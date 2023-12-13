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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мам

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 штBabyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт

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27.83 р.

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Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт

Доставка по Беларуси
Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653

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15.57 р.

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Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653

Доставка по Беларуси
Philips Avent Термонакладки на грудь 2-в-1 (уп. 2шт.), арт.SCF258/02Philips Avent Термонакладки на грудь 2-в-1 (уп. 2шт.), арт.SCF258/02

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66.14 р.

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Philips Avent Термонакладки на грудь 2-в-1 (уп. 2шт.), арт.SCF258/02

Доставка по Беларуси
BabyOno Вкладыши для бюстгальтера 100+40BabyOno Вкладыши для бюстгальтера 100+40

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44.99 р.

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BabyOno Вкладыши для бюстгальтера 100+40

Доставка по Беларуси

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66.75 р.
55 р.-18%
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Комплект сумок для мамы - вещей малыша Cute as a Button, 3 шт. Голубая

Доставка по Беларуси
Видео няня беспроводная Video Baby monitor VB-603 (датчик температуры, ночное видение, 8 колыбельныхВидео няня беспроводная Video Baby monitor VB-603 (датчик температуры, ночное видение, 8 колыбельных

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210 р.

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Видео няня беспроводная Video Baby monitor VB-603 (датчик температуры, ночное видение, 8 колыбельных

Доставка по Беларуси
Велосипед детский Lanq для девочки лёгкий Велосипед детский Lanq для девочки лёгкий

295 р.

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Велосипед детский Lanq для девочки лёгкий

Доставка по Беларуси
SANOSAN Mama Бальзам для сосков, 30 мл, арт.40894020SANOSAN Mama Бальзам для сосков, 30 мл, арт.40894020

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28.34 р.

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SANOSAN Mama Бальзам для сосков, 30 мл, арт.40894020

Доставка по Беларуси
Philips Avent Прокладки одноразовые для бюстгальтера (уп. 100 шт.) SCF254/13Philips Avent Прокладки одноразовые для бюстгальтера (уп. 100 шт.) SCF254/13

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53.15 р.

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Philips Avent Прокладки одноразовые для бюстгальтера (уп. 100 шт.) SCF254/13

Доставка по Беларуси
Беспроводная цифровая видео (радио) няня You Can Always Have Your Eye on Baby С ЖК дисплем 2.4 дюймаБеспроводная цифровая видео (радио) няня You Can Always Have Your Eye on Baby С ЖК дисплем 2.4 дюйма

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170 р.

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Беспроводная цифровая видео (радио) няня You Can Always Have Your Eye on Baby С ЖК дисплем 2.4 дюйма

Доставка по Беларуси
БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ВИДЕО НЯНЯ Video Baby Monitor VB601 с ночной подсветкойБЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ВИДЕО НЯНЯ Video Baby Monitor VB601 с ночной подсветкой

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190 р.

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БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ВИДЕО НЯНЯ Video Baby Monitor VB601 с ночной подсветкой

Доставка по Беларуси
Видеоняня Wireless Digital Video Baby MonitorВидеоняня Wireless Digital Video Baby Monitor

134.90 р.

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Видеоняня Wireless Digital Video Baby Monitor

Доставка по Беларуси
Допплер фетальный прослушивающий сердцебиение ребенкаДопплер фетальный прослушивающий сердцебиение ребенка

109.90 р.

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Допплер фетальный прослушивающий сердцебиение ребенка

Доставка по Беларуси
Бандаж для беременных дородовой/послеродовой корсетБандаж для беременных дородовой/послеродовой корсет

34.20 р.

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Бандаж для беременных дородовой/послеродовой корсет

Доставка по Беларуси

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66.75 р.
55 р.-18%
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Комплект сумок для мамы - вещей малыша Cute as a Button, 3 шт. Темно-синяя

Доставка по Беларуси
Подушка для беременных U-форма, 300см. Доставка РБПодушка для беременных U-форма, 300см. Доставка РБ

68 р.

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Подушка для беременных U-форма, 300см. Доставка РБ

Доставка по Беларуси
Babyline Прокладки для кормящих мам c суперпоглотителем LUX, 60 шт, арт.3001983Babyline Прокладки для кормящих мам c суперпоглотителем LUX, 60 шт, арт.3001983

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20.75 р.

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Babyline Прокладки для кормящих мам c суперпоглотителем LUX, 60 шт, арт.3001983

Доставка по Беларуси
БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ВИДЕО НЯНЯ Video Baby Monitor VB601 с ночной подсветкойБЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ВИДЕО НЯНЯ Video Baby Monitor VB601 с ночной подсветкой

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190 р.
170 р.-11%
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БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ВИДЕО НЯНЯ Video Baby Monitor VB601 с ночной подсветкой

Доставка по Беларуси
Chicco Прокладки для груди антибактериальные (уп. 60 шт.), Арт. 00061773000000Chicco Прокладки для груди антибактериальные (уп. 60 шт.), Арт. 00061773000000

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25.35 р.

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Chicco Прокладки для груди антибактериальные (уп. 60 шт.), Арт. 00061773000000

Доставка по Беларуси
Ворота безопасности Safety 1st AUTOCLOSE Ворота безопасности Safety 1st AUTOCLOSE

185 р.

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Ворота безопасности Safety 1st AUTOCLOSE

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2328Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2328

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108 р.
101.12 р.-6%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2328

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2328Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2328

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108 р.
94.50 р.-13%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2328

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2301Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2301

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51.50 р.
45 р.-13%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2301

Доставка по Беларуси
Радионяня Balio МВ-03Радионяня Balio МВ-03

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213.65 р.
189 р.-12%
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Радионяня Balio МВ-03

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2302Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2302

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94.50 р.
83 р.-12%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2302

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2310Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2310

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55 р.
47.80 р.-13%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2310

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2311Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2311

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86.50 р.
76 р.-12%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2311

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2310Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2310

Онлайн-заказ

55 р.
51.15 р.-7%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2310

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2311Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2311

Онлайн-заказ

86.50 р.
81.32 р.-6%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2311

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2301Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2301

Онлайн-заказ

51.50 р.
48.15 р.-7%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2301

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2302Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2302

Онлайн-заказ

94.50 р.
88.81 р.-6%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2302

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2307Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2307

Онлайн-заказ

51 р.
44.30 р.-13%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2307

Доставка по Беларуси
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2307Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2307

Онлайн-заказ

51 р.
47.40 р.-7%
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Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2307

Доставка по Беларуси
Видеоняня - домашняя камера наблюдения Видеоняня - домашняя камера наблюдения

80 р.

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Видеоняня - домашняя камера наблюдения

Доставка по Беларуси
Защитный коврик под автокресло Safety1st Back Seat ProtectoЗащитный коврик под автокресло Safety1st Back Seat Protecto

60 р.

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Защитный коврик под автокресло Safety1st Back Seat Protecto

Доставка по Беларуси
Зеркало для контроля для мамы BEBECONFORT Car MirrorЗеркало для контроля для мамы BEBECONFORT Car Mirror

60 р.

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Зеркало для контроля для мамы BEBECONFORT Car Mirror

Доставка по Беларуси
Рамочка для фото ''Family Tree Frame - семейное дерево'' Baby Art (Артикул 34120104)Рамочка для фото ''Family Tree Frame - семейное дерево'' Baby Art (Артикул 34120104)

60 р.

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Рамочка для фото ''Family Tree Frame - семейное дерево'' Baby Art (Артикул 34120104)

Доставка по Беларуси
Рамочка с двойным отпечатком BABY ART(Артикул 34120082)Рамочка с двойным отпечатком BABY ART(Артикул 34120082)

40 р.

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Рамочка с двойным отпечатком BABY ART(Артикул 34120082)

Доставка по Беларуси
Набор для творчества Рамочка тройная BABY ART MY BABY TOUCH Цвет Pastel (Артикул 3601095300)Набор для творчества Рамочка тройная BABY ART MY BABY TOUCH Цвет Pastel (Артикул 3601095300)

60 р.

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Набор для творчества Рамочка тройная BABY ART MY BABY TOUCH Цвет Pastel (Артикул 3601095300)

Доставка по Беларуси
Рамочка Baby Art Duo Paint Print (Артикул 34120098)Рамочка Baby Art Duo Paint Print (Артикул 34120098)

40 р.

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Рамочка Baby Art Duo Paint Print (Артикул 34120098)

Доставка по Беларуси
Слепок ''Подарок с отпечатком'' BABY ART ART KEEPSAKE (Артикул 34120021)Слепок ''Подарок с отпечатком'' BABY ART ART KEEPSAKE (Артикул 34120021)

30 р.

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Слепок ''Подарок с отпечатком'' BABY ART ART KEEPSAKE (Артикул 34120021)

Доставка по Беларуси
Слепок животика беременной BABY ART ART BELLY KIT (Артикул 34120003)Слепок животика беременной BABY ART ART BELLY KIT (Артикул 34120003)

30 р.

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Слепок животика беременной BABY ART ART BELLY KIT (Артикул 34120003)

Доставка по Беларуси
Ворота безопасности Safety 1st Wall-Fix ExtendingВорота безопасности Safety 1st Wall-Fix Extending

130 р.

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Ворота безопасности Safety 1st Wall-Fix Extending

Доставка по Беларуси
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