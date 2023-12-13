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Товары от Куфар Маркета
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27.83 р.
Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт
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15.57 р.
Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653
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66.14 р.
Philips Avent Термонакладки на грудь 2-в-1 (уп. 2шт.), арт.SCF258/02
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44.99 р.
BabyOno Вкладыши для бюстгальтера 100+40
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66.75 р.
55 р.-18%
Комплект сумок для мамы - вещей малыша Cute as a Button, 3 шт. Голубая
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210 р.
Видео няня беспроводная Video Baby monitor VB-603 (датчик температуры, ночное видение, 8 колыбельных
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295 р.
Велосипед детский Lanq для девочки лёгкий
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28.34 р.
SANOSAN Mama Бальзам для сосков, 30 мл, арт.40894020
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53.15 р.
Philips Avent Прокладки одноразовые для бюстгальтера (уп. 100 шт.) SCF254/13
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170 р.
Беспроводная цифровая видео (радио) няня You Can Always Have Your Eye on Baby С ЖК дисплем 2.4 дюйма
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190 р.
БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ВИДЕО НЯНЯ Video Baby Monitor VB601 с ночной подсветкой
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134.90 р.
Видеоняня Wireless Digital Video Baby Monitor
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109.90 р.
Допплер фетальный прослушивающий сердцебиение ребенка
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34.20 р.
Бандаж для беременных дородовой/послеродовой корсет
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66.75 р.
55 р.-18%
Комплект сумок для мамы - вещей малыша Cute as a Button, 3 шт. Темно-синяя
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68 р.
Подушка для беременных U-форма, 300см. Доставка РБ
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20.75 р.
Babyline Прокладки для кормящих мам c суперпоглотителем LUX, 60 шт, арт.3001983
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190 р.
170 р.-11%
БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ ВИДЕО НЯНЯ Video Baby Monitor VB601 с ночной подсветкой
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25.35 р.
Chicco Прокладки для груди антибактериальные (уп. 60 шт.), Арт. 00061773000000
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185 р.
Ворота безопасности Safety 1st AUTOCLOSE
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108 р.
101.12 р.-6%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2328
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108 р.
94.50 р.-13%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2328
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51.50 р.
45 р.-13%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2301
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213.65 р.
189 р.-12%
Радионяня Balio МВ-03
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94.50 р.
83 р.-12%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2302
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55 р.
47.80 р.-13%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2310
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86.50 р.
76 р.-12%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2311
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55 р.
51.15 р.-7%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2310
Доставка по Беларуси
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86.50 р.
81.32 р.-6%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2311
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51.50 р.
48.15 р.-7%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2301
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94.50 р.
88.81 р.-6%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2302
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51 р.
44.30 р.-13%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2307
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51 р.
47.40 р.-7%
Подогреватель бутылочек ''Kitfort'' KT-2307
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80 р.
Видеоняня - домашняя камера наблюдения
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60 р.
Защитный коврик под автокресло Safety1st Back Seat Protecto
Доставка по Беларуси
60 р.
Зеркало для контроля для мамы BEBECONFORT Car Mirror
Доставка по Беларуси
60 р.
Рамочка для фото ''Family Tree Frame - семейное дерево'' Baby Art (Артикул 34120104)
Доставка по Беларуси
40 р.
Рамочка с двойным отпечатком BABY ART(Артикул 34120082)
Доставка по Беларуси
60 р.
Набор для творчества Рамочка тройная BABY ART MY BABY TOUCH Цвет Pastel (Артикул 3601095300)
Доставка по Беларуси
40 р.
Рамочка Baby Art Duo Paint Print (Артикул 34120098)
Доставка по Беларуси
30 р.
Слепок ''Подарок с отпечатком'' BABY ART ART KEEPSAKE (Артикул 34120021)
Доставка по Беларуси
30 р.
Слепок животика беременной BABY ART ART BELLY KIT (Артикул 34120003)
Доставка по Беларуси
130 р.
Ворота безопасности Safety 1st Wall-Fix Extending
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