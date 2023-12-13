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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мам

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Космонавт проекторКосмонавт проектор
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48 р.

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Космонавт проектор

Доставка по Беларуси
Костюм на новый год карнавальный герои Марвел Marvel Человек-ПаукКостюм на новый год карнавальный герои Марвел Marvel Человек-Паук

20 р.

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Костюм на новый год карнавальный герои Марвел Marvel Человек-Паук

Доставка по Беларуси
Космонавт проекторКосмонавт проектор
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48 р.

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Космонавт проектор

Доставка по Беларуси
Нарукавники надувные Intex 59640 19*19 см (от 3-6 лет)Нарукавники надувные Intex 59640 19*19 см (от 3-6 лет)

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5.63 р.

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Нарукавники надувные Intex 59640 19*19 см (от 3-6 лет)

Доставка по Беларуси
Шапка с двигающимися и светящимися ушами Коровка Му КоричневаяШапка с двигающимися и светящимися ушами Коровка Му Коричневая

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31 р.
27 р.-13%
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Шапка с двигающимися и светящимися ушами Коровка Му Коричневая

Доставка по Беларуси
Шапка с двигающимися и светящимися ушами МиньонШапка с двигающимися и светящимися ушами Миньон

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31 р.
27 р.-13%
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Шапка с двигающимися и светящимися ушами Миньон

Доставка по Беларуси
Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 56Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 56

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27.50 р.

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Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 56

Доставка по Беларуси
Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 60Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 60

Онлайн-заказ

27.50 р.

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Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 60

Доставка по Беларуси
Детский спортивный комплекс Absolute Champion СемеДетский спортивный комплекс Absolute Champion Семе

499 р.

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Детский спортивный комплекс Absolute Champion Семе

Доставка по Беларуси
ОГРАЖДЕНИЕ НА КРОВАТЬ 150 СМ. SAFETY1STОГРАЖДЕНИЕ НА КРОВАТЬ 150 СМ. SAFETY1ST

155 р.

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ОГРАЖДЕНИЕ НА КРОВАТЬ 150 СМ. SAFETY1ST

Доставка по Беларуси
Новогодний шар с отпечатком Baby Art фиолетовый (Артикул 34120116)Новогодний шар с отпечатком Baby Art фиолетовый (Артикул 34120116)

24 р.

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Новогодний шар с отпечатком Baby Art фиолетовый (Артикул 34120116)

Доставка по Беларуси
Набор стол и стульчикНабор стол и стульчик

90 р.

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Набор стол и стульчик

Доставка по Беларуси
Кровать с двумя спинками ''ВИКИ'' 90х200смКровать с двумя спинками ''ВИКИ'' 90х200см

250 р.

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Кровать с двумя спинками ''ВИКИ'' 90х200см

Доставка по Беларуси
Кровать двухъярусная ''Ксения'' высотой 140 смКровать двухъярусная ''Ксения'' высотой 140 см

410 р.

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Кровать двухъярусная ''Ксения'' высотой 140 см

Доставка по Беларуси
Кровать с бортиками (серая/белая)Кровать с бортиками (серая/белая)

350 р.

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Кровать с бортиками (серая/белая)

Доставка по Беларуси
Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 58Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 58

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27.50 р.

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Шапка-ушанка сувенирная триколор ''Россия'', размер 58

Доставка по Беларуси
Шапка с двигающимися и светящимися ушами Смайлик ЧиммиШапка с двигающимися и светящимися ушами Смайлик Чимми

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31 р.
27 р.-13%
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Шапка с двигающимися и светящимися ушами Смайлик Чимми

Доставка по Беларуси
Шапка с двигающимися и светящимися ушами Коровка Му ЧернаяШапка с двигающимися и светящимися ушами Коровка Му Черная

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31 р.
27 р.-13%
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Шапка с двигающимися и светящимися ушами Коровка Му Черная

Доставка по Беларуси
Шапка с двигающимися и светящимися ушами Котик СинийШапка с двигающимися и светящимися ушами Котик Синий

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31 р.
27 р.-13%
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Шапка с двигающимися и светящимися ушами Котик Синий

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Круг надувной для плавания Bestway 36014Круг надувной для плавания Bestway 36014

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6.88 р.

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Круг надувной для плавания Bestway 36014

Доставка по Беларуси
Плавательный круг Bestway 36013Плавательный круг Bestway 36013

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8.14 р.

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Плавательный круг Bestway 36013

Доставка по Беларуси
Надувной круг INTEX Пончик в глазури (56263)Надувной круг INTEX Пончик в глазури (56263)

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29.41 р.

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Надувной круг INTEX Пончик в глазури (56263)

Доставка по Беларуси
Плавательный круг Lively Intex 59241Плавательный круг Lively Intex 59241

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8.88 р.

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Плавательный круг Lively Intex 59241

Доставка по Беларуси
Нарукавники надувные Bestway Jungle Trek (32102)Нарукавники надувные Bestway Jungle Trek (32102)

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7.28 р.

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Нарукавники надувные Bestway Jungle Trek (32102)

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Круг надувной для плавания Bestway 36024 Неоновый инейКруг надувной для плавания Bestway 36024 Неоновый иней

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10.84 р.

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Круг надувной для плавания Bestway 36024 Неоновый иней

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Круг для плавания Bestway 36118 ПончикКруг для плавания Bestway 36118 Пончик

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31.90 р.

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Круг для плавания Bestway 36118 Пончик

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Надувные водные ходунки INTEX Pool School Step (56587)Надувные водные ходунки INTEX Pool School Step (56587)

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30.62 р.

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Надувные водные ходунки INTEX Pool School Step (56587)

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Жилет для плавания Тропический Bestway 32069Жилет для плавания Тропический Bestway 32069

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9.75 р.

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Жилет для плавания Тропический Bestway 32069

Доставка по Беларуси
Круг-плот с трусами, 67см Intex 59574Круг-плот с трусами, 67см Intex 59574

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15.20 р.

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Круг-плот с трусами, 67см Intex 59574

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Надувной мини-остров INTEX 56515NPНадувной мини-остров INTEX 56515NP

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70.70 р.

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Надувной мини-остров INTEX 56515NP

Доставка по Беларуси
Круг для плавания Bestway Glitter Fusion Swim Ring 36141 (цвет в ассортименте)Круг для плавания Bestway Glitter Fusion Swim Ring 36141 (цвет в ассортименте)

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41.82 р.

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Круг для плавания Bestway Glitter Fusion Swim Ring 36141 (цвет в ассортименте)

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Надувной круг Bestway Alpaca 36158Надувной круг Bestway Alpaca 36158

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25.21 р.

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Надувной круг Bestway Alpaca 36158

Доставка по Беларуси
Нарукавники надувные Intex 59642 25*17 см (от 6-12 лет) КрасныйНарукавники надувные Intex 59642 25*17 см (от 6-12 лет) Красный

Онлайн-заказ

5.94 р.

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Нарукавники надувные Intex 59642 25*17 см (от 6-12 лет) Красный

Доставка по Беларуси
Детский поисковый магнит F-30Детский поисковый магнит F-30

19 р.

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Детский поисковый магнит F-30

Доставка по Беларуси
Кресло детское Кресло детское

60 р.

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Кресло детское

Доставка по Беларуси
Детский стульчик с металлическими каркасом с героями дисней для мальчиков и девочек Детский стульчик с металлическими каркасом с героями дисней для мальчиков и девочек

29 р.

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Детский стульчик с металлическими каркасом с героями дисней для мальчиков и девочек

Доставка по Беларуси
Шапка с двигающимися и светящимися ушами Зайка СеренькийШапка с двигающимися и светящимися ушами Зайка Серенький

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31 р.
27 р.-13%
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Шапка с двигающимися и светящимися ушами Зайка Серенький

Доставка по Беларуси
Музыкальный ночник - проектор Яйцо драконаМузыкальный ночник - проектор Яйцо дракона

88 р.

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Музыкальный ночник - проектор Яйцо дракона

Доставка по Беларуси
Проектор звездного неба Космонавт, ночник Проектор звездного неба Космонавт, ночник

52 р.

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Проектор звездного неба Космонавт, ночник

Доставка по Беларуси
Магнитно-маркерная доска 90х60 см и 120х90 см + подарокМагнитно-маркерная доска 90х60 см и 120х90 см + подарок

49 р.

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Магнитно-маркерная доска 90х60 см и 120х90 см + подарок

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Новый столик для ребенкаНовый столик для ребенка

50 р.

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Новый столик для ребенка

Доставка по Беларуси
Набор детской косметики Пони (единорог) арт. LK28521Набор детской косметики Пони (единорог) арт. LK28521

18 р.

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Набор детской косметики Пони (единорог) арт. LK28521

Доставка по Беларуси
Воздушные шары с гелием в Уручье Воздушные шары с гелием в Уручье

3.50 р.

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Воздушные шары с гелием в Уручье

Доставка по Беларуси
Ночник Космонавт Звездное небо Ночник Космонавт Звездное небо

65 р.

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Ночник Космонавт Звездное небо

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