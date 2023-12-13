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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мам

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Санки Тимка 5 УНИВЕРСАЛ ( выдвижные колеса)Санки Тимка 5 УНИВЕРСАЛ ( выдвижные колеса)
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85 р.

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Санки Тимка 5 УНИВЕРСАЛ ( выдвижные колеса)

Доставка по Беларуси
Детский электромобиль Baby Driver Buggy 8460350-4RДетский электромобиль Baby Driver Buggy 8460350-4R
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990 р.

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Детский электромобиль Baby Driver Buggy 8460350-4R

Доставка по Беларуси
НОВЫЕ Детские санки-коляска Ника Детям 7-6НОВЫЕ Детские санки-коляска Ника Детям 7-6
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295 р.

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НОВЫЕ Детские санки-коляска Ника Детям 7-6

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Санки Ника Тимка 5 Комфорт с колесом (синие)Санки Ника Тимка 5 Комфорт с колесом (синие)

63 р.

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Санки Ника Тимка 5 Комфорт с колесом (синие)

Доставка по Беларуси
Санки Тимка 5 универсалСанки Тимка 5 универсал

95 р.

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Санки Тимка 5 универсал

Доставка по Беларуси
Самокат трюковый XAOS Bonfire Red 100 мм (красный)Самокат трюковый XAOS Bonfire Red 100 мм (красный)

99 р.

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Самокат трюковый XAOS Bonfire Red 100 мм (красный)

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самокат трюковый XAOS Ivy Green, 100 мм (зелёный)Самокат трюковый XAOS Ivy Green, 100 мм (зелёный)

119 р.

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Самокат трюковый XAOS Ivy Green, 100 мм (зелёный)

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самокат трюковый Z53 Predator 2 PurpleСамокат трюковый Z53 Predator 2 Purple

230 р.

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Самокат трюковый Z53 Predator 2 Purple

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Санки Nika Тимка 5 универсал в ассортиментеСанки Nika Тимка 5 универсал в ассортименте

89 р.

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Санки Nika Тимка 5 универсал в ассортименте

Доставка по Беларуси
Тюбинги разныеТюбинги разные
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80 р.

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Тюбинги разные

Доставка по Беларуси
Санки детские с 4 колесами универсал, Ника Тимка 5Санки детские с 4 колесами универсал, Ника Тимка 5

84 р.

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Санки детские с 4 колесами универсал, Ника Тимка 5

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ Санки-коляска комби Ника Детям АКЦИЯ Санки-коляска комби Ника Детям

270 р.

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АКЦИЯ Санки-коляска комби Ника Детям

Доставка по Беларуси
Тюбинг «Мото» 110см, камера Кабат, 90,100,120смТюбинг «Мото» 110см, камера Кабат, 90,100,120см

110 р.

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Тюбинг «Мото» 110см, камера Кабат, 90,100,120см

Доставка по Беларуси
Снегокат Nika Холодное сердце 2 (белый/голубой)Снегокат Nika Холодное сердце 2 (белый/голубой)

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144.39 р.

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Снегокат Nika Холодное сердце 2 (белый/голубой)

Доставка по Беларуси
Снегокат детский Ника Кросс Зимний спорт/СНК (черный каркас)Снегокат детский Ника Кросс Зимний спорт/СНК (черный каркас)

Онлайн-заказ

134.01 р.

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Снегокат детский Ника Кросс Зимний спорт/СНК (черный каркас)

Доставка по Беларуси
Снегокат детский Ника Тимка Спорт 2 Бабочки / ТС2 (белый каркас)Снегокат детский Ника Тимка Спорт 2 Бабочки / ТС2 (белый каркас)

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129 р.

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Снегокат детский Ника Тимка Спорт 2 Бабочки / ТС2 (белый каркас)

Доставка по Беларуси
Санки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМД-300 PiratesСанки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМД-300 Pirates

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171 р.

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Санки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМД-300 Pirates

Доставка по Беларуси
Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Dragon 93 см (оксфорд, Норм)Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Dragon 93 см (оксфорд, Норм)

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69 р.

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Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Dragon 93 см (оксфорд, Норм)

Доставка по Беларуси
Тюбинг Nika NT-90/V (фиолетовый)Тюбинг Nika NT-90/V (фиолетовый)

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99 р.

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Тюбинг Nika NT-90/V (фиолетовый)

Доставка по Беларуси
Санки Тимка 5 Универсал (4 цвета)Санки Тимка 5 Универсал (4 цвета)

85 р.

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Санки Тимка 5 Универсал (4 цвета)

Доставка по Беларуси
Санки Ника Тимка 5 Универсал, колеса, съемная ручкаСанки Ника Тимка 5 Универсал, колеса, съемная ручка

98 р.

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Санки Ника Тимка 5 Универсал, колеса, съемная ручка

Доставка по Беларуси
Чехол матрасик для санок меховой Чехол матрасик для санок меховой

25 р.

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Чехол матрасик для санок меховой

Доставка по Беларуси
Санки коляска Ника синийСанки коляска Ника синий

95 р.

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Санки коляска Ника синий

Доставка по Беларуси
Санки коляска Ника розово-красный Санки коляска Ника розово-красный

95 р.

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Санки коляска Ника розово-красный

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ Санки-коляска NIKA ДЕТЯМ 7-5АКЦИЯ Санки-коляска NIKA ДЕТЯМ 7-5

270 р.

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АКЦИЯ Санки-коляска NIKA ДЕТЯМ 7-5

Доставка по Беларуси
Санки детские с колёсами выдвижными ТЦ БЕЛАРУСЬСанки детские с колёсами выдвижными ТЦ БЕЛАРУСЬ

41.50 р.

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Санки детские с колёсами выдвижными ТЦ БЕЛАРУСЬ

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тюбинг Тяни-Толкай Music 93 см (оксфорд, Норм)Тюбинг Тяни-Толкай Music 93 см (оксфорд, Норм)

Онлайн-заказ

85 р.

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Тюбинг Тяни-Толкай Music 93 см (оксфорд, Норм)

Доставка по Беларуси
Санки НИКА Двойняшки (Тимка и Умка) зеленыеСанки НИКА Двойняшки (Тимка и Умка) зеленые

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77 р.

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Санки НИКА Двойняшки (Тимка и Умка) зеленые

Доставка по Беларуси
Санки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМО-100 JoyСанки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМО-100 Joy

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57.24 р.

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Санки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМО-100 Joy

Доставка по Беларуси
Санки детские Nika Ветерок 1 (зеленый)Санки детские Nika Ветерок 1 (зеленый)

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49.30 р.

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Санки детские Nika Ветерок 1 (зеленый)

Доставка по Беларуси
Санки-ледянка Альтернатива Baby Sharks Big Show М8487Санки-ледянка Альтернатива Baby Sharks Big Show М8487

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27.41 р.

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Санки-ледянка Альтернатива Baby Sharks Big Show М8487

Доставка по Беларуси
Тюбинг Nika ТБ6К-100/КЖ (красный/желтый)Тюбинг Nika ТБ6К-100/КЖ (красный/желтый)

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135 р.

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Тюбинг Nika ТБ6К-100/КЖ (красный/желтый)

Доставка по Беларуси
Тюбинг Nika ТБ1К-95 (зеленый/желтый)Тюбинг Nika ТБ1К-95 (зеленый/желтый)

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89 р.

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Тюбинг Nika ТБ1К-95 (зеленый/желтый)

Доставка по Беларуси
Снегокат Nika Тимка спорт 1 (Холодное сердце 2)Снегокат Nika Тимка спорт 1 (Холодное сердце 2)

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109.07 р.

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Снегокат Nika Тимка спорт 1 (Холодное сердце 2)

Доставка по Беларуси
Тюбинг Тяни-Толкай Music 83 см (оксфорд, Норм)Тюбинг Тяни-Толкай Music 83 см (оксфорд, Норм)

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64 р.

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Тюбинг Тяни-Толкай Music 83 см (оксфорд, Норм)

Доставка по Беларуси
Санки Nika Nikki 2 (зеленый)Санки Nika Nikki 2 (зеленый)

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92.90 р.

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Санки Nika Nikki 2 (зеленый)

Доставка по Беларуси
Санки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМО-100 MooseСанки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМО-100 Moose

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65 р.

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Санки-ледянка ТЯНИ-ТОЛКАЙ ЛДМО-100 Moose

Доставка по Беларуси
Санки-ледянка Цикл Kosmo jastics (голубой)Санки-ледянка Цикл Kosmo jastics (голубой)

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65 р.

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Санки-ледянка Цикл Kosmo jastics (голубой)

Доставка по Беларуси
Тюбинг Nika Детям ТБЭ-70 (малиновый/лавандовый)Тюбинг Nika Детям ТБЭ-70 (малиновый/лавандовый)

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75 р.

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Тюбинг Nika Детям ТБЭ-70 (малиновый/лавандовый)

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Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Без принта 73 смТюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Без принта 73 см

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60 р.

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Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Без принта 73 см

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Снегокат Nika Тимка спорт 4-1 (ТС4-1/Д с динозавром)Снегокат Nika Тимка спорт 4-1 (ТС4-1/Д с динозавром)

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139 р.

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Снегокат Nika Тимка спорт 4-1 (ТС4-1/Д с динозавром)

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Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Flame Led 107 см (оксфорд, Норм)Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Flame Led 107 см (оксфорд, Норм)

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119.46 р.

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Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Flame Led 107 см (оксфорд, Норм)

Доставка по Беларуси
Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Без принта 107 смТюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Без принта 107 см

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89.20 р.

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Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Без принта 107 см

Доставка по Беларуси
Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Vdv 100 см (тент, Норм)Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Vdv 100 см (тент, Норм)

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85 р.

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Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Vdv 100 см (тент, Норм)

Доставка по Беларуси
Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Play 100 см (тент, Норм)Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Play 100 см (тент, Норм)

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85 р.

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Тюбинг-ватрушка Тяни-Толкай Play 100 см (тент, Норм)

Доставка по Беларуси
Тюбинг Nika ТБ2К-85/12 (спорт/голубой)Тюбинг Nika ТБ2К-85/12 (спорт/голубой)

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82.07 р.

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Тюбинг Nika ТБ2К-85/12 (спорт/голубой)

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