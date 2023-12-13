logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Игрушки и книги
ИгрушкиКниги
Цена
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мам

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Детские пневматические автоматы и винтовкиДетские пневматические автоматы и винтовки
vip

30 р.

heart

Детские пневматические автоматы и винтовки

Доставка по Беларуси
Настольная игра ''Аэрохоккей'' (на батарейках)Настольная игра ''Аэрохоккей'' (на батарейках)
vip

52 р.

heart

Настольная игра ''Аэрохоккей'' (на батарейках)

Доставка по Беларуси
Мягкая игрушка Гусь(подушка) Гусь-обнимусьМягкая игрушка Гусь(подушка) Гусь-обнимусь
vip

13.99 р.

heart

Мягкая игрушка Гусь(подушка) Гусь-обнимусь

Доставка по Беларуси
Вигвам. Отправка почтойВигвам. Отправка почтой

100 р.

heart

Вигвам. Отправка почтой

Доставка по Беларуси
Набор супергероев Marvel Марвел 5 героев 10,15,20 см Набор супергероев Marvel Марвел 5 героев 10,15,20 см

26 р.

heart

Набор супергероев Marvel Марвел 5 героев 10,15,20 см

Доставка по Беларуси
Мягкая игрушка Стич и Лило, 2 цвета, большой выбор размера, плюшевые мягкие игрушки Мягкая игрушка Стич и Лило, 2 цвета, большой выбор размера, плюшевые мягкие игрушки

21 р.

heart

Мягкая игрушка Стич и Лило, 2 цвета, большой выбор размера, плюшевые мягкие игрушки

Доставка по Беларуси
Деткая косметика для девочек, набор детской косметики в сумочке 19 предметовДеткая косметика для девочек, набор детской косметики в сумочке 19 предметов

42 р.

heart

Деткая косметика для девочек, набор детской косметики в сумочке 19 предметов

Доставка по Беларуси
Детский конструктор для девочек ''Холодное сердце. Волшебный замок'' frozen, 463 детали, аналог легоДетский конструктор для девочек ''Холодное сердце. Волшебный замок'' frozen, 463 детали, аналог лего

44 р.

heart

Детский конструктор для девочек ''Холодное сердце. Волшебный замок'' frozen, 463 детали, аналог лего

Доставка по Беларуси
Настольная игра Монополия классическая для детей и всей семьи Настольная игра Монополия классическая для детей и всей семьи

28 р.

heart

Настольная игра Монополия классическая для детей и всей семьи

Доставка по Беларуси
Двухсторонняя доска для рисования Мольберт со счетами деревянный Высота 101 см Двухсторонняя доска для рисования Мольберт со счетами деревянный Высота 101 см

59 р.

heart

Двухсторонняя доска для рисования Мольберт со счетами деревянный Высота 101 см

Доставка по Беларуси
ХИТ 2020 года Робот Защитник Планеты на д/у (8 фраз на русском,шагает,стреляет дисками)ХИТ 2020 года Робот Защитник Планеты на д/у (8 фраз на русском,шагает,стреляет дисками)

75 р.

heart

ХИТ 2020 года Робот Защитник Планеты на д/у (8 фраз на русском,шагает,стреляет дисками)

Доставка по Беларуси
Детская игровая кухня большая с водой паром светом звуком на 42 предмета высота 62 смДетская игровая кухня большая с водой паром светом звуком на 42 предмета высота 62 см

78 р.

heart

Детская игровая кухня большая с водой паром светом звуком на 42 предмета высота 62 см

Доставка по Беларуси
Магнитный конструктор Лабиринт/ Магические полупрозрачные магнитные блоки 74 деталиМагнитный конструктор Лабиринт/ Магические полупрозрачные магнитные блоки 74 детали

54 р.

heart

Магнитный конструктор Лабиринт/ Магические полупрозрачные магнитные блоки 74 детали

Доставка по Беларуси
Макси пазлы для малышей. Плотный картонМакси пазлы для малышей. Плотный картон

9 р.

heart

Макси пазлы для малышей. Плотный картон

Доставка по Беларуси
Конструктор Space wars Сокол тысячелетия 19020 Звездные войны серия космос star wars аналог ЛегоКонструктор Space wars Сокол тысячелетия 19020 Звездные войны серия космос star wars аналог Лего

137 р.

heart

Конструктор Space wars Сокол тысячелетия 19020 Звездные войны серия космос star wars аналог Лего

Доставка по Беларуси
Автомат реплика NERF Автомат реплика NERF

95 р.

heart

Автомат реплика NERF

Доставка по Беларуси
Миниган на орбизахМиниган на орбизах

95 р.

heart

Миниган на орбизах

Доставка по Беларуси
Интерактивная музыкальная кукла DESSERT GIRLИнтерактивная музыкальная кукла DESSERT GIRL

72 р.

heart

Интерактивная музыкальная кукла DESSERT GIRL

Доставка по Беларуси
Конструкторы LEGO 9333 Vehicles Set Trucks Motorcycles & CarsКонструкторы LEGO 9333 Vehicles Set Trucks Motorcycles & Cars

Онлайн-заказ

590.23 р.

heart

Конструкторы LEGO 9333 Vehicles Set Trucks Motorcycles & Cars

Доставка по Беларуси
Конструкторы LEGO Education 45300 Базовый набор WeDo 2.0Конструкторы LEGO Education 45300 Базовый набор WeDo 2.0

Онлайн-заказ

1 887.39 р.

heart

Конструкторы LEGO Education 45300 Базовый набор WeDo 2.0

Доставка по Беларуси
Конструкторы LEGO Education 45029 ЖивотныеКонструкторы LEGO Education 45029 Животные

Онлайн-заказ

717.59 р.

heart

Конструкторы LEGO Education 45029 Животные

Доставка по Беларуси
Конструкторы LEGO 45002 Tech MachinesКонструкторы LEGO 45002 Tech Machines

Онлайн-заказ

697.43 р.

heart

Конструкторы LEGO 45002 Tech Machines

Доставка по Беларуси
Конструкторы LEGO 45302 Аккумуляторная батарея WeDo 2.0Конструкторы LEGO 45302 Аккумуляторная батарея WeDo 2.0

Онлайн-заказ

351.83 р.

heart

Конструкторы LEGO 45302 Аккумуляторная батарея WeDo 2.0

Доставка по Беларуси
Конструкторы LEGO Star Wars 75252 Имперский звёздный разрушительКонструкторы LEGO Star Wars 75252 Имперский звёздный разрушитель

Онлайн-заказ

2 245.84 р.

heart

Конструкторы LEGO Star Wars 75252 Имперский звёздный разрушитель

Доставка по Беларуси
Детские спортивные комплексы и игровые площадки Alpin Triple BBT-54Детские спортивные комплексы и игровые площадки Alpin Triple BBT-54

Онлайн-заказ

669 р.

heart

Детские спортивные комплексы и игровые площадки Alpin Triple BBT-54

Доставка по Беларуси
Конструкторы LEGO Technic 42141 Гоночный автомобиль McLaren Formula 1Конструкторы LEGO Technic 42141 Гоночный автомобиль McLaren Formula 1

Онлайн-заказ

649.58 р.

heart

Конструкторы LEGO Technic 42141 Гоночный автомобиль McLaren Formula 1

Доставка по Беларуси
Конструкторы LEGO Marvel Super Heroes 76193 Корабль СтражейКонструкторы LEGO Marvel Super Heroes 76193 Корабль Стражей

Онлайн-заказ

470.20 р.

heart

Конструкторы LEGO Marvel Super Heroes 76193 Корабль Стражей

Доставка по Беларуси
Детские спортивные комплексы и игровые площадки Леко гп6510Детские спортивные комплексы и игровые площадки Леко гп6510

Онлайн-заказ

324.31 р.

heart

Детские спортивные комплексы и игровые площадки Леко гп6510

Доставка по Беларуси
Игрушка-тянучка Goo Jit Zu (Гуджитсу)Игрушка-тянучка Goo Jit Zu (Гуджитсу)

13 р.

heart

Игрушка-тянучка Goo Jit Zu (Гуджитсу)

Доставка по Беларуси
Кукла «Маша и Медведь» игровой набор Кукла «Маша и Медведь» игровой набор

20 р.

heart

Кукла «Маша и Медведь» игровой набор

Доставка по Беларуси
Детский кулер для воды Детский кулер для воды

16 р.

heart

Детский кулер для воды

Доставка по Беларуси
Парковка гараж «Скорая помощь», с металлической машинкой и рациейПарковка гараж «Скорая помощь», с металлической машинкой и рацией

95 р.

heart

Парковка гараж «Скорая помощь», с металлической машинкой и рацией

Доставка по Беларуси
Детская бытовая техника/Игрушки: пылесос, электрочайник, утюг, швейная машинка, микроволновка,миксерДетская бытовая техника/Игрушки: пылесос, электрочайник, утюг, швейная машинка, микроволновка,миксер

10 р.

heart

Детская бытовая техника/Игрушки: пылесос, электрочайник, утюг, швейная машинка, микроволновка,миксер

Доставка по Беларуси
Домик для игрушек/стеллаж для книгДомик для игрушек/стеллаж для книг

350 р.

heart

Домик для игрушек/стеллаж для книг

Доставка по Беларуси
Кукольный домик Кукольный домик

290 р.

heart

Кукольный домик

Доставка по Беларуси
Кукольный домик / стеллаж для книгКукольный домик / стеллаж для книг

200 р.

heart

Кукольный домик / стеллаж для книг

Доставка по Беларуси
Конструктор Mould King Silver Flagship Off-Road 18Конструктор Mould King Silver Flagship Off-Road 18

250 р.

heart

Конструктор Mould King Silver Flagship Off-Road 18

Доставка по Беларуси
Кукольный домик / стеллаж + мебель для куколКукольный домик / стеллаж + мебель для кукол

130 р.

heart

Кукольный домик / стеллаж + мебель для кукол

Доставка по Беларуси
Домик для кукол/стеллаж для книгДомик для кукол/стеллаж для книг

370 р.

heart

Домик для кукол/стеллаж для книг

Доставка по Беларуси
Детский синтезатор-пианино BF-530A2 с USB, микрофономДетский синтезатор-пианино BF-530A2 с USB, микрофоном

55 р.

heart

Детский синтезатор-пианино BF-530A2 с USB, микрофоном

Доставка по Беларуси
Плюшевый медведь TED (50 см)Плюшевый медведь TED (50 см)

55 р.

heart

Плюшевый медведь TED (50 см)

Доставка по Беларуси
Кукольный домик / стеллаж для книгКукольный домик / стеллаж для книг

130 р.

heart

Кукольный домик / стеллаж для книг

Доставка по Беларуси
Адвент-календарь детский 24 дня с игрушкамиАдвент-календарь детский 24 дня с игрушками
vip

35 р.

heart

Адвент-календарь детский 24 дня с игрушками

Доставка по Беларуси
Кукольный домик/стеллажКукольный домик/стеллаж

190 р.

heart

Кукольный домик/стеллаж

Доставка по Беларуси
Плюшевые медведи (35/46см)Плюшевые медведи (35/46см)
vip

25 р.

heart

Плюшевые медведи (35/46см)

Доставка по Беларуси
Гусь обнимусь,160смГусь обнимусь,160см

55 р.

heart

Гусь обнимусь,160см

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель