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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мам

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Комбинезон'' Newborn'' Комбинезон'' Newborn''
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190 р.

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Комбинезон'' Newborn''

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Новый костюмНовый костюм

35 р.

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Новый костюм

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Зимний комбинезон-трансформер для девочки, 62 и 68 ростЗимний комбинезон-трансформер для девочки, 62 и 68 рост

50 р.

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Зимний комбинезон-трансформер для девочки, 62 и 68 рост

62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Штанишки Штанишки

15 р.

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Штанишки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюмы Костюмы

28 р.

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Костюмы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слип/комбинезонСлип/комбинезон

20 р.

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Слип/комбинезон

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюмы Костюмы

35 р.

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Костюмы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Новые комбинезоны в ассортиментеНовые комбинезоны в ассортименте

60 р.

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Новые комбинезоны в ассортименте

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция

45 р.

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АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Зимний конверт,комбинезон Зимний конверт,комбинезон

190 р.

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Зимний конверт,комбинезон

50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Конверт для выписки Конверт для выписки

150 р.

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Конверт для выписки

50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Костюмы Костюмы

25 р.

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Костюмы

74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

19 р.

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Слипы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Одежда на крещение Одежда на крещение

Договорная

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Одежда на крещение

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комплект для новорождённого ребёнка Комплект для новорождённого ребёнка

30 р.

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Комплект для новорождённого ребёнка

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Костюм-комплект Костюм-комплект

35 р.

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Костюм-комплект

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Боди Боди

16 р.

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Боди

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон Комбинезон

80 р.

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Комбинезон

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
БодиБоди

14 р.

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Боди

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

25 р.

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Слипы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Комплект/костюм Комплект/костюм

50 р.

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Комплект/костюм

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
Конверт для выписки,комбинезон,костюм Конверт для выписки,комбинезон,костюм

150 р.

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Конверт для выписки,комбинезон,костюм

50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Конверт для выписки ,комбинезон,комплект Конверт для выписки ,комбинезон,комплект

150 р.

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Конверт для выписки ,комбинезон,комплект

50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон Комбинезон

80 р.

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Комбинезон

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюм Минни (6-9/9-12)Костюм Минни (6-9/9-12)

45 р.

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Костюм Минни (6-9/9-12)

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Новорожденка Новорожденка

58 р.

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Новорожденка

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Боди Боди

22 р.

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Боди

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюмчики детские до года.Костюмчики детские до года.

16 р.

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Костюмчики детские до года.

62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Детская одежда до года LupiluДетская одежда до года Lupilu

6 р.

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Детская одежда до года Lupilu

50 - 56 (1-2 месяца)

Доставка по Беларуси
Лонгслив для малышей до года MarmarЛонгслив для малышей до года Marmar

20 р.

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Лонгслив для малышей до года Marmar

74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюмы Костюмы

35 р.

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Костюмы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комплекты из трёх вещей Комплекты из трёх вещей

25 р.

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Комплекты из трёх вещей

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Новогодний костюм. НовыйНовогодний костюм. Новый

33 р.

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Новогодний костюм. Новый

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Классные дем. комбез последний размер 62-68Классные дем. комбез последний размер 62-68

50 р.

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Классные дем. комбез последний размер 62-68

62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюмы утеплённые Костюмы утеплённые

35 р.

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Костюмы утеплённые

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюмы-комплекты Костюмы-комплекты

35 р.

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Костюмы-комплекты

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон зима Комбинезон зима

110 р.

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Комбинезон зима

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
КомбинезонКомбинезон

90 р.

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Комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Пижамы Пижамы

20 р.

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Пижамы

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Новый новогодний комплект боди повязка штаныНовый новогодний комплект боди повязка штаны

35 р.

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Новый новогодний комплект боди повязка штаны

56 - 62 (2-3 месяца), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Новое боди-платьеНовое боди-платье

25 р.

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Новое боди-платье

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Новый новогодний комплект боди штаны Новый новогодний комплект боди штаны

26 р.

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Новый новогодний комплект боди штаны

56 - 62 (2-3 месяца), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюмчик для девочкиКостюмчик для девочки

25 р.

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Костюмчик для девочки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюмчик для девочкиКостюмчик для девочки

25 р.

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Костюмчик для девочки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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