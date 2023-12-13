Товары от Куфар Маркета
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190 р.
Комбинезон'' Newborn''
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
35 р.
Новый костюм
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
50 р.
Зимний комбинезон-трансформер для девочки, 62 и 68 рост
62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Штанишки
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
28 р.
Костюмы
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
20 р.
Слип/комбинезон
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
35 р.
Костюмы
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
60 р.
Новые комбинезоны в ассортименте
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
45 р.
АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
190 р.
Зимний конверт,комбинезон
50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
150 р.
Конверт для выписки
50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
25 р.
Костюмы
74 - 80 (8-12 месяцев)
19 р.
Слипы
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
Договорная
Одежда на крещение
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
30 р.
Комплект для новорождённого ребёнка
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
35 р.
Костюм-комплект
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
16 р.
Боди
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
80 р.
Комбинезон
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
14 р.
Боди
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Слипы
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
50 р.
Комплект/костюм
74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
150 р.
Конверт для выписки,комбинезон,костюм
50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
150 р.
Конверт для выписки ,комбинезон,комплект
50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
80 р.
Комбинезон
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
45 р.
Костюм Минни (6-9/9-12)
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
58 р.
Новорожденка
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
22 р.
Боди
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
16 р.
Костюмчики детские до года.
62 - 68 (4-5 месяцев)
6 р.
Детская одежда до года Lupilu
50 - 56 (1-2 месяца)
20 р.
Лонгслив для малышей до года Marmar
74 - 80 (8-12 месяцев)
35 р.
Костюмы
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Комплекты из трёх вещей
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
33 р.
Новогодний костюм. Новый
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
50 р.
Классные дем. комбез последний размер 62-68
62 - 68 (4-5 месяцев)
35 р.
Костюмы утеплённые
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
35 р.
Костюмы-комплекты
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
110 р.
Комбинезон зима
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
90 р.
Комбинезон
74 - 80 (8-12 месяцев)
20 р.
Пижамы
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
35 р.
Новый новогодний комплект боди повязка штаны
56 - 62 (2-3 месяца), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Новое боди-платье
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
26 р.
Новый новогодний комплект боди штаны
56 - 62 (2-3 месяца), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Костюмчик для девочки
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Костюмчик для девочки
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)