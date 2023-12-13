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Товары для сада и огорода в Беларуси

Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
vip

3 699 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дрова(сухие) ольха берёза осина сосна с доставкой
vip

35 р.

Дрова(сухие) ольха берёза осина сосна с доставкой

Минская, Слуцк

Доставка
Топливный древесный премиум брикет RUF (березовая пыль РУФ) белый
vip

3.80 р.

Топливный древесный премиум брикет RUF (березовая пыль РУФ) белый

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Секатор Felco F7

270 р.

Секатор Felco F7

Гомель

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Супер печь Миньон.

300 р.

Супер печь Миньон.

Гомель

Продам дрова колотые, горбыль

Договорная

Продам дрова колотые, горбыль

Минская, Смолевичи

Солнечная лампа. Уличный светильник

60 р.

Солнечная лампа. Уличный светильник

Минск, Фрунзенский

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STIHL MS 180

299 р.

STIHL MS 180

Минск, Советский

Доставка
Уличный уничтожитель комаров KRN-5000 PRO

850 р.

Уличный уничтожитель комаров KRN-5000 PRO

Минск, Советский

Доставка
Конский навоз

6 р.

Конский навоз

Брестская, Барановичи

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фацелия

Договорная

фацелия

Витебская, Поставы

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Коптильня электрическая

230 р.

Коптильня электрическая

Минск, Партизанский

Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Минск, Первомайский

Туи Смарагд

17 р.

Туи Смарагд

Брестская, Кобрин

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Редька чёрная

3 р.

Редька чёрная

Брестская, Пинск

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Сечкарня

110 р.

Сечкарня

Брестская, Барановичи

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к мотоблоку мтз что на фото

Договорная

к мотоблоку мтз что на фото

Гродненская, Лида

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Хозблок, сарай

200 р.

Хозблок, сарай

Минск, Октябрьский

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Комплект узбекский казан + печь с дымоходом и дверцей

220 р.

Комплект узбекский казан + печь с дымоходом и дверцей

Минск, Фрунзенский

Доставка
Бензопила

120 р.

Бензопила

Могилевская, Осиповичи

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Комплект узбекский казан + тренога

109 р.

Комплект узбекский казан + тренога

Минск, Фрунзенский

Доставка

370 р.

Бензопила Stihl MS 180

Минск, Первомайский

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Туалет Уличный

400 р.

Туалет Уличный

Минская, Борисов

Песочница

280 р.

Песочница

Минская, Борисов

Штиль 023

450 р.

Штиль 023

Минская, Молодечно

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мотоблок мтз 06 прицеп и навесное

Договорная

мотоблок мтз 06 прицеп и навесное

Гродненская, Лида

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Бензокоса. Триммер

110 р.

Бензокоса. Триммер

Минск, Советский

Доставка
Брикеты древесные топливные Нестро

220 р.

Брикеты древесные топливные Нестро

Минск, Заводской

RUF или Евродрова

300 р.

RUF или Евродрова

Минск, Первомайский

Торф верховой ДВИНА,для голубики ph 3.5-6.5 100 л

4 р.

Торф верховой ДВИНА,для голубики ph 3.5-6.5 100 л

Гомельская, Мозырь

Доставка
Дрова березовые сухие (ТЕХ.СУШКА)

14.99 р.

Дрова березовые сухие (ТЕХ.СУШКА)

Минск, Первомайский

Доставка
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

4 190 р.

Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Снегоуборщик Habert HBM24D

2 250 р.

Снегоуборщик Habert HBM24D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Habert HBM28D

2 950 р.

Снегоуборщик Habert HBM28D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

120 р.

Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

170 р.

Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633

990 р.

Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Туалет уличный новый большой

480 р.

Туалет уличный новый большой

Минск, Московский

Торфобрикет

60 р.

Торфобрикет

Брестская, Береза

Шатёр беседка Naterial Антрацит Нью
vip

1 000 р.

Шатёр беседка Naterial Антрацит Нью

Минск, Октябрьский

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Доставка по Беларуси
Гриль-коптильня Zaria 1248

600 р.

Гриль-коптильня Zaria 1248

Минск, Центральный

Ведро эмалированное

8 р.

Ведро эмалированное

Витебская, Орша

Веники Для Бани (Банные Веники) Берёза, Дуб

6 р.

Веники Для Бани (Банные Веники) Берёза, Дуб

Минск, Центральный

2 Скамейки трансформер + Стол

Договорная

2 Скамейки трансформер + Стол

Брестская, Пинск

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Habert HBM24D

2 250 р.

Снегоуборщик Habert HBM24D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Habert HBM28D

2 950 р.

Снегоуборщик Habert HBM28D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

120 р.

Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

170 р.

Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633

990 р.

Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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