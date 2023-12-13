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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Беларуси

Ярморочный Домик 2х2м
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3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
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6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
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3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
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6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

7 490 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

6 700 р.

Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

Гомель

баня-бочка

5 900 р.

баня-бочка

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Договорная

Веники для бани

Минск, Центральный

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

5 990 р.

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м

8 999 р.

Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м

Минск, Заводской

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баня 3м

4 900 р.

баня 3м

Минская, Узда

Дверь в баню

200 р.

Дверь в баню

Минская, Узда

Веник для бани EucaLaur (эвкалиптовый, лавровый)

11 р.

Веник для бани EucaLaur (эвкалиптовый, лавровый)

Минск, Центральный

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

3 019 р.

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

Минская, Узда

Доставка
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

6 590 р.

Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки, квадро

2 900 р.

Бани бочки, квадро

Минск, Центральный

хозблок-бытовка

5 500 р.

хозблок-бытовка

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дубовые, берёзовые веники

7 р.

Дубовые, берёзовые веники

Минская, Логойск

Туалет деревянный

580 р.

Туалет деревянный

Брест

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
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3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 940 р.

Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
банный комплект, шапочка для душа, бассейна

15 р.

банный комплект, шапочка для душа, бассейна

Минск, Октябрьский

Мята в пучках для бани

8.42 р.

Мята в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
купель для бани

4 500 р.

купель для бани

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани бочки

Договорная

Бани бочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасная кабина, ИК сауна

5 400 р.

Инфракрасная кабина, ИК сауна

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверь в баню

350 р.

Дверь в баню

Витебск

Лавки в баню

100 р.

Лавки в баню

Витебск

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 800 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

5 790 р.

Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Аренда. бытовка строительная под инвентарь

200 р.

Аренда. бытовка строительная под инвентарь

Гомель

Печи для бани

700 р.

Печи для бани

Брестская, Барановичи

КУПЕЛЬ КОМПОЗИТНАЯ «КЛАССИК» С ПЕЧЬЮ 40 кВ

8 750 р.

КУПЕЛЬ КОМПОЗИТНАЯ «КЛАССИК» С ПЕЧЬЮ 40 кВ

Минск, Октябрьский

905

Онлайн-заказ

523.72 р.

905

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

9 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

9 090 р.

Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани-бочки, квадро-бочки, бани, сауны. МОГИЛЁВ

4 400 р.

Бани-бочки, квадро-бочки, бани, сауны. МОГИЛЁВ

Могилев

Веники березо - дубовые

4 р.

Веники березо - дубовые

Могилев

Биотуалеты Thetford Porta Potti Qube 165L

Онлайн-заказ

409.45 р.

Биотуалеты Thetford Porta Potti Qube 165L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умывальник для дачи Альтернатива М367 (5л)

Онлайн-заказ

17.94 р.

Умывальник для дачи Альтернатива М367 (5л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркас душа Бухта Радости Нептун (с тамбуром)

Онлайн-заказ

435.85 р.

Каркас душа Бухта Радости Нептун (с тамбуром)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-бочка

5 900 р.

баня-бочка

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
хозблок-бытовка

5 500 р.

хозблок-бытовка

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
vip

3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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