Товары от Куфар Маркета
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Бани, хозблоки, постройки в Беларуси
3 100 р.
Ярморочный Домик 2х2м
Минск, Фрунзенский
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
3 610 р.
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
Минск, Центральный
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
7 490 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
6 700 р.
Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно
Гомель
5 900 р.
баня-бочка
Минская, Дзержинск
Договорная
Веники для бани
Минск, Центральный
5 990 р.
Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
8 999 р.
Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м
Минск, Заводской
4 900 р.
баня 3м
Минская, Узда
200 р.
Дверь в баню
Минская, Узда
11 р.
Веник для бани EucaLaur (эвкалиптовый, лавровый)
Минск, Центральный
3 019 р.
КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая
Минская, Узда
6 590 р.
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо
Минск, Центральный
2 900 р.
Бани бочки, квадро
Минск, Центральный
5 500 р.
хозблок-бытовка
Минская, Минский район
6 750 р.
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
7 600 р.
баня-квадро 4,0 м.
Минск, Партизанский
7 600 р.
Баня-квадро 4 метра
Минская, Минский район
975 р.
Банная печь Пегас 16 стекло сетка
Минск, Фрунзенский
7 р.
Дубовые, берёзовые веники
Минская, Логойск
580 р.
Туалет деревянный
Брест
3 610 р.
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
Минск, Центральный
3 100 р.
Ярморочный Домик 2х2м
Минск, Фрунзенский
9 940 р.
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
15 р.
банный комплект, шапочка для душа, бассейна
Минск, Октябрьский
8.42 р.
Мята в пучках для бани
Минск, Первомайский
4 500 р.
купель для бани
Минск, Центральный
Договорная
Бани бочки
Минск, Центральный
5 400 р.
Инфракрасная кабина, ИК сауна
Минск, Центральный
350 р.
Дверь в баню
Витебск
100 р.
Лавки в баню
Витебск
5 800 р.
Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)
Витебск
5 790 р.
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
200 р.
Аренда. бытовка строительная под инвентарь
Гомель
700 р.
Печи для бани
Брестская, Барановичи
8 750 р.
КУПЕЛЬ КОМПОЗИТНАЯ «КЛАССИК» С ПЕЧЬЮ 40 кВ
Минск, Октябрьский
Онлайн-заказ
523.72 р.
905
Минск, Центральный
9 900 р.
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)
Витебск
9 090 р.
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление
Минск, Центральный
4 400 р.
Бани-бочки, квадро-бочки, бани, сауны. МОГИЛЁВ
Могилев
4 р.
Веники березо - дубовые
Могилев
Онлайн-заказ
409.45 р.
Биотуалеты Thetford Porta Potti Qube 165L
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.94 р.
Умывальник для дачи Альтернатива М367 (5л)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
435.85 р.
Каркас душа Бухта Радости Нептун (с тамбуром)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
5 900 р.
баня-бочка
Минская, Дзержинск
5 500 р.
хозблок-бытовка
Минская, Минский район
6 750 р.
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
7 600 р.
баня-квадро 4,0 м.
Минск, Партизанский
7 600 р.
Баня-квадро 4 метра
Минская, Минский район
975 р.
Банная печь Пегас 16 стекло сетка
Минск, Фрунзенский
3 610 р.
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
Минск, Центральный