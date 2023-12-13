Товары от Куфар Маркета
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Удобрения и агрохимия в Беларуси
120 р.
Помет куриный 7 кубов / 15 кубов. Вывоз мусора
Могилев
370 р.
Свитч фунгицид
Брест
6 р.
Конский навоз
Брестская, Барановичи
4 р.
Торф верховой ДВИНА,для голубики ph 3.5-6.5 100 л
Гомельская, Мозырь
5.89 р.
Доломитовая мука в мешках по 30кг
Минск, Ленинский
7 р.
Навоз куриный
Витебск
370 р.
Свитч фунгицид
Брест
Договорная
Фунгицид Treso
Брест
2 р.
Мочевина карбамид азотное удобрение
Гомель
15 р.
Осмокот удобрение Osmocote Pro
Минск, Заводской
Бесплатно
Навоз. Бесплатно. Самовывоз.
Могилев
Договорная
Чернозем доставка самосвалом
Минская, Заславль
Договорная
Плодородка грунт земля с доставкой
Гродно
6 р.
Доставка соломы, опилок, навоза, торфа В МЕШКАХ
Минская, Борисов
16.50 р.
ГРУНТ почвогрунт для рассады 100 литров ДВИНА
Витебск
3.20 р.
Грунт почвогрунт питательный для рассады Гаспадар
Витебск
7 р.
Грунт с доставкой самосвалом и в мешках
Минск, Первомайский
1 р.
сера гранулированная
Брестская, Дрогичин
35 р.
Навоз, чернозём. Доставка.
Могилевская, Осиповичи
Бесплатно
навоз конный/коровий
Гомельская, Мозырь
9.50 р.
Доломитовая мука
Гомельская, Мозырь
8 р.
Калий азотнокислый
Брест
Договорная
Грунт верхний слой земли плодородной
Гродно
Договорная
Грунт плодородный , чернозем
Гродно
5 р.
Сера для голубики
Минск, Заводской
28 р.
Торф верховой кислый 250 литр для голубики
Минск, Заводской
55 р.
Торфогрунт с доставкой самосвалом или в мешках
Минск, Первомайский
Договорная
Земля , плодородный грунт
Гродно
2 р.
Скорлупа яичная
Минск, Московский
6 р.
Навоз конский (свежемороженый)
Витебская, Глубокое
8 р.
Керамзит дренаж 5 л
Минск, Фрунзенский
20 р.
Ёлочки
Минская, Молодечно
90 р.
Грунт Агробалт
Могилев
3 р.
Древесная зола
Витебск
3 р.
Биогумус
Могилевская, Осиповичи
55 р.
Чернозём с доставкой самосвалом и в мешках
Минск, Первомайский
22 р.
Удобрение монофосфат калия монокалий фосфат
Минск, Заводской
Договорная
Плодородный грунт. Доставка самосвалом.
Минск, Центральный
Договорная
Гербицид
Могилев
130 р.
верховой торф (грунт) доставка
Брест
Бесплатно
Продам навоз
Брестская, Пинск
1 р.
Кофейный жмых
Витебск
3 р.
Опилки сухие хвойные
Витебск
3 р.
Сера
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Помёт перепелиный
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
9.50 р.
Доломитовая мука
Гомельская, Мозырь
330 р.
Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )
Брестская, Пинск
Договорная
Куриный помет конский навоз компост торф верховой
Минская, Минский район
75 р.
Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)
Брестская, Пинск
16 р.
Грунт Двина 100 литров. Акция
Гомель
6 р.
КАМПОСТ В МЕШКАХ
Минская, Минский район
6 р.
КОНСКИЙ НАВОЗ
Минская, Смолевичи
6 р.
КОРОВИЙ НАВОЗ
Минская, Смолевичи