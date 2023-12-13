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Сад и огород

Удобрения и агрохимия в Беларуси

Помет куриный 7 кубов / 15 кубов. Вывоз мусора
vip

120 р.

Помет куриный 7 кубов / 15 кубов. Вывоз мусора

Могилев

Доставка
Свитч фунгицид
vip

370 р.

Свитч фунгицид

Брест

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Конский навоз

6 р.

Конский навоз

Брестская, Барановичи

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Торф верховой ДВИНА,для голубики ph 3.5-6.5 100 л

4 р.

Торф верховой ДВИНА,для голубики ph 3.5-6.5 100 л

Гомельская, Мозырь

Доставка
Доломитовая мука в мешках по 30кг

5.89 р.

Доломитовая мука в мешках по 30кг

Минск, Ленинский

7 р.

Навоз куриный

Витебск

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Свитч фунгицид
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370 р.

Свитч фунгицид

Брест

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Фунгицид Treso

Договорная

Фунгицид Treso

Брест

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Мочевина карбамид азотное удобрение

2 р.

Мочевина карбамид азотное удобрение

Гомель

Осмокот удобрение Osmocote Pro

15 р.

Осмокот удобрение Osmocote Pro

Минск, Заводской

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Навоз. Бесплатно. Самовывоз.

Бесплатно

Навоз. Бесплатно. Самовывоз.

Могилев

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Чернозем доставка самосвалом

Договорная

Чернозем доставка самосвалом

Минская, Заславль

Плодородка грунт земля с доставкой

Договорная

Плодородка грунт земля с доставкой

Гродно

Доставка соломы, опилок, навоза, торфа В МЕШКАХ

6 р.

Доставка соломы, опилок, навоза, торфа В МЕШКАХ

Минская, Борисов

Доставка
ГРУНТ почвогрунт для рассады 100 литров ДВИНА

16.50 р.

ГРУНТ почвогрунт для рассады 100 литров ДВИНА

Витебск

Грунт почвогрунт питательный для рассады Гаспадар

3.20 р.

Грунт почвогрунт питательный для рассады Гаспадар

Витебск

Грунт с доставкой самосвалом и в мешках

7 р.

Грунт с доставкой самосвалом и в мешках

Минск, Первомайский

Доставка
сера гранулированная

1 р.

сера гранулированная

Брестская, Дрогичин

Навоз, чернозём. Доставка.

35 р.

Навоз, чернозём. Доставка.

Могилевская, Осиповичи

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Бесплатно

навоз конный/коровий

Гомельская, Мозырь

Доломитовая мука

9.50 р.

Доломитовая мука

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Калий азотнокислый

8 р.

Калий азотнокислый

Брест

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Грунт верхний слой земли плодородной

Договорная

Грунт верхний слой земли плодородной

Гродно

Грунт плодородный , чернозем

Договорная

Грунт плодородный , чернозем

Гродно

Сера для голубики

5 р.

Сера для голубики

Минск, Заводской

Торф верховой кислый 250 литр для голубики

28 р.

Торф верховой кислый 250 литр для голубики

Минск, Заводской

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Торфогрунт с доставкой самосвалом или в мешках

55 р.

Торфогрунт с доставкой самосвалом или в мешках

Минск, Первомайский

Доставка
Земля , плодородный грунт

Договорная

Земля , плодородный грунт

Гродно

Скорлупа яичная

2 р.

Скорлупа яичная

Минск, Московский

Навоз конский (свежемороженый)

6 р.

Навоз конский (свежемороженый)

Витебская, Глубокое

Керамзит дренаж 5 л

8 р.

Керамзит дренаж 5 л

Минск, Фрунзенский

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Ёлочки

20 р.

Ёлочки

Минская, Молодечно

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Грунт Агробалт

90 р.

Грунт Агробалт

Могилев

3 р.

Древесная зола

Витебск

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Биогумус

3 р.

Биогумус

Могилевская, Осиповичи

Чернозём с доставкой самосвалом и в мешках

55 р.

Чернозём с доставкой самосвалом и в мешках

Минск, Первомайский

Доставка
Удобрение монофосфат калия монокалий фосфат

22 р.

Удобрение монофосфат калия монокалий фосфат

Минск, Заводской

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Плодородный грунт. Доставка самосвалом.

Договорная

Плодородный грунт. Доставка самосвалом.

Минск, Центральный

Гербицид

Договорная

Гербицид

Могилев

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верховой торф (грунт) доставка

130 р.

верховой торф (грунт) доставка

Брест

Продам навоз

Бесплатно

Продам навоз

Брестская, Пинск

Кофейный жмых

1 р.

Кофейный жмых

Витебск

Опилки сухие хвойные

3 р.

Опилки сухие хвойные

Витебск

Сера

3 р.

Сера

Минск, Фрунзенский

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Помёт перепелиный

Бесплатно

Помёт перепелиный

Брестская, Пинск

Товары с доставкой от магазинов

Доломитовая мука

9.50 р.

Доломитовая мука

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )

330 р.

Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Куриный помет конский навоз компост торф верховой

Договорная

Куриный помет конский навоз компост торф верховой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)

75 р.

Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Грунт Двина 100 литров. Акция

16 р.

Грунт Двина 100 литров. Акция

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
КАМПОСТ В МЕШКАХ

6 р.

КАМПОСТ В МЕШКАХ

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
КОНСКИЙ НАВОЗ

6 р.

КОНСКИЙ НАВОЗ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
КОРОВИЙ НАВОЗ

6 р.

КОРОВИЙ НАВОЗ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
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