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Сад и огород

Теплицы и парники в Беларуси

Теплицы / парники

395 р.

Теплицы / парники

Витебская, Толочин

Саморезы 4 х 16 с шайбой М 16.

5 р.

Саморезы 4 х 16 с шайбой М 16.

Минск, Московский

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Поликарбонат

75 р.

Поликарбонат

Минск, Московский

Теплицы из поликарбоната

Договорная

Теплицы из поликарбоната

Брестская, Барановичи

Теплица 20х20, 40х20 ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ РАССРОЧКА

Договорная

Теплица 20х20, 40х20 ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ РАССРОЧКА

Витебск

Доставка
Рассрочка
Теплица 20х20, 40х20 ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ РАССРОЧКА

Договорная

Теплица 20х20, 40х20 ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ РАССРОЧКА

Могилев

Доставка
Рассрочка
Теплица 20х20 40х20 Рассрочка ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

Договорная

Теплица 20х20 40х20 Рассрочка ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Поликарбонат тепличный 2.1м х 6м, 4мм.

Договорная

Поликарбонат тепличный 2.1м х 6м, 4мм.

Витебская, Шумилино

Доставка
Рассрочка
Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка по всей области. Надежный каркас длинной 4,6,8,10м.

427 р.

Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка по всей области. Надежный каркас длинной 4,6,8,10м.

Могилев

Доставка
Рассрочка
Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка по всей области. Надежный каркас длинной 4,6,8,10м.

427 р.

Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка по всей области. Надежный каркас длинной 4,6,8,10м.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка по всей области. Надежный каркас длинной 4,6,8,10м.

427 р.

Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка по всей области. Надежный каркас длинной 4,6,8,10м.

Гомель

Доставка
Рассрочка
Теплица (Парник) из поликарбоната 20х20 и 20х40

Договорная

Теплица (Парник) из поликарбоната 20х20 и 20х40

Витебск

Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка по всей области. Надежный каркас длинной 4,6,8,10м.

427 р.

Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка по всей области. Надежный каркас длинной 4,6,8,10м.

Гродно

Доставка
Рассрочка
Пленка тепличная

508 р.

Пленка тепличная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка.

427 р.

Теплица Арочная, Прямостенная, Домик. Доставка.

Брест

Доставка
Рассрочка
Теплица из оцинкованной трубы и поликарбоната

380 р.

Теплица из оцинкованной трубы и поликарбоната

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Поликарбонат для теплиц 4 мм

85 р.

Поликарбонат для теплиц 4 мм

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Дуги для теплицы

27 р.

Дуги для теплицы

Могилевская, Горки

Теплицы

550 р.

Теплицы

Минская, Узда

Усиленные Теплицы из поликарбоната всех видов и размеров Бесплатная доставка

427 р.

Усиленные Теплицы из поликарбоната всех видов и размеров Бесплатная доставка

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Поликарбонат 4-6мм для Теплиц усиленный

75 р.

Поликарбонат 4-6мм для Теплиц усиленный

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
Теплица ''Агросфера'' из трубы 3х4, 3х6, 3х8м

Договорная

Теплица ''Агросфера'' из трубы 3х4, 3х6, 3х8м

Минская, Борисов

ТЕПЛИЦА УСИЛЕННАЯ 40 НА 20.СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА

Договорная

ТЕПЛИЦА УСИЛЕННАЯ 40 НА 20.СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА

Могилевская, Бобруйск

Поликарбонат 4-6мм для Теплиц усиленный

85 р.

Поликарбонат 4-6мм для Теплиц усиленный

Минская, Минский район

Теплица Агросити Плюс 20х20х6 метров шаг 0,67

Договорная

Теплица Агросити Плюс 20х20х6 метров шаг 0,67

Витебская, Лепель

Доставка
Рассрочка
Теплица Двустворчатая 3,5 м ширина НОВИНКА

Договорная

Теплица Двустворчатая 3,5 м ширина НОВИНКА

Могилев

Теплица ''Агроном'' Усиленная 3,5х6,40х20,0,67

Договорная

Теплица ''Агроном'' Усиленная 3,5х6,40х20,0,67

Гомель

Доставка
Рассрочка
Теплица ИМпласт Дачная + поликарбонат Ширина: 1,65 м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси

349 р.

Теплица ИМпласт Дачная + поликарбонат Ширина: 1,65 м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси.

349 р.

Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси.

Брест

Доставка
Рассрочка
Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65 м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси

349 р.

Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65 м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси

Гомель

Доставка
Рассрочка
Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65 м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси

349 р.

Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65 м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси

Гродно

Доставка
Рассрочка
Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65 м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси

349 р.

Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65 м. Длина 4м,6м,8м,10 метров. Доставка по Беларуси

Могилев

Доставка
Рассрочка
Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65 м. Длина 4,6,8,10 метров. Доставка по Беларуси.

349 р.

Теплица ИМпласт Дачная+поликарбонат. Ширина: 1,65 м. Длина 4,6,8,10 метров. Доставка по Беларуси.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Парник Остров Комфорта Стандарт 6 м

Онлайн-заказ

43.70 р.

Парник Остров Комфорта Стандарт 6 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парник Остров Комфорта Ранний Большой 8 м

Онлайн-заказ

46.10 р.

Парник Остров Комфорта Ранний Большой 8 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поликарбонат тепличный, сотовый 4мм

77 р.

Поликарбонат тепличный, сотовый 4мм

Гродно

Теплицы остаток 6 м.п.

730 р.

Теплицы остаток 6 м.п.

Витебск

Доставка по Беларуси
Теплицы заводского изготовления, ул.Победы 22

525 р.

Теплицы заводского изготовления, ул.Победы 22

Гродно

Доставка
Теплица

390 р.

Теплица

Гомель

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Доставка
Рассрочка
Парник Остров Комфорта Стандарт 8 м

Онлайн-заказ

46.76 р.

Парник Остров Комфорта Стандарт 8 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парник Остров Комфорта Ранний Большой 6 м

Онлайн-заказ

39.96 р.

Парник Остров Комфорта Ранний Большой 6 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парник Остров Комфорта Большой 3 м

Онлайн-заказ

51.37 р.

Парник Остров Комфорта Большой 3 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парник Остров Комфорта Фазенда Люкс 8 м

Онлайн-заказ

45.52 р.

Парник Остров Комфорта Фазенда Люкс 8 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Пленка тепличная

508 р.

Пленка тепличная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Усиленные Теплицы из поликарбоната всех видов и размеров Бесплатная доставка

427 р.

Усиленные Теплицы из поликарбоната всех видов и размеров Бесплатная доставка

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Парник Остров Комфорта Стандарт 6 м

Онлайн-заказ

43.70 р.

Парник Остров Комфорта Стандарт 6 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парник Остров Комфорта Ранний Большой 8 м

Онлайн-заказ

46.10 р.

Парник Остров Комфорта Ранний Большой 8 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Теплицы остаток 6 м.п.

730 р.

Теплицы остаток 6 м.п.

Витебск

Доставка по Беларуси
Парник Остров Комфорта Стандарт 8 м

Онлайн-заказ

46.76 р.

Парник Остров Комфорта Стандарт 8 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парник Остров Комфорта Ранний Большой 6 м

Онлайн-заказ

39.96 р.

Парник Остров Комфорта Ранний Большой 6 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Парник Остров Комфорта Большой 3 м

Онлайн-заказ

51.37 р.

Парник Остров Комфорта Большой 3 м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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