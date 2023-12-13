Товары от Куфар Маркета
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Мотоблоки и культиваторы в Беларуси
3 950 р.
Мотоблок Кентавр 1081 Д Почвофреза в подарок
Минск, Центральный
3 699 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
Минск, Центральный
60 р.
Снегоуборщик Промышленный Аренда .
Минск, Центральный
1 400 р.
Чешский мотоблок
Гродненская, Ивье
60 р.
Снегоуборщик Промышленный Аренда .
Минск, Центральный
Договорная
к мотоблоку мтз что на фото
Гродненская, Лида
Договорная
мотоблок мтз 06 прицеп и навесное
Гродненская, Лида
120 р.
Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной
Минск, Центральный
170 р.
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)
Минск, Центральный
990 р.
Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633
Минск, Фрунзенский
265 р.
Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).
Минск, Фрунзенский
990 р.
Культиватор Shtenli 7000 Expert 7 л.с.
Могилев
3 835 р.
Мотоблок Беларус-012WM (дв.Wiema,13 л.с.,)
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Прицеп ''сильный-02'' жигулевские колеса
Минск, Октябрьский
110 р.
Диск к мтз в сборе R-12
Минск, Октябрьский
3 699 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
Витебск
1 589 р.
Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт
Брест
3 779 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА
Витебск
200 р.
Окучник и борона
Гомель
2 273 р.
Мотоблок ASILAK SL-187L (передачи: 3+1)
Гомель
210 р.
Навесное
Минская, Жодино
1 550 р.
двигатель Хонда 390 на мотоблок или минитрактор
Брест
1 310 р.
Мотоблоки PROFI MOTORS на 8, 14, 16 и 18 л.с Бесплатная доставка по РБ
Минск, Заводской
900 р.
Двигатель WEIMA (13 л.с.) в сборе к МТЗ
Минск, Октябрьский
1 250 р.
Мотоблок
Гомельская, Буда-Кошелево
915 р.
прицепы к мотоблоку к культиватору Тележка мотоблочная
Гродно
3 700 р.
Мотоблок дизель
Брестская, Жабинка
2 441 р.
Мотоблок ASILAK SL-186L (колеса 6.50-12, передачи: 4+1)
Брест
4 940 р.
Мотоблок Shtenli G185 (дизель, 10,5 л.с., электростартер) РАССРОЧКА 0% / КРЕДИТ
Минск, Первомайский
2 597 р.
Мотоблок Skiper SP-1600SE Expert с ВОМ колеса 6-12
Минск, Заводской
Договорная
МОТОБЛОК SHTENLI 14-18 л.с. ВОМ в Гродно
Гродно
1 000 р.
Мотокульти
Минская, Несвиж
1 169 р.
Мотокультиватор BRAIT МКР402
Гродно
4 150 р.
Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)
Минск, Центральный
3 779 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) Weima
Брест
3 890 р.
Мотоблок МТЗ Беларус-012WM с двигателем Weima
Могилев
539 р.
Картофелесажалка для мотоблока КС01-01П с бункером для удобрений
Гомель
1 929 р.
Щетка коммунальная ЩК-1 для мотоблока МТЗ
Витебск
1 032 р.
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная
Гомель
1 385 р.
Мотоблок Профи 18лс Рассрочка 2 года Доставка РБ
Витебск
1 385 р.
Мотоблок Профи 18лс Рассрочка без банка Доставка
Гомель
1 395 р.
Мотоблок Фермер 18лс Рассрочка Доставка РБ
Гомель
1 395 р.
Мотоблок Фермер 18 лс Рассрочка 2 года Доставка
Гродно
1 350 р.
Мотоблок Брадо 16лс Доставка РБ Рассрочка 2 года
Гродно
1 350 р.
Мотоблок Брадо 16лс Рассрочка на 1 год или 2 года
Минская, Минский район
1 370 р.
Мотоблок Кеплер 18 лс Рассрочка 2 года без банка
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
120 р.
Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной
Минск, Центральный
170 р.
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)
Минск, Центральный
990 р.
Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633
Минск, Фрунзенский
265 р.
Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).
Минск, Фрунзенский
990 р.
Культиватор Shtenli 7000 Expert 7 л.с.
Могилев
3 699 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
Витебск
1 589 р.
Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт
Брест
3 779 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА
Витебск