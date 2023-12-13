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Сад и огород

Садовый инвентарь в Беларуси

Бочка Металлическая пищевая 200 литров
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35 р.

Бочка Металлическая пищевая 200 литров

Минск, Партизанский

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Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.
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5 р.

Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Лопата снеговая автомобильная телескопическая (выдвижная) алюминиевая
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16 р.

Лопата снеговая автомобильная телескопическая (выдвижная) алюминиевая

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Секатор Felco F7

270 р.

Секатор Felco F7

Гомель

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Ведро эмалированное

8 р.

Ведро эмалированное

Витебская, Орша

Тачка строительная BRADO 125 PROFI

Онлайн-заказ

163 р.

Тачка строительная BRADO 125 PROFI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Онлайн-заказ

42 р.

Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Онлайн-заказ

28 р.

Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Онлайн-заказ

35 р.

Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дровница

Договорная

Дровница

Минск, Партизанский

Пила садовая

25 р.

Пила садовая

Гродненская, Мосты

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Настенная пластиковая вешалка для садовых инструментов SiPL

Онлайн-заказ

36.60 р.

Настенная пластиковая вешалка для садовых инструментов SiPL

Минск, Центральный

Бочка для дизайна.

10 р.

Бочка для дизайна.

Гомель

Тачка одноколесная Korona, 90 л.

185 р.

Тачка одноколесная Korona, 90 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снеговая лопата
vip

60 р.

Снеговая лопата

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колеса для тележек и тачек

50 р.

Колеса для тележек и тачек

Минск, Московский

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РАСПРОДАЖА Еврокубов от 10 шт 70 руб.

90 р.

РАСПРОДАЖА Еврокубов от 10 шт 70 руб.

Минск, Партизанский

Лопата снеговая из ПОЛИКАРБОНАТА есть выбор.
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36 р.

Лопата снеговая из ПОЛИКАРБОНАТА есть выбор.

Витебск

Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали

Онлайн-заказ

55 р.

Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков

Онлайн-заказ

49 р.

Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый

Онлайн-заказ

76 р.
63 р.-17%

Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия

Онлайн-заказ

59 р.

Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)

Онлайн-заказ

57 р.

Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
лопата с металлическим черенком.20 р.

20 р.

лопата с металлическим черенком.20 р.

Могилевская, Горки

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Колесо (Покрышка) 250 - 75 ТУ 38 104 224 -75.

7 р.

Колесо (Покрышка) 250 - 75 ТУ 38 104 224 -75.

Минск, Партизанский

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Лопата снеговая поликарбонат

70 р.

Лопата снеговая поликарбонат

Брест

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Платформенная тележка

320 р.

Платформенная тележка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.
vip

5 р.

Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Барана

40 р.

Барана

Могилев

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Поливочные шланги и комплектующие

Договорная

Поливочные шланги и комплектующие

Брест

Двухколесная тачка Palisad 68923

Онлайн-заказ

306.87 р.

Двухколесная тачка Palisad 68923

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата

65 р.

Лопата

Витебск

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Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)

Онлайн-заказ

36.13 р.

Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка

115 р.

Тачка

Минск, Первомайский

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Система автоматического капельного полива АкваДуся

201 р.

Система автоматического капельного полива АкваДуся

Минск, Фрунзенский

Доставка
Пожарные рукава 50мм и 65мм новые

45 р.

Пожарные рукава 50мм и 65мм новые

Минск, Фрунзенский

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Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Онлайн-заказ

142.80 р.

Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный

90 р.

Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Еврокуб 1000л

400 р.

Еврокуб 1000л

Гродненская, Волковыск

Двухколесная тачка Сибин СТ-22 39905-z01

Онлайн-заказ

188.63 р.

Двухколесная тачка Сибин СТ-22 39905-z01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колесо для тачки Total THTWB64018GPU-W

Онлайн-заказ

134.10 р.

Колесо для тачки Total THTWB64018GPU-W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бочки мелодические в отличном состоянии

20 р.

Бочки мелодические в отличном состоянии

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)

Онлайн-заказ

7.42 р.

Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Тачка строительная BRADO 125 PROFI

Онлайн-заказ

163 р.

Тачка строительная BRADO 125 PROFI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Онлайн-заказ

42 р.

Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Онлайн-заказ

28 р.

Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Онлайн-заказ

35 р.

Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка одноколесная Korona, 90 л.

185 р.

Тачка одноколесная Korona, 90 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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