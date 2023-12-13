Товары от Куфар Маркета
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Садовый инвентарь в Беларуси
35 р.
Бочка Металлическая пищевая 200 литров
Минск, Партизанский
5 р.
Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.
Брестская, Барановичи
16 р.
Лопата снеговая автомобильная телескопическая (выдвижная) алюминиевая
Минск, Заводской
270 р.
Секатор Felco F7
Гомель
8 р.
Ведро эмалированное
Витебская, Орша
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163 р.
Тачка строительная BRADO 125 PROFI
Минск, Центральный
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Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый
Минск, Центральный
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42 р.
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)
Минск, Центральный
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40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
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40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
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28 р.
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный
Минск, Центральный
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35 р.
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи
Минск, Центральный
Договорная
Дровница
Минск, Партизанский
25 р.
Пила садовая
Гродненская, Мосты
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36.60 р.
Настенная пластиковая вешалка для садовых инструментов SiPL
Минск, Центральный
10 р.
Бочка для дизайна.
Гомель
185 р.
Тачка одноколесная Korona, 90 л.
Минск, Центральный
60 р.
Снеговая лопата
Минск, Центральный
50 р.
Колеса для тележек и тачек
Минск, Московский
90 р.
РАСПРОДАЖА Еврокубов от 10 шт 70 руб.
Минск, Партизанский
36 р.
Лопата снеговая из ПОЛИКАРБОНАТА есть выбор.
Витебск
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55 р.
Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали
Минск, Центральный
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49 р.
Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков
Минск, Центральный
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Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый
Минск, Центральный
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59 р.
Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия
Минск, Центральный
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57 р.
Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)
Минск, Центральный
20 р.
лопата с металлическим черенком.20 р.
Могилевская, Горки
7 р.
Колесо (Покрышка) 250 - 75 ТУ 38 104 224 -75.
Минск, Партизанский
70 р.
Лопата снеговая поликарбонат
Брест
320 р.
Платформенная тележка
Минск, Октябрьский
5 р.
Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.
Брестская, Барановичи
40 р.
Барана
Могилев
Договорная
Поливочные шланги и комплектующие
Брест
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306.87 р.
Двухколесная тачка Palisad 68923
Минск, Центральный
65 р.
Лопата
Витебск
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36.13 р.
Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)
Минск, Центральный
115 р.
Тачка
Минск, Первомайский
201 р.
Система автоматического капельного полива АкваДуся
Минск, Фрунзенский
45 р.
Пожарные рукава 50мм и 65мм новые
Минск, Фрунзенский
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142.80 р.
Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0
Минск, Центральный
90 р.
Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный
Минск, Московский
400 р.
Еврокуб 1000л
Гродненская, Волковыск
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188.63 р.
Двухколесная тачка Сибин СТ-22 39905-z01
Минск, Центральный
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134.10 р.
Колесо для тачки Total THTWB64018GPU-W
Минск, Центральный
20 р.
Бочки мелодические в отличном состоянии
Минск, Советский
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7.42 р.
Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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163 р.
Тачка строительная BRADO 125 PROFI
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый
Минск, Центральный
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42 р.
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28 р.
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35 р.
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи
Минск, Центральный
185 р.
Тачка одноколесная Korona, 90 л.
Минск, Центральный