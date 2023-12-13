Товары от Куфар Маркета
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Растения, рассада и семена в Беларуси
6.50 р.
Молодые саженцы туи - скидка 30-39% на хвойные
Минск, Фрунзенский
10 р.
Саженцы Роз (БРОНЬ НА ВЕСНУ 2024г.)
Гомель
1.37 р.
Тюльпаны оптом
Брест
100 р.
Пионы из моего сада на осень 2024
Витебск
10 р.
Кариоптерис, кизильники саженцы
Брест
15 р.
Розы саженцы красивые сорта
Брест
7 р.
Чеснок
Минская, Минский район
1 р.
Астра сбор 09/2023 - 50 штук - 50 копеек
Гомельская, Светлогорск
8 р.
Исмене
Минск, Октябрьский
3 р.
Туя и можевельник.от 1.5рГортензия.с2,р9 оптом
Гомель
50 р.
Ёлка на НГ
Гродненская, Волковыск
1.50 р.
Саженцы туи
Гомель
12 р.
Туя заподная Смарагд 30-40 см,
Гомель
20 р.
Цветы гипсофилы
Гомель
Договорная
Тюльпаны к праздникам 8 марта и Дню Святого Валент
Брестская, Пинск
Договорная
Тюльпаны Пинск
Брестская, Пинск
Договорная
Тюльпаны к 8 марта
Витебск
2.50 р.
Луковицы гладиолусов
Могилев
1 р.
Луковицы тюльпанов
Брест
Договорная
фацелия
Витебская, Поставы
17 р.
Туи Смарагд
Брестская, Кобрин
3 р.
Редька чёрная
Брестская, Пинск
1 р.
Чеснок
Минск, Фрунзенский
1 р.
Гладиолусы
Брестская, Береза
0.70 р.
Зимний чеснок
Витебск
10 р.
Фасоль
Минская, Борисов
39 р.
Туи опт Смарагд, Брабант, Даника
Брестская, Дрогичин
1.50 р.
Тюльпаны к 8 марта
Брестская, Дрогичин
2.50 р.
Смарагд туи
Брест
2 р.
Самшит вечнозеленый
Брест
15 р.
Гортензии
Гомель
2.50 р.
Декоративные кустарники ,туи ,,смарагд,,
Гомель
Договорная
Статица
Минск, Ленинский
14.79 р.
Грунт Двина питательный 100 литров
Минск, Ленинский
12.10 р.
Торф верховой Двина нейтрализованный/кислый/для голубики 100 литров
Минск, Ленинский
Договорная
Ель
Гомель
Договорная
Сидераты и газонная трава
Гомельская, Мозырь
Договорная
Тюльпаны Оптом
Брестская, Лунинец
1.37 р.
Тюльпаны оптом
Брест
Договорная
Новинка 2024.Лавандин
Минск, Центральный
0.65 р.
Деревенский картофель сорт ''скарб''. Доставлю
Минск, Заводской
Договорная
Ели и сосны новогодние в КАДКАХ
Брест
85 р.
Ель рождественская
Брест
1.50 р.
Для зимнего домашнего укоренения черенки роз.
Минск, Центральный
25 р.
Картофель
Минская, Жодино
6 р.
Саженцы хризантем
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
39 р.
Туи опт Смарагд, Брабант, Даника
Брестская, Дрогичин
Договорная
Сидераты и газонная трава
Гомельская, Мозырь
0.50 р.
Саженцы ультраранней клубники Квики
Брестская, Дрогичин
Онлайн-заказ
41.50 р.
Электроподогреватель коврик ''ТеплоМакс'' бытовой универсальный 50х35 см (согревающий)
Минск, Центральный
1.50 р.
Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1
Могилев
40 р.
Саженцы голубики Дюк и Аврора в 60 литровых контейнерах
Минск, Московский
40 р.
Саженцы голубики Дюк, Либерти и Аврора в 60-ти литровых контейнерах
Минск, Московский
0.50 р.
Саженцы клубники Фриго
Брестская, Дрогичин