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Сад и огород

Растения, рассада и семена в Беларуси

Молодые саженцы туи - скидка 30-39% на хвойные
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6.50 р.

Молодые саженцы туи - скидка 30-39% на хвойные

Минск, Фрунзенский

Саженцы Роз (БРОНЬ НА ВЕСНУ 2024г.)
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10 р.

Саженцы Роз (БРОНЬ НА ВЕСНУ 2024г.)

Гомель

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Тюльпаны оптом
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1.37 р.

Тюльпаны оптом

Брест

Пионы из моего сада на осень 2024

100 р.

Пионы из моего сада на осень 2024

Витебск

Кариоптерис, кизильники саженцы

10 р.

Кариоптерис, кизильники саженцы

Брест

Розы саженцы красивые сорта

15 р.

Розы саженцы красивые сорта

Брест

Чеснок

7 р.

Чеснок

Минская, Минский район

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Астра сбор 09/2023 - 50 штук - 50 копеек

1 р.

Астра сбор 09/2023 - 50 штук - 50 копеек

Гомельская, Светлогорск

Исмене

8 р.

Исмене

Минск, Октябрьский

Туя и можевельник.от 1.5рГортензия.с2,р9 оптом

3 р.

Туя и можевельник.от 1.5рГортензия.с2,р9 оптом

Гомель

Ёлка на НГ

50 р.

Ёлка на НГ

Гродненская, Волковыск

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Саженцы туи

1.50 р.

Саженцы туи

Гомель

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Туя заподная Смарагд 30-40 см,

12 р.

Туя заподная Смарагд 30-40 см,

Гомель

Цветы гипсофилы

20 р.

Цветы гипсофилы

Гомель

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Тюльпаны к праздникам 8 марта и Дню Святого Валент

Договорная

Тюльпаны к праздникам 8 марта и Дню Святого Валент

Брестская, Пинск

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Тюльпаны Пинск

Договорная

Тюльпаны Пинск

Брестская, Пинск

Тюльпаны к 8 марта

Договорная

Тюльпаны к 8 марта

Витебск

Луковицы гладиолусов

2.50 р.

Луковицы гладиолусов

Могилев

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Луковицы тюльпанов

1 р.

Луковицы тюльпанов

Брест

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фацелия

Договорная

фацелия

Витебская, Поставы

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Туи Смарагд

17 р.

Туи Смарагд

Брестская, Кобрин

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Редька чёрная

3 р.

Редька чёрная

Брестская, Пинск

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Чеснок

1 р.

Чеснок

Минск, Фрунзенский

Гладиолусы

1 р.

Гладиолусы

Брестская, Береза

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Зимний чеснок

0.70 р.

Зимний чеснок

Витебск

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Фасоль

10 р.

Фасоль

Минская, Борисов

Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

39 р.

Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Тюльпаны к 8 марта

1.50 р.

Тюльпаны к 8 марта

Брестская, Дрогичин

Смарагд туи

2.50 р.

Смарагд туи

Брест

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Самшит вечнозеленый

2 р.

Самшит вечнозеленый

Брест

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Гортензии

15 р.

Гортензии

Гомель

Декоративные кустарники ,туи ,,смарагд,,

2.50 р.

Декоративные кустарники ,туи ,,смарагд,,

Гомель

Статица

Договорная

Статица

Минск, Ленинский

Грунт Двина питательный 100 литров

14.79 р.

Грунт Двина питательный 100 литров

Минск, Ленинский

Торф верховой Двина нейтрализованный/кислый/для голубики 100 литров

12.10 р.

Торф верховой Двина нейтрализованный/кислый/для голубики 100 литров

Минск, Ленинский

Ель

Договорная

Ель

Гомель

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Сидераты и газонная трава

Договорная

Сидераты и газонная трава

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Тюльпаны Оптом

Договорная

Тюльпаны Оптом

Брестская, Лунинец

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Тюльпаны оптом
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1.37 р.

Тюльпаны оптом

Брест

Новинка 2024.Лавандин

Договорная

Новинка 2024.Лавандин

Минск, Центральный

Деревенский картофель сорт ''скарб''. Доставлю

0.65 р.

Деревенский картофель сорт ''скарб''. Доставлю

Минск, Заводской

Ели и сосны новогодние в КАДКАХ

Договорная

Ели и сосны новогодние в КАДКАХ

Брест

Ель рождественская

85 р.

Ель рождественская

Брест

Для зимнего домашнего укоренения черенки роз.

1.50 р.

Для зимнего домашнего укоренения черенки роз.

Минск, Центральный

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Картофель

25 р.

Картофель

Минская, Жодино

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Саженцы хризантем

6 р.

Саженцы хризантем

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

39 р.

Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Сидераты и газонная трава

Договорная

Сидераты и газонная трава

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Саженцы ультраранней клубники Квики

0.50 р.

Саженцы ультраранней клубники Квики

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Электроподогреватель коврик ''ТеплоМакс'' бытовой универсальный 50х35 см (согревающий)

Онлайн-заказ

41.50 р.

Электроподогреватель коврик ''ТеплоМакс'' бытовой универсальный 50х35 см (согревающий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1

1.50 р.

Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1

Могилев

Доставка по Беларуси
Саженцы голубики Дюк и Аврора в 60 литровых контейнерах

40 р.

Саженцы голубики Дюк и Аврора в 60 литровых контейнерах

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Саженцы голубики Дюк, Либерти и Аврора в 60-ти литровых контейнерах

40 р.

Саженцы голубики Дюк, Либерти и Аврора в 60-ти литровых контейнерах

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Саженцы клубники Фриго

0.50 р.

Саженцы клубники Фриго

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
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