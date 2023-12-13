Товары от Куфар Маркета
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Товары для пчеловодства в Беларуси
1 600 р.
Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
Брест
18 р.
Мёд
Брестская, Лунинец
15 р.
Кормушка для пчел.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Рамки пчеловодные
Витебская, Орша
25 р.
Воск пасечный.
Минск, Первомайский
28.80 р.
Сетка лицевая ''Квадратная''
Брест
12 р.
Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)
Брест
28.10 р.
Брюки пчеловода
Брест
31 р.
Улей 10-рамочный
Брест
39 р.
Улей 12-рамочный
Брест
9.60 р.
Перчатки ткань
Брест
15 р.
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л
Брест
70 р.
Дымарь электрический ''Европа''
Брест
9.50 р.
Лекало на магазинную рамку 145 мм
Брест
2.10 р.
Ведро 3,3 л прямоугольное
Брест
9.30 р.
Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)
Брест
0.80 р.
Клеточка ''Бигуди''
Брест
210 р.
Комбинезон Оптима (Lyson) (размер L, M)
Брест
5.45 р.
Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)
Брест
5 р.
Маткоуловитель пластмассовый
Брест
2.20 р.
Скребок-лопатка (оцинковка)
Брест
15 р.
Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм
Брест
60 р.
Пыльца, перга, прополис
Брест
13 р.
Заставная доска (с ушками)
Брест
9 р.
Семена Фацелии, Козлятника, Клевера белого и розового
Брест
33.50 р.
Куртка с кольцом без молнии
Брест
38.50 р.
Куртка с кольцом на молнии
Брест
12 р.
Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)
Брест
16 р.
Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой
Брест
3.50 р.
Ведро
Гродненская, Лида
3.50 р.
Канди
Брест
1.35 р.
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками
Брест
0.55 р.
Ведерки для меда, 1000 мл, 500 мл, 400мл, 260мл,
Могилев
Договорная
Улей 12 рамочный
Гомель
10.40 р.
Апиформин (пластины 10 шт)
Брест
10.55 р.
Апирой 25 г (гель)
Брест
62.46 р.
Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)
Брест
1 р.
Ампула амитраза 2 мл, муравьинки 2 мл
Брест
2.65 р.
Разделительная решетка (Феролайф)
Брест
Договорная
Мед оптом
Гомель
22 р.
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья
Брест
12.20 р.
Сетка лицевая удлиненная
Брест
5 р.
Изолятор миленина.
Витебская, Полоцк
0.80 р.
Рамки, рамки для нуклеусов
Гомельская, Рогачев
Товары с доставкой от магазинов
28.80 р.
Сетка лицевая ''Квадратная''
Брест
12 р.
Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)
Брест
28.10 р.
Брюки пчеловода
Брест
31 р.
Улей 10-рамочный
Брест
39 р.
Улей 12-рамочный
Брест
9.60 р.
Перчатки ткань
Брест
15 р.
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л
Брест
70 р.
Дымарь электрический ''Европа''
Брест