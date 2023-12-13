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Сад и огород

Товары для пчеловодства в Беларуси

Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
vip

1 600 р.

Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка

Брест

Доставка по Беларуси
Мёд

18 р.

Мёд

Брестская, Лунинец

Кормушка для пчел.

15 р.

Кормушка для пчел.

Гомельская, Жлобин

Рамки пчеловодные

Договорная

Рамки пчеловодные

Витебская, Орша

Воск пасечный.

25 р.

Воск пасечный.

Минск, Первомайский

Сетка лицевая ''Квадратная''

28.80 р.

Сетка лицевая ''Квадратная''

Брест

Доставка по Беларуси
Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

12 р.

Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

Брест

Доставка по Беларуси
Брюки пчеловода

28.10 р.

Брюки пчеловода

Брест

Доставка по Беларуси
Улей 10-рамочный

31 р.

Улей 10-рамочный

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Улей 12-рамочный

39 р.

Улей 12-рамочный

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перчатки ткань

9.60 р.

Перчатки ткань

Брест

Доставка по Беларуси
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

15 р.

Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь электрический ''Европа''

70 р.

Дымарь электрический ''Европа''

Брест

Доставка по Беларуси
Лекало на магазинную рамку 145 мм

9.50 р.

Лекало на магазинную рамку 145 мм

Брест

Доставка по Беларуси
Ведро 3,3 л прямоугольное

2.10 р.

Ведро 3,3 л прямоугольное

Брест

Доставка по Беларуси
Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)

9.30 р.

Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Клеточка ''Бигуди''

0.80 р.

Клеточка ''Бигуди''

Брест

Доставка по Беларуси
Комбинезон Оптима (Lyson) (размер L, M)

210 р.

Комбинезон Оптима (Lyson) (размер L, M)

Брест

Доставка по Беларуси
Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)

5.45 р.

Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Маткоуловитель пластмассовый

5 р.

Маткоуловитель пластмассовый

Брест

Доставка по Беларуси
Скребок-лопатка (оцинковка)

2.20 р.

Скребок-лопатка (оцинковка)

Брест

Доставка по Беларуси
Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм

15 р.

Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм

Брест

Доставка по Беларуси
Пыльца, перга, прополис

60 р.

Пыльца, перга, прополис

Брест

Доставка по Беларуси
Заставная доска (с ушками)

13 р.

Заставная доска (с ушками)

Брест

Доставка по Беларуси
Семена Фацелии, Козлятника, Клевера белого и розового

9 р.

Семена Фацелии, Козлятника, Клевера белого и розового

Брест

Доставка по Беларуси
Куртка с кольцом без молнии

33.50 р.

Куртка с кольцом без молнии

Брест

Доставка по Беларуси
Куртка с кольцом на молнии

38.50 р.

Куртка с кольцом на молнии

Брест

Доставка по Беларуси
Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)

12 р.

Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)

Брест

Доставка по Беларуси
Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой

16 р.

Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой

Брест

Доставка по Беларуси
Ведро

3.50 р.

Ведро

Гродненская, Лида

Канди

3.50 р.

Канди

Брест

Доставка по Беларуси
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками

1.35 р.

Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками

Брест

Доставка по Беларуси
Ведерки для меда, 1000 мл, 500 мл, 400мл, 260мл,

0.55 р.

Ведерки для меда, 1000 мл, 500 мл, 400мл, 260мл,

Могилев

Улей 12 рамочный

Договорная

Улей 12 рамочный

Гомель

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Апиформин (пластины 10 шт)

10.40 р.

Апиформин (пластины 10 шт)

Брест

Доставка по Беларуси
Апирой 25 г (гель)

10.55 р.

Апирой 25 г (гель)

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)

62.46 р.

Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)

Брест

Доставка по Беларуси
Ампула амитраза 2 мл, муравьинки 2 мл

1 р.

Ампула амитраза 2 мл, муравьинки 2 мл

Брест

Доставка по Беларуси
Разделительная решетка (Феролайф)

2.65 р.

Разделительная решетка (Феролайф)

Брест

Доставка по Беларуси
Мед оптом

Договорная

Мед оптом

Гомель

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Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья

22 р.

Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья

Брест

Доставка по Беларуси
Сетка лицевая удлиненная

12.20 р.

Сетка лицевая удлиненная

Брест

Доставка по Беларуси
Изолятор миленина.

5 р.

Изолятор миленина.

Витебская, Полоцк

Рамки, рамки для нуклеусов

0.80 р.

Рамки, рамки для нуклеусов

Гомельская, Рогачев

Товары с доставкой от магазинов

Сетка лицевая ''Квадратная''

28.80 р.

Сетка лицевая ''Квадратная''

Брест

Доставка по Беларуси
Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

12 р.

Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

Брест

Доставка по Беларуси
Брюки пчеловода

28.10 р.

Брюки пчеловода

Брест

Доставка по Беларуси
Улей 10-рамочный

31 р.

Улей 10-рамочный

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Улей 12-рамочный

39 р.

Улей 12-рамочный

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перчатки ткань

9.60 р.

Перчатки ткань

Брест

Доставка по Беларуси
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

15 р.

Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь электрический ''Европа''

70 р.

Дымарь электрический ''Европа''

Брест

Доставка по Беларуси
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