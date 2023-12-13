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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Беларуси

Курятник К9 на 20 кур.
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3 700 р.

Курятник К9 на 20 кур.

Минск, Первомайский

Лапник сосновый

Договорная

Лапник сосновый

Минск, Октябрьский

Сани

3 500 р.

Сани

Брестская, Барановичи

Шляпа соломенная , ковбойка.Муж. ,жен. нов.

29.50 р.

Шляпа соломенная , ковбойка.Муж. ,жен. нов.

Гродненская, Лида

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Опилки

Договорная

Опилки

Могилев

Доставка
Рассрочка
Стеклянная банка с мерной ложкой для специй, сахара и соли, 300 мл Зеленый

Онлайн-заказ

32 р.

Стеклянная банка с мерной ложкой для специй, сахара и соли, 300 мл Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Онлайн-заказ

52 р.
43 р.-17%

3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Онлайн-заказ

60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультимедийный портативный светодиодный LED проектор Mini Projector A10 FULL HD 1080p (HDMI, USB, пу

Онлайн-заказ

175 р.

Мультимедийный портативный светодиодный LED проектор Mini Projector A10 FULL HD 1080p (HDMI, USB, пу

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Укрывочный материал. Спанбонд

100 р.

Укрывочный материал. Спанбонд

Минск, Фрунзенский

99 р.

Куплю дрова, горбыль резаный, сушняк.

Минская, Борисов

Светоотражающий отпугиватель птиц в форме сидящей совы SIPL

Онлайн-заказ

22 р.

Светоотражающий отпугиватель птиц в форме сидящей совы SIPL

Минск, Центральный

Геотекстиль

50 р.

Геотекстиль

Могилев

Улья для пчел

30 р.

Улья для пчел

Могилевская, Бобруйск

елка, каркас

120 р.

елка, каркас

Минская, Молодечно

Электроподогреватель для рассады и черенков

30 р.

Электроподогреватель для рассады и черенков

Минск, Заводской

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Агроткань

164 р.

Агроткань

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Капуста шинка. В работе не была.

20 р.

Капуста шинка. В работе не была.

Гродненская, Новогрудок

грунт плодородный

500 р.

грунт плодородный

Минск, Заводской

Доставка
Рулетка вальщика husqvarna

170 р.

Рулетка вальщика husqvarna

Минск, Первомайский

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Влагомер

500 р.

Влагомер

Минская, Крупки

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Геотекстиль Лавсан Гео

59 р.

Геотекстиль Лавсан Гео

Гомель

Смородина красная зам. 2023

6 р.

Смородина красная зам. 2023

Гомельская, Жлобин

контейнер пластиковый

60 р.

контейнер пластиковый

Минская, Минский район

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Кора сосны. Недорого

2 р.

Кора сосны. Недорого

Минская, Логойск

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Держатель для кашпо (Цветов)

9.50 р.

Держатель для кашпо (Цветов)

Минск, Первомайский

Тележка 30 кг IKEA

15 р.

Тележка 30 кг IKEA

Минск, Фрунзенский

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Кащпо

40 р.

Кащпо

Брест

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Опилки

17 р.

Опилки

Брест

1100 Вт.

250 р.

1100 Вт.

Витебская, Орша

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Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
200 Е.

450 р.

200 Е.

Витебская, Орша

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Пластмассовые кеги

Бесплатно

Пластмассовые кеги

Гомель

Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ

140 р.

Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ

Минск, Фрунзенский

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)

1 р.

Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)

Гомель

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опилка

1 р.

Опилка

Гродненская, Лида

Колодец деревянный

500 р.

Колодец деревянный

Гродненская, Лида

Товары с доставкой от магазинов

Стеклянная банка с мерной ложкой для специй, сахара и соли, 300 мл Зеленый

Онлайн-заказ

32 р.

Стеклянная банка с мерной ложкой для специй, сахара и соли, 300 мл Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Онлайн-заказ

52 р.
43 р.-17%

3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Онлайн-заказ

60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультимедийный портативный светодиодный LED проектор Mini Projector A10 FULL HD 1080p (HDMI, USB, пу

Онлайн-заказ

175 р.

Мультимедийный портативный светодиодный LED проектор Mini Projector A10 FULL HD 1080p (HDMI, USB, пу

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Агроткань

164 р.

Агроткань

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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