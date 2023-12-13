Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Беларуси
3 700 р.
Курятник К9 на 20 кур.
Минск, Первомайский
Договорная
Лапник сосновый
Минск, Октябрьский
3 500 р.
Сани
Брестская, Барановичи
29.50 р.
Шляпа соломенная , ковбойка.Муж. ,жен. нов.
Гродненская, Лида
Договорная
Опилки
Могилев
Онлайн-заказ
32 р.
Стеклянная банка с мерной ложкой для специй, сахара и соли, 300 мл Зеленый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
60 р.
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
175 р.
Мультимедийный портативный светодиодный LED проектор Mini Projector A10 FULL HD 1080p (HDMI, USB, пу
Минск, Центральный
100 р.
Укрывочный материал. Спанбонд
Минск, Фрунзенский
99 р.
Куплю дрова, горбыль резаный, сушняк.
Минская, Борисов
Онлайн-заказ
22 р.
Светоотражающий отпугиватель птиц в форме сидящей совы SIPL
Минск, Центральный
50 р.
Геотекстиль
Могилев
30 р.
Улья для пчел
Могилевская, Бобруйск
120 р.
елка, каркас
Минская, Молодечно
30 р.
Электроподогреватель для рассады и черенков
Минск, Заводской
164 р.
Агроткань
Минск, Центральный
20 р.
Капуста шинка. В работе не была.
Гродненская, Новогрудок
500 р.
грунт плодородный
Минск, Заводской
170 р.
Рулетка вальщика husqvarna
Минск, Первомайский
500 р.
Влагомер
Минская, Крупки
59 р.
Геотекстиль Лавсан Гео
Гомель
6 р.
Смородина красная зам. 2023
Гомельская, Жлобин
60 р.
контейнер пластиковый
Минская, Минский район
2 р.
Кора сосны. Недорого
Минская, Логойск
9.50 р.
Держатель для кашпо (Цветов)
Минск, Первомайский
15 р.
Тележка 30 кг IKEA
Минск, Фрунзенский
40 р.
Кащпо
Брест
17 р.
Опилки
Брест
250 р.
1100 Вт.
Витебская, Орша
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
450 р.
200 Е.
Витебская, Орша
Бесплатно
Пластмассовые кеги
Гомель
140 р.
Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
1 р.
Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)
Гомель
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный
1 р.
Опилка
Гродненская, Лида
500 р.
Колодец деревянный
Гродненская, Лида
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
32 р.
Стеклянная банка с мерной ложкой для специй, сахара и соли, 300 мл Зеленый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
60 р.
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
175 р.
Мультимедийный портативный светодиодный LED проектор Mini Projector A10 FULL HD 1080p (HDMI, USB, пу
Минск, Центральный
164 р.
Агроткань
Минск, Центральный
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный