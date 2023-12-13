logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Ленинском районе Минска

Стапель.
vip

Договорная

Стапель.

Минск, Ленинский

Антикоррозийная обработка кузова авто MERCASOL
vip

600 р.

Антикоррозийная обработка кузова авто MERCASOL

Минск, Ленинский

Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли

26 р.

Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли

Минск, Ленинский

Ваш репетитор по математике

20 р.

Ваш репетитор по математике

Минск, Ленинский

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Утилизация отходов

Договорная

Утилизация отходов

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Честный и качественный ремонт

208 р.

Честный и качественный ремонт

Минск, Ленинский

Рассрочка
Шпаклевка и штукатурка

15 р.

Шпаклевка и штукатурка

Минск, Ленинский

Натяжные потолки

320 р.

Натяжные потолки

Минск, Ленинский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ

30 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ

Минск, Ленинский

Новогодняя фотосессия Минск, Барановичи

60 р.

Новогодняя фотосессия Минск, Барановичи

Минск, Ленинский

Демонтажные работы любого вида

Договорная

Демонтажные работы любого вида

Минск, Ленинский

Репетитор по математике
vip

30 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

Грузоперевозки до 1 тонны. Минск.РБ.

22 р.

Грузоперевозки до 1 тонны. Минск.РБ.

Минск, Ленинский

Макияж, брови

35 р.

Макияж, брови

Минск, Ленинский

Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели

Договорная

Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели

Минск, Ленинский

Предметная фотосъемка в Минске

7 р.

Предметная фотосъемка в Минске

Минск, Ленинский

Облицовка плиткой, мастер- плиточник

Договорная

Облицовка плиткой, мастер- плиточник

Минск, Ленинский

Доставка товара по Минску, разгрузка

Договорная

Доставка товара по Минску, разгрузка

Минск, Ленинский

Репетитор по математике

20 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минск, Ленинский

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

900 р.

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

Минск, Ленинский

Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные

25 р.

Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные

Минск, Ленинский

Маникюр, педикюр, наращивание

50 р.

Маникюр, педикюр, наращивание

Минск, Ленинский

badge-icon
Шпаклёвка и поклейка обоев

Договорная

Шпаклёвка и поклейка обоев

Минск, Ленинский

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

599 р.

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

Минск, Ленинский

badge-icon
Наращивание волос. АКЦИЯПРЕОБРАЖЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД

60 р.

Наращивание волос. АКЦИЯПРЕОБРАЖЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД

Минск, Ленинский

Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Минск, Ленинский

Срочный РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Адекватные цены

19 р.

Срочный РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Адекватные цены

Минск, Ленинский

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Репетитор английского online (IT, ЦТ, IELTS,TOEFL

30 р.

Репетитор английского online (IT, ЦТ, IELTS,TOEFL

Минск, Ленинский

badge-icon
Аренда микроавтобуса с водителем, экскурсии

Договорная

Аренда микроавтобуса с водителем, экскурсии

Минск, Ленинский

Поклейка обоев

4 р.

Поклейка обоев

Минск, Ленинский

badge-icon
Электрик .Замена проводки

Договорная

Электрик .Замена проводки

Минск, Ленинский

Обучение фортепиано с 4х лет

25 р.

Обучение фортепиано с 4х лет

Минск, Ленинский

Ремонт кофемашин Чистка кофемашин

Договорная

Ремонт кофемашин Чистка кофемашин

Минск, Ленинский

Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому

15 р.

Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому

Минск, Ленинский

Выгул собак (выходные, праздничные дни)

10 р.

Выгул собак (выходные, праздничные дни)

Минск, Ленинский

Ремонт стиральных машин, бойлеров, СВЧ.

20 р.

Ремонт стиральных машин, бойлеров, СВЧ.

Минск, Ленинский

Онлайн репетитор по математике

30 р.

Онлайн репетитор по математике

Минск, Ленинский

badge-icon
Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Минск, Ленинский

Репетитор по английскому и белорусскому

20 р.

Репетитор по английскому и белорусскому

Минск, Ленинский

Плиточник-облицовщик

25 р.

Плиточник-облицовщик

Минск, Ленинский

badge-icon
Репетитор по английскому языку

35 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги