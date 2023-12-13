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Услуги в сфере красоты и здоровья в Ленинском районе Минска

Долговременное покрытие

35 р.

Долговременное покрытие

Минск, Ленинский

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Маникюр, педикюр

35 р.

Маникюр, педикюр

Минск, Ленинский

Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке

70 р.

Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке

Минск, Ленинский

Макияж, брови

35 р.

Макияж, брови

Минск, Ленинский

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минск, Ленинский

Маникюр, педикюр, наращивание

50 р.

Маникюр, педикюр, наращивание

Минск, Ленинский

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Наращивание волос. АКЦИЯПРЕОБРАЖЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД

60 р.

Наращивание волос. АКЦИЯПРЕОБРАЖЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД

Минск, Ленинский

Маникюр, педикюр .ст.м.Пролетарская

40 р.

Маникюр, педикюр .ст.м.Пролетарская

Минск, Ленинский

Коррекция и окрашивание бровей

5 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Ленинский

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Минск, Ленинский

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Маникюр,педикюр,наращивание ногтей

15 р.

Маникюр,педикюр,наращивание ногтей

Маникюр + покрытием гель-лаком — 30 p.

Минск, Ленинский

Наращивание волос

100 р.

Наращивание волос

Минск, Ленинский

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Маникюр /педикюр

50 р.

Маникюр /педикюр

Минск, Ленинский

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Сложное окрашивание волос, колорист, парикмахер

200 р.

Сложное окрашивание волос, колорист, парикмахер

Минск, Ленинский

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Макияж и прически

60 р.

Макияж и прически

Минск, Ленинский

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Модели на маникюр

30 р.

Модели на маникюр

Минск, Ленинский

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Любой макияж по фиксированной цене

50 р.

Любой макияж по фиксированной цене

Минск, Ленинский

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Минск, Ленинский

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Маникюр, педикюр, с долговременным покрытием.

45 р.

Маникюр, педикюр, с долговременным покрытием.

Минск, Ленинский

Наращивание ресниц с Ноской 4-8 недель. Гарантия н

35 р.

Наращивание ресниц с Ноской 4-8 недель. Гарантия н

Минск, Ленинский

Наращивание волос коррекция волос

150 р.

Наращивание волос коррекция волос

Минск, Ленинский

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Наращивание ногтей

40 р.

Наращивание ногтей

Минск, Ленинский

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Маникюр, педикюр покрытие гель лак

40 р.

Маникюр, педикюр покрытие гель лак

Минск, Ленинский

Маникюр БЕСПЛАТНО

Бесплатно

Маникюр БЕСПЛАТНО

Минск, Ленинский

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Наращивание ресниц с Долгой ноской 4-7 недель.

35 р.

Наращивание ресниц с Долгой ноской 4-7 недель.

Минск, Ленинский

АКЦИЯ Маникюр

20 р.

АКЦИЯ Маникюр

Минск, Ленинский

Макияж экспресс, нюд, вечерний, свадебный

35 р.

Макияж экспресс, нюд, вечерний, свадебный

Минск, Ленинский

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Массаж лица

25 р.

Массаж лица

Минск, Ленинский

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Кератин/ботокс /холодное восстановление/тотальная

Договорная

Кератин/ботокс /холодное восстановление/тотальная

Минск, Ленинский

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Маникюр, наращивание ресниц

45 р.

Маникюр, наращивание ресниц

Минск, Ленинский

Маникюр Лошица

35 р.

Маникюр Лошица

Минск, Ленинский

Наращивание ногтей, маникюр, педикюр

45 р.

Наращивание ногтей, маникюр, педикюр

Минск, Ленинский

Маникюр, наращивание в Лошице

15 р.

Маникюр, наращивание в Лошице

Минск, Ленинский

Педикюр в Лошице

25 р.

Педикюр в Лошице

Минск, Ленинский

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Ленинский

Вечерние/свадебные прически Минск

55 р.

Вечерние/свадебные прически Минск

Минск, Ленинский

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Минск, Ленинский

Волосы, рыжие, тёмный шоколад

360 р.

Волосы, рыжие, тёмный шоколад

Минск, Ленинский

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Наращивание волос, коррекция волос

150 р.

Наращивание волос, коррекция волос

Минск, Ленинский

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минск, Ленинский

Маникюр/гель-лак/гель(Серебрянка).

45 р.

Маникюр/гель-лак/гель(Серебрянка).

Минск, Ленинский

Наращивание ногтей

40 р.

Наращивание ногтей

Минск, Ленинский

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Макияж

50 р.

Макияж

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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