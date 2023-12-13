Услуги в сфере красоты и здоровья в Ленинском районе Минска
35 р.
Долговременное покрытие
Минск, Ленинский
35 р.
Маникюр, педикюр
Минск, Ленинский
70 р.
Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке
Минск, Ленинский
35 р.
Макияж, брови
Минск, Ленинский
25 р.
Наращивание ресниц
Минск, Ленинский
50 р.
Маникюр, педикюр, наращивание
Минск, Ленинский
60 р.
Наращивание волос. АКЦИЯПРЕОБРАЖЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД
Минск, Ленинский
40 р.
Маникюр, педикюр .ст.м.Пролетарская
Минск, Ленинский
5 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Ленинский
35 р.
Наращивание ресниц
Минск, Ленинский
15 р.
Маникюр,педикюр,наращивание ногтей
Минск, Ленинский
100 р.
Наращивание волос
Минск, Ленинский
50 р.
Маникюр /педикюр
Минск, Ленинский
200 р.
Сложное окрашивание волос, колорист, парикмахер
Минск, Ленинский
60 р.
Макияж и прически
Минск, Ленинский
30 р.
Модели на маникюр
Минск, Ленинский
50 р.
Любой макияж по фиксированной цене
Минск, Ленинский
35 р.
Наращивание ресниц
Минск, Ленинский
45 р.
Маникюр, педикюр, с долговременным покрытием.
Минск, Ленинский
35 р.
Наращивание ресниц с Ноской 4-8 недель. Гарантия н
Минск, Ленинский
150 р.
Наращивание волос коррекция волос
Минск, Ленинский
40 р.
Наращивание ногтей
Минск, Ленинский
40 р.
Маникюр, педикюр покрытие гель лак
Минск, Ленинский
Бесплатно
Маникюр БЕСПЛАТНО
Минск, Ленинский
35 р.
Наращивание ресниц с Долгой ноской 4-7 недель.
Минск, Ленинский
20 р.
АКЦИЯ Маникюр
Минск, Ленинский
35 р.
Макияж экспресс, нюд, вечерний, свадебный
Минск, Ленинский
25 р.
Массаж лица
Минск, Ленинский
Договорная
Кератин/ботокс /холодное восстановление/тотальная
Минск, Ленинский
45 р.
Маникюр, наращивание ресниц
Минск, Ленинский
35 р.
Маникюр Лошица
Минск, Ленинский
45 р.
Наращивание ногтей, маникюр, педикюр
Минск, Ленинский
15 р.
Маникюр, наращивание в Лошице
Минск, Ленинский
25 р.
Педикюр в Лошице
Минск, Ленинский
30 р.
Маникюр
Минск, Ленинский
55 р.
Вечерние/свадебные прически Минск
Минск, Ленинский
25 р.
Маникюр
Минск, Ленинский
360 р.
Волосы, рыжие, тёмный шоколад
Минск, Ленинский
150 р.
Наращивание волос, коррекция волос
Минск, Ленинский
25 р.
Наращивание ресниц
Минск, Ленинский
45 р.
Маникюр/гель-лак/гель(Серебрянка).
Минск, Ленинский
40 р.
Наращивание ногтей
Минск, Ленинский
50 р.
Макияж
Минск, Ленинский
Услуги из других регионов
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный