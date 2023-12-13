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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Ленинском районе Минска

Фундамент под ключ.Гарантия

85 р.

Фундамент под ключ.Гарантия

Минск, Ленинский

Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли

26 р.

Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли

Минск, Ленинский

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

900 р.

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

Минск, Ленинский

Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

122 р.

Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ленточный фундамент на мини сваях забивных

122 р.

Ленточный фундамент на мини сваях забивных

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ

62 р.

Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных

122 р.

Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

150 р.

Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Продажа и доставка бетона с мини бетононасосом

300 р.

Продажа и доставка бетона с мини бетононасосом

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Обшивка домов, дач

Договорная

Обшивка домов, дач

Минск, Ленинский

Алмазное сверление, бурение

60 р.

Алмазное сверление, бурение

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Монтаж Кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж Кондиционеров любой сложности

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Монтаж дымоходов, каминов, печей, каминных топок, установка твердотопливных котлов

Договорная

Монтаж дымоходов, каминов, печей, каминных топок, установка твердотопливных котлов

Минск, Ленинский

Рассрочка
Проектирование ВИК. Проект дома, бани, гаража.

250 р.

Проектирование ВИК. Проект дома, бани, гаража.

Минск, Ленинский

РЕМОНТ ГАРАЖА

850 р.

РЕМОНТ ГАРАЖА

Минск, Ленинский

Обшивка балкона вагонкой / ламинатом

Договорная

Обшивка балкона вагонкой / ламинатом

Минск, Ленинский

Строительство бань на забивных мини сваях ЖБ

150 р.

Строительство бань на забивных мини сваях ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Столбчатый фундамент на мини сваях забивных

122 р.

Столбчатый фундамент на мини сваях забивных

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж винтовые сваи, забивные мини сваи ЖБ

122 р.

Монтаж винтовые сваи, забивные мини сваи ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сварочные работы,аргон

Договорная

Сварочные работы,аргон

Минск, Ленинский

Кровельные работы

25 р.

Кровельные работы

Минск, Ленинский

Фундамент с профессиональной опалубкой

70 р.

Фундамент с профессиональной опалубкой

Минск, Ленинский

Свайно-ростверковый фундамент на забивных сваях

122 р.

Свайно-ростверковый фундамент на забивных сваях

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Аренда самосвалов 20 т,доставка сыпучих смесей,

55 р.

Аренда самосвалов 20 т,доставка сыпучих смесей,

Минск, Ленинский

Строительство домов СИП

200 р.

Строительство домов СИП

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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