Услуги для животных в Ленинском районе Минска
10 р.
Выгул собак (выходные, праздничные дни)
Минск, Ленинский
Договорная
Выгул вашей собаки мелкой породы
Минск, Ленинский
40 р.
Стрижка собак/ груминг
Минск, Ленинский
Бесплатно
Собака для портфолио грумеру
Минск, Ленинский
Договорная
Кинолог Минск
Минск, Ленинский
Договорная
передержка и приют для животных
Минск, Ленинский
25 р.
Хендлинг, груминг, кинолог, хендлер
Минск, Ленинский
35 р.
Стрижка собак/ котов/ультрозвук/экспресс- линька
Минск, Ленинский
30 р.
Профессиональная стрижка собак/ груминг
Минск, Ленинский
45 р.
Груминг собак /возможен выезд на дом Минск
Минск, Ленинский
5 р.
Груминг
Минск, Ленинский
Договорная
Стрижка собак и котов все пород .
Минск, Ленинский
Договорная
Профессиональная стрижка собак в Минске с выездом
Минск, Ленинский
7 р.
Выгул собак и передежка
Минск, Ленинский
35 р.
Кинолог/инструктор
Минск, Ленинский
Бесплатно
Модели на груменг
Минск, Ленинский
35 р.
Стрижка собак
Минск, Ленинский
5 р.
Выгул собак, серебрянка
Минск, Ленинский
35 р.
Груминг. Стрижка собак и котов
Минск, Ленинский
15 р.
Услуги передержки домашних питомцев
Минск, Ленинский
4 р.
Передержка для котов
Минск, Ленинский
40 р.
Стрижка собак
Минск, Ленинский
30 р.
Домашняя передержка животных
Минск, Ленинский
30 р.
Снятие зубного камня без наркоза
Минск, Ленинский
25 р.
Ветеринар на дом, ветеринарный врач
Минск, Ленинский