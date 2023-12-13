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Услуги для животных в Ленинском районе Минска

Выгул собак (выходные, праздничные дни)

10 р.

Выгул собак (выходные, праздничные дни)

Минск, Ленинский

Выгул вашей собаки мелкой породы

Договорная

Выгул вашей собаки мелкой породы

Минск, Ленинский

Стрижка собак/ груминг

40 р.

Стрижка собак/ груминг

Минск, Ленинский

Собака для портфолио грумеру

Бесплатно

Собака для портфолио грумеру

Минск, Ленинский

Кинолог Минск

Договорная

Кинолог Минск

Минск, Ленинский

передержка и приют для животных

Договорная

передержка и приют для животных

Минск, Ленинский

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Хендлинг, груминг, кинолог, хендлер

25 р.

Хендлинг, груминг, кинолог, хендлер

Минск, Ленинский

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Стрижка собак/ котов/ультрозвук/экспресс- линька

35 р.

Стрижка собак/ котов/ультрозвук/экспресс- линька

Минск, Ленинский

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Профессиональная стрижка собак/ груминг

30 р.

Профессиональная стрижка собак/ груминг

Минск, Ленинский

Груминг собак /возможен выезд на дом Минск

45 р.

Груминг собак /возможен выезд на дом Минск

Минск, Ленинский

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Груминг

5 р.

Груминг

Минск, Ленинский

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Стрижка собак и котов все пород .

Договорная

Стрижка собак и котов все пород .

Минск, Ленинский

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Профессиональная стрижка собак в Минске с выездом

Договорная

Профессиональная стрижка собак в Минске с выездом

Минск, Ленинский

Выгул собак и передежка

7 р.

Выгул собак и передежка

Минск, Ленинский

Кинолог/инструктор

35 р.

Кинолог/инструктор

Минск, Ленинский

Модели на груменг

Бесплатно

Модели на груменг

Минск, Ленинский

Стрижка собак

35 р.

Стрижка собак

Минск, Ленинский

Выгул собак, серебрянка

5 р.

Выгул собак, серебрянка

Минск, Ленинский

Груминг. Стрижка собак и котов

35 р.

Груминг. Стрижка собак и котов

Минск, Ленинский

Услуги передержки домашних питомцев

15 р.

Услуги передержки домашних питомцев

Минск, Ленинский

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Передержка для котов

4 р.

Передержка для котов

Минск, Ленинский

Стрижка собак

40 р.

Стрижка собак

Минск, Ленинский

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Домашняя передержка животных

30 р.

Домашняя передержка животных

Минск, Ленинский

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Снятие зубного камня без наркоза

30 р.

Снятие зубного камня без наркоза

Минск, Ленинский

25 р.

Ветеринар на дом, ветеринарный врач

Минск, Ленинский

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ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

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