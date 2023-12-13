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Услуги для торжеств в Ленинском районе Минска

Аниматор фотограф шары студия

250 р.

Аниматор фотограф шары студия

Минск, Ленинский

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Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

599 р.

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

Минск, Ленинский

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Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Минск, Ленинский

Встреча с роддома

5 р.

Встреча с роддома

Минск, Ленинский

Торты, капкейки, кейпопсы, эскимо, трайфлы

Договорная

Торты, капкейки, кейпопсы, эскимо, трайфлы

Минск, Ленинский

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Дед Мороз на дом

20 р.

Дед Мороз на дом

Минск, Ленинский

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Дед Мороз на Дом в Минске

50 р.

Дед Мороз на Дом в Минске

Минск, Ленинский

Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Минск, Ленинский

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DJ на корпоратив

350 р.

DJ на корпоратив

Минск, Ленинский

Настольные деревянные игры прокат

Договорная

Настольные деревянные игры прокат

Минск, Ленинский

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Дед мороз и снегурочка

60 р.

Дед мороз и снегурочка

Минск, Ленинский

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Саксофонист на праздник

Договорная

Саксофонист на праздник

Минск, Ленинский

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Мастер-класс с Дедом Морозом и Снегурочкой

30 р.

Мастер-класс с Дедом Морозом и Снегурочкой

Минск, Ленинский

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Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

5 р.

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Минск, Ленинский

Трайфлы

8 р.

Трайфлы

Минск, Ленинский

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Кейтеринг. Услуги шеф-повара.

Договорная

Кейтеринг. Услуги шеф-повара.

Минск, Ленинский

Кот Саймона/автокот

35 р.

Кот Саймона/автокот

Минск, Ленинский

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Артур Пирожков.Аниматор.

1 р.

Артур Пирожков.Аниматор.

Минск, Ленинский

Бенто-торт Медовик

27 р.

Бенто-торт Медовик

Минск, Ленинский

Торты, бенто торты, трайфлы на заказ

35 р.

Торты, бенто торты, трайфлы на заказ

Минск, Ленинский

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Торт на заказ.Декор входит в стоимость

50 р.

Торт на заказ.Декор входит в стоимость

Минск, Ленинский

Услуги бармена Выездной бар

Договорная

Услуги бармена Выездной бар

Минск, Ленинский

Печать на сахарной бумаге

10 р.

Печать на сахарной бумаге

Минск, Ленинский

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Цветы ручной работы из мастики

5 р.

Цветы ручной работы из мастики

Минск, Ленинский

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Аниматоры Ростовые куклы звезды Стас Михайлов

Договорная

Аниматоры Ростовые куклы звезды Стас Михайлов

Минск, Ленинский

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Кот на стекло в машину

35 р.

Кот на стекло в машину

Минск, Ленинский

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Свадебная, вечерняя прическа, выпускной, макияж

50 р.

Свадебная, вечерняя прическа, выпускной, макияж

Минск, Ленинский

Песни, стихи на заказ, поздравления

Договорная

Песни, стихи на заказ, поздравления

Минск, Ленинский

Ростовая кукла. Театр

Договорная

Ростовая кукла. Театр

Минск, Ленинский

Договорная

Благотворительные выступления

Минск, Ленинский

Голуби на свадьбу Минск

80 р.

Голуби на свадьбу Минск

Минск, Ленинский

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Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

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аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

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