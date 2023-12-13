Услуги для торжеств в Ленинском районе Минска
250 р.
Аниматор фотограф шары студия
Минск, Ленинский
599 р.
Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора
Минск, Ленинский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка поздравление
Минск, Ленинский
5 р.
Встреча с роддома
Минск, Ленинский
Договорная
Торты, капкейки, кейпопсы, эскимо, трайфлы
Минск, Ленинский
20 р.
Дед Мороз на дом
Минск, Ленинский
50 р.
Дед Мороз на Дом в Минске
Минск, Ленинский
Договорная
Дед Мороз
Минск, Ленинский
350 р.
DJ на корпоратив
Минск, Ленинский
Договорная
Настольные деревянные игры прокат
Минск, Ленинский
60 р.
Дед мороз и снегурочка
Минск, Ленинский
Договорная
Саксофонист на праздник
Минск, Ленинский
30 р.
Мастер-класс с Дедом Морозом и Снегурочкой
Минск, Ленинский
5 р.
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
Минск, Ленинский
8 р.
Трайфлы
Минск, Ленинский
Договорная
Кейтеринг. Услуги шеф-повара.
Минск, Ленинский
35 р.
Кот Саймона/автокот
Минск, Ленинский
1 р.
Артур Пирожков.Аниматор.
Минск, Ленинский
27 р.
Бенто-торт Медовик
Минск, Ленинский
35 р.
Торты, бенто торты, трайфлы на заказ
Минск, Ленинский
50 р.
Торт на заказ.Декор входит в стоимость
Минск, Ленинский
Договорная
Услуги бармена Выездной бар
Минск, Ленинский
10 р.
Печать на сахарной бумаге
Минск, Ленинский
5 р.
Цветы ручной работы из мастики
Минск, Ленинский
Договорная
Аниматоры Ростовые куклы звезды Стас Михайлов
Минск, Ленинский
35 р.
Кот на стекло в машину
Минск, Ленинский
50 р.
Свадебная, вечерняя прическа, выпускной, макияж
Минск, Ленинский
Договорная
Песни, стихи на заказ, поздравления
Минск, Ленинский
Договорная
Ростовая кукла. Театр
Минск, Ленинский
Договорная
Благотворительные выступления
Минск, Ленинский
80 р.
Голуби на свадьбу Минск
Минск, Ленинский
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский