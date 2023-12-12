Бытовые услуги, ремонт в Ленинском районе Минска
Договорная
Муж на час, мебель, сантехника, электрика
Минск, Ленинский
60 р.
Клининг,уборка квартир
Минск, Ленинский
20 р.
Повар у вас дома
Минск, Ленинский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Ленинский
Договорная
Сборка мягкой мебели. Быстро, аккуратно, чисто
Минск, Ленинский
40 р.
Сборка мебели
Минск, Ленинский
10 р.
уборка помещений
Минск, Ленинский
60 р.
Уборка квартир
Минск, Ленинский
Договорная
Уборка квартир
Минск, Ленинский
60 р.
Уборка квартир
Минск, Ленинский
Договорная
Помогу с уборкой
Минск, Ленинский
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Ленинский
Договорная
Уборка квартир, коттеджей и офисов
Минск, Ленинский
Договорная
Уборка квартир коттеджей
Минск, Ленинский
Договорная
Сборка/разборка мебели
Минск, Ленинский
30 р.
Уборка помещения, комнаты, квартиры
Минск, Ленинский
30 р.
Сборка мебели
Минск, Ленинский
Договорная
Клининг, генеральная уборка квартир, домов, офисов. Звоните.
Минск, Ленинский
Договорная
Клининг. Уборка квартир, домов, офисов, мойка окон. Акции
Минск, Ленинский
40 р.
Сборка мебели
Минск, Ленинский
30 р.
Сборка мебели
Минск, Ленинский
20 р.
Вскрытие, ремонт и замена дверных замков
Минск, Ленинский
10 р.
Клининг
Минск, Ленинский
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
Услуга с выездом в регионы
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
Услуга с выездом в регионы
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель
Услуга с выездом в регионы