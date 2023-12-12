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Бытовые услуги, ремонт в Ленинском районе Минска

Муж на час, мебель, сантехника, электрика

Договорная

Муж на час, мебель, сантехника, электрика

Минск, Ленинский

Клининг,уборка квартир

60 р.

Клининг,уборка квартир

Минск, Ленинский

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Повар у вас дома

20 р.

Повар у вас дома

Минск, Ленинский

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Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Ленинский

Сборка мягкой мебели. Быстро, аккуратно, чисто

Договорная

Сборка мягкой мебели. Быстро, аккуратно, чисто

Минск, Ленинский

Сборка мебели

40 р.

Сборка мебели

Минск, Ленинский

уборка помещений

10 р.

уборка помещений

Минск, Ленинский

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Уборка квартир

60 р.

Уборка квартир

Минск, Ленинский

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Договорная

Уборка квартир

Минск, Ленинский

Уборка квартир

60 р.

Уборка квартир

Минск, Ленинский

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Договорная

Помогу с уборкой

Минск, Ленинский

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

15 р.

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

Минск, Ленинский

Уборка квартир, коттеджей и офисов

Договорная

Уборка квартир, коттеджей и офисов

Минск, Ленинский

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Договорная

Уборка квартир коттеджей

Минск, Ленинский

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Сборка/разборка мебели

Договорная

Сборка/разборка мебели

Минск, Ленинский

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30 р.

Уборка помещения, комнаты, квартиры

Минск, Ленинский

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Сборка мебели

30 р.

Сборка мебели

Минск, Ленинский

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Клининг, генеральная уборка квартир, домов, офисов. Звоните.

Договорная

Клининг, генеральная уборка квартир, домов, офисов. Звоните.

Минск, Ленинский

Клининг. Уборка квартир, домов, офисов, мойка окон. Акции

Договорная

Клининг. Уборка квартир, домов, офисов, мойка окон. Акции

Минск, Ленинский

Сборка мебели

40 р.

Сборка мебели

Минск, Ленинский

Сборка мебели

30 р.

Сборка мебели

Минск, Ленинский

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Вскрытие, ремонт и замена дверных замков

20 р.

Вскрытие, ремонт и замена дверных замков

Минск, Ленинский

Клининг

10 р.

Клининг

Минск, Ленинский

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Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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