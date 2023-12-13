logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Образовательные услуги
Курсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Цена
Продавец
Услуги

Образовательные услуги в Ленинском районе Минска

Репетитор по математике
vip

30 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

Репетитор по математике

20 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

Репетитор английского online (IT, ЦТ, IELTS,TOEFL

30 р.

Репетитор английского online (IT, ЦТ, IELTS,TOEFL

Минск, Ленинский

badge-icon
Обучение фортепиано с 4х лет

25 р.

Обучение фортепиано с 4х лет

Минск, Ленинский

Онлайн репетитор по математике

30 р.

Онлайн репетитор по математике

Минск, Ленинский

badge-icon
Репетитор по английскому и белорусскому

20 р.

Репетитор по английскому и белорусскому

Минск, Ленинский

Репетитор по английскому языку

35 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Ленинский

Репетитор по математике

25 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

ЛОГОПЕД на Маяковского

Договорная

ЛОГОПЕД на Маяковского

Минск, Ленинский

badge-icon
Репетитор английского языка

Договорная

Репетитор английского языка

Минск, Ленинский

Репетитор по английскому языку (пары, мини-группы)

Договорная

Репетитор по английскому языку (пары, мини-группы)

Минск, Ленинский

Логопед. Логопедический массаж. Ленинский район.

35 р.

Логопед. Логопедический массаж. Ленинский район.

Минск, Ленинский

Репетитор по математике
vip

30 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

репетитор по математике 5-11 кл

Договорная

репетитор по математике 5-11 кл

Минск, Ленинский

25 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

Французский с нуля, DELF A2 B1

Договорная

Французский с нуля, DELF A2 B1

Минск, Ленинский

10 р.

Обучение

Минск, Ленинский

Репетитор по физике/математике

40 р.

Репетитор по физике/математике

Минск, Ленинский

30 р.

Репетитор скрипка

Минск, Ленинский

Репетитор (1 - 5 классы) Подготовка к школе

23 р.

Репетитор (1 - 5 классы) Подготовка к школе

Минск, Ленинский

badge-icon
РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

40 р.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Минск, Ленинский

badge-icon
Репетитор по русскому языку, Серебрянка и онлайн

25 р.

Репетитор по русскому языку, Серебрянка и онлайн

Минск, Ленинский

30 р.

Репетитор История Беларуси, ЧОГ

Минск, Ленинский

Репетитор по математике 5-11класс. Акция 9+1(бесп)

25 р.

Репетитор по математике 5-11класс. Акция 9+1(бесп)

Минск, Ленинский

Репетитор английского

25 р.

Репетитор английского

Минск, Ленинский

Логопед

20 р.

Логопед

Минск, Ленинский

badge-icon
Репетитор по гитаре и укулеле

35 р.

Репетитор по гитаре и укулеле

Минск, Ленинский

Репетитор по русскому языку

Договорная

Репетитор по русскому языку

Минск, Ленинский

badge-icon
Репетитор по английскому языку 3-6 класс онлайн/оф

15 р.

Репетитор по английскому языку 3-6 класс онлайн/оф

Минск, Ленинский

badge-icon
Логопед, Денисовская, 31

40 р.

Логопед, Денисовская, 31

Минск, Ленинский

badge-icon
Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минск, Ленинский

Репетитор по английскому и итальянскому языкам

30 р.

Репетитор по английскому и итальянскому языкам

Минск, Ленинский

badge-icon
Английский язык. Опытный репетитор подготовит вас

Договорная

Английский язык. Опытный репетитор подготовит вас

Минск, Ленинский

Ваш репетитор по математике

20 р.

Ваш репетитор по математике

Минск, Ленинский

Репетитор английского языка

20 р.

Репетитор английского языка

Минск, Ленинский

Репетитор по химии и биологии

20 р.

Репетитор по химии и биологии

Минск, Ленинский

30 р.

Биоинформатика - обучение

Минск, Ленинский

Договорная

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

Репетитор по английскому

40 р.

Репетитор по английскому

Минск, Ленинский

Репетитор английского языка

20 р.

Репетитор английского языка

Минск, Ленинский

15 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

Репетитор начальных классов (Серебрянка)

20 р.

Репетитор начальных классов (Серебрянка)

Минск, Ленинский

Онлайн репетитор по математике

27 р.

Онлайн репетитор по математике

Минск, Ленинский

badge-icon
Репетитор по математике

28 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

10 р.

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Напишу Реферат на любую тему

20 р.

Напишу Реферат на любую тему

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''

400 р.

Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Дополнительные уроки вождения в Гомеле

45 р.

Дополнительные уроки вождения в Гомеле

Гомель

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Решение задач по всем дисциплинам

10 р.

Решение задач по всем дисциплинам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги