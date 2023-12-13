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Фото и видеосъемка в Ленинском районе Минска

Новогодняя фотосессия Минск, Барановичи

60 р.

Новогодняя фотосессия Минск, Барановичи

Минск, Ленинский

Предметная фотосъемка в Минске

7 р.

Предметная фотосъемка в Минске

Минск, Ленинский

Видеосъёмка

400 р.

Видеосъёмка

Минск, Ленинский

Студийная фотосессия (фотограф)

150 р.

Студийная фотосессия (фотограф)

Минск, Ленинский

Фотограф Минск

50 р.

Фотограф Минск

Минск, Ленинский

Фотограф-любитель

Договорная

Фотограф-любитель

Минск, Ленинский

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Фотограф Минск

60 р.

Фотограф Минск

Минск, Ленинский

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Контент-съемка / Визуал / Фотосессии

100 р.

Контент-съемка / Визуал / Фотосессии

Минск, Ленинский

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Фотосессия новорождённых, ньюборн

Бесплатно

Фотосессия новорождённых, ньюборн

Минск, Ленинский

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Фотограф Минск

110 р.

Фотограф Минск

Минск, Ленинский

Фотограф Минск

30 р.

Фотограф Минск

Минск, Ленинский

Фотосессия новогодняя и не только.

60 р.

Фотосессия новогодняя и не только.

Минск, Ленинский

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Фотограф / фотосессия

120 р.

Фотограф / фотосессия

Минск, Ленинский

Обработка фото, ретушь, ретушёр

5 р.

Обработка фото, ретушь, ретушёр

Минск, Ленинский

Фотосессия

40 р.

Фотосессия

Минск, Ленинский

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Фотограф

80 р.

Фотограф

Минск, Ленинский

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Сертификат на фотосессию

100 р.

Сертификат на фотосессию

Минск, Ленинский

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Видеокассеты

1.50 р.

Видеокассеты

Минск, Ленинский

Фотобокс SANOTO К-50

150 р.

Фотобокс SANOTO К-50

Минск, Ленинский

Фотоальбомы 10*15, разные

5 р.

Фотоальбомы 10*15, разные

Минск, Ленинский

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Обработка фото

5 р.

Обработка фото

Минск, Центральный

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Новогодняя фотосессия Минск все области, фотограф

Договорная

Новогодняя фотосессия Минск все области, фотограф

Минск, Центральный

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распечатка фото создание фото альбомов

1 р.

распечатка фото создание фото альбомов

Минск, Московский

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Профессиональная видеосъемка, видеомонтаж.

Договорная

Профессиональная видеосъемка, видеомонтаж.

Минск, Фрунзенский

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Видеосъёмка Видеооператор Видеограф Видеомонтаж

25 р.

Видеосъёмка Видеооператор Видеограф Видеомонтаж

Минск, Фрунзенский

Свадебная фотосессия, свадебный фотограф, свадьба

300 р.

Свадебная фотосессия, свадебный фотограф, свадьба

Минск, Фрунзенский

Новогодняя студийная фотосессия/фотограф/фотосъёмк

120 р.

Новогодняя студийная фотосессия/фотограф/фотосъёмк

Минск, Первомайский

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Уличная экспресс фотосессия

55 р.

Уличная экспресс фотосессия

Минск, Центральный

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Бесплатно

Ищу фотографа для Инстаграм :)

Минск, Партизанский

Делаю 3D модели объектов на заказ

20 р.

Делаю 3D модели объектов на заказ

Минск, Фрунзенский

Свадебный фотограф

80 р.

Свадебный фотограф

Минск, Первомайский

Фотосессия новорожденного

Бесплатно

Фотосессия новорожденного

Минск, Первомайский

Печать фото дешего от 0,25 бел. руб Минск

0.25 р.

Печать фото дешего от 0,25 бел. руб Минск

Минск, Первомайский

Фотопечать. Печать сертификатов. Ламинация

0.60 р.

Фотопечать. Печать сертификатов. Ламинация

Минск, Московский

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Свадебный фотограф / Фотограф на свадьбу

Договорная

Свадебный фотограф / Фотограф на свадьбу

Минск, Октябрьский

Фотограф

20 р.

Фотограф

Минск, Центральный

Фотограф на свадьбу / свадебный фотограф

500 р.

Фотограф на свадьбу / свадебный фотограф

Минск, Фрунзенский

Видеосъёмка любых мероприятий

150 р.

Видеосъёмка любых мероприятий

Минск, Московский

Контент-фотограф Гродно, Минск, Лида

150 р.

Контент-фотограф Гродно, Минск, Лида

Минск, Центральный

Фотосессия (оплата ТОЛЬКО студии) 15.12.23 в 18.00

Бесплатно

Фотосессия (оплата ТОЛЬКО студии) 15.12.23 в 18.00

Минск, Московский

ФОТОГРАФ на НОВЫЙ ГОД и просто если хочется

70 р.

ФОТОГРАФ на НОВЫЙ ГОД и просто если хочется

Минск, Первомайский

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Фото, видеосьемка

Договорная

Фото, видеосьемка

Минск, Центральный

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Свадебный видеограф бронь на 2024

Договорная

Свадебный видеограф бронь на 2024

Минск, Московский

Фотограф

70 р.

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Минск, Заводской

Фотограф

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Фотограф

Минск, Фрунзенский

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Фотограф

120 р.

Фотограф

Минск, Октябрьский

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Видеооператор - Фотограф (фотосъёмка, видеограф)

Договорная

Видеооператор - Фотограф (фотосъёмка, видеограф)

Минск, Центральный

Фотограф в Минске на корпоратив, крещение, банкет

80 р.

Фотограф в Минске на корпоратив, крещение, банкет

Минск, Заводской

Фотосессия

50 р.

Фотосессия

Минск, Заводской

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Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеомонтаж reels

25 р.

Видеомонтаж reels

Минск, Московский

Фотограф. Фотосессия

Договорная

Фотограф. Фотосессия

Минск, Центральный

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Фотокомната

Договорная

Фотокомната

Минск, Первомайский

Предметная фотосъемка. Фото для маркетплейсов

9 р.

Предметная фотосъемка. Фото для маркетплейсов

Минск, Центральный

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Фотосессия

Договорная

Фотосессия

Минск, Заводской

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Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

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