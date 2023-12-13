logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Ремонт квартиры, дома
Демонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Цена
Продавец
Услуги

Ремонт квартир в Ленинском районе Минска

Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн

Договорная

Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн

Минск, Ленинский

Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки

Договорная

Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки

Минск, Ленинский

ремонт квартиры под ключ, отделочные работы

Договорная

ремонт квартиры под ключ, отделочные работы

Минск, Ленинский

Честный и качественный ремонт

208 р.

Честный и качественный ремонт

Минск, Ленинский

Рассрочка
Шпаклевка и штукатурка

15 р.

Шпаклевка и штукатурка

Минск, Ленинский

Натяжные потолки

320 р.

Натяжные потолки

Минск, Ленинский

Демонтажные работы любого вида

Договорная

Демонтажные работы любого вида

Минск, Ленинский

Облицовка плиткой, мастер- плиточник

Договорная

Облицовка плиткой, мастер- плиточник

Минск, Ленинский

Шпаклёвка и поклейка обоев

Договорная

Шпаклёвка и поклейка обоев

Минск, Ленинский

Поклейка обоев

4 р.

Поклейка обоев

Минск, Ленинский

badge-icon
Электрик .Замена проводки

Договорная

Электрик .Замена проводки

Минск, Ленинский

Плиточник-облицовщик

25 р.

Плиточник-облицовщик

Минск, Ленинский

badge-icon
Укладка ламината, линолеума , малярные работы

Договорная

Укладка ламината, линолеума , малярные работы

Минск, Ленинский

badge-icon
Ремонт офисов,квартир,помещений,банков,ресторанов

165 р.

Ремонт офисов,квартир,помещений,банков,ресторанов

Минск, Ленинский

Электромонтажные работы Электрика

Договорная

Электромонтажные работы Электрика

Минск, Ленинский

Натяжные потолки и трековое освещение

Договорная

Натяжные потолки и трековое освещение

Минск, Ленинский

Ремонт квартир, работа с нуля

Договорная

Ремонт квартир, работа с нуля

Минск, Ленинский

Натяжные потолки Минск, глянец /мат /сатин

10 р.

Натяжные потолки Минск, глянец /мат /сатин

Минск, Ленинский

Натяжные потолки и световые линии

Договорная

Натяжные потолки и световые линии

Минск, Ленинский

Малярные работы

Договорная

Малярные работы

Минск, Ленинский

Укладка ламината

5 р.

Укладка ламината

Минск, Ленинский

Сантехника услуги

Договорная

Сантехника услуги

Минск, Ленинский

Укладка ламината

7 р.

Укладка ламината

Минск, Ленинский

badge-icon
Многоуровневые натяжные потолки

Договорная

Многоуровневые натяжные потолки

Минск, Ленинский

Ремонт квартир под ключ

Договорная

Ремонт квартир под ключ

Минск, Ленинский

Натяжные потолки и линейное освещение

Договорная

Натяжные потолки и линейное освещение

Минск, Ленинский

Штукатурные работы

10 р.

Штукатурные работы

Минск, Ленинский

badge-icon
Ремонт любой сложности Минск и Минский район

Договорная

Ремонт любой сложности Минск и Минский район

Минск, Ленинский

Натяжные потолки с контурной подсветкой

Договорная

Натяжные потолки с контурной подсветкой

Минск, Ленинский

Натяжной потолок на мансарде.

Договорная

Натяжной потолок на мансарде.

Минск, Ленинский

Установка входных и межкомнатных дверей

70 р.

Установка входных и межкомнатных дверей

Минск, Ленинский

badge-icon

Договорная

Требуется выполнить молярные работы.

Минск, Ленинский

Штукатурка стен/малярные работы

14 р.

Штукатурка стен/малярные работы

Минск, Ленинский

badge-icon
Отделка балконов и лоджий под ключ

Договорная

Отделка балконов и лоджий под ключ

Минск, Ленинский

badge-icon
Натяжной потолок с ФОТОПЕЧАТЬЮ

Договорная

Натяжной потолок с ФОТОПЕЧАТЬЮ

Минск, Ленинский

Договорная

Проложить компьютерную сеть

Минск, Ленинский

Натяжные потолки и теневое примыкание

Договорная

Натяжные потолки и теневое примыкание

Минск, Ленинский

Поклейка обоев, фотообоев, фресок. Подготовка стен

5 р.

Поклейка обоев, фотообоев, фресок. Подготовка стен

Минск, Ленинский

Укладка плитки любых форматов

25 р.

Укладка плитки любых форматов

Минск, Ленинский

Укладка плитки любых форматов . Доступные цены.

25 р.

Укладка плитки любых форматов . Доступные цены.

Минск, Ленинский

Шлифовка паркетных и дощатых полов любой сложности

Договорная

Шлифовка паркетных и дощатых полов любой сложности

Минск, Ленинский

badge-icon
поклейка обоев, подготовка шпатлевка стен

Договорная

поклейка обоев, подготовка шпатлевка стен

Минск, Ленинский

штукатурка и шпатлевка стен и потолков

Договорная

штукатурка и шпатлевка стен и потолков

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги