Ремонт квартир в Ленинском районе Минска
Договорная
Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн
Минск, Ленинский
Договорная
Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки
Минск, Ленинский
Договорная
ремонт квартиры под ключ, отделочные работы
Минск, Ленинский
208 р.
Честный и качественный ремонт
Минск, Ленинский
15 р.
Шпаклевка и штукатурка
Минск, Ленинский
320 р.
Натяжные потолки
Минск, Ленинский
Договорная
Демонтажные работы любого вида
Минск, Ленинский
Договорная
Облицовка плиткой, мастер- плиточник
Минск, Ленинский
Договорная
Шпаклёвка и поклейка обоев
Минск, Ленинский
4 р.
Поклейка обоев
Минск, Ленинский
Договорная
Электрик .Замена проводки
Минск, Ленинский
25 р.
Плиточник-облицовщик
Минск, Ленинский
Договорная
Укладка ламината, линолеума , малярные работы
Минск, Ленинский
165 р.
Ремонт офисов,квартир,помещений,банков,ресторанов
Минск, Ленинский
Договорная
Электромонтажные работы Электрика
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжные потолки и трековое освещение
Минск, Ленинский
Договорная
Ремонт квартир, работа с нуля
Минск, Ленинский
10 р.
Натяжные потолки Минск, глянец /мат /сатин
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжные потолки и световые линии
Минск, Ленинский
Договорная
Малярные работы
Минск, Ленинский
5 р.
Укладка ламината
Минск, Ленинский
Договорная
Сантехника услуги
Минск, Ленинский
7 р.
Укладка ламината
Минск, Ленинский
Договорная
Многоуровневые натяжные потолки
Минск, Ленинский
Договорная
Ремонт квартир под ключ
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжные потолки и линейное освещение
Минск, Ленинский
10 р.
Штукатурные работы
Минск, Ленинский
Договорная
Ремонт любой сложности Минск и Минский район
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжные потолки с контурной подсветкой
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжной потолок на мансарде.
Минск, Ленинский
70 р.
Установка входных и межкомнатных дверей
Минск, Ленинский
Договорная
Требуется выполнить молярные работы.
Минск, Ленинский
14 р.
Штукатурка стен/малярные работы
Минск, Ленинский
Договорная
Отделка балконов и лоджий под ключ
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжной потолок с ФОТОПЕЧАТЬЮ
Минск, Ленинский
Договорная
Проложить компьютерную сеть
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжные потолки и теневое примыкание
Минск, Ленинский
5 р.
Поклейка обоев, фотообоев, фресок. Подготовка стен
Минск, Ленинский
25 р.
Укладка плитки любых форматов
Минск, Ленинский
25 р.
Укладка плитки любых форматов . Доступные цены.
Минск, Ленинский
Договорная
Шлифовка паркетных и дощатых полов любой сложности
Минск, Ленинский
Договорная
поклейка обоев, подготовка шпатлевка стен
Минск, Ленинский
Договорная
штукатурка и шпатлевка стен и потолков
Минск, Ленинский
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель