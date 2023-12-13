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Ремонт и пошив одежды
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Ремонт и пошив одежды в Ленинском районе Минска

Разработка лекал одежды

Договорная

Разработка лекал одежды

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт одежды любой сложности

14 р.

Ремонт одежды любой сложности

Минск, Ленинский

Купальники для художественной гимнастики, фигурное

200 р.

Купальники для художественной гимнастики, фигурное

Минск, Ленинский

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Пошив и ремонт одежды, сумок, штор

Договорная

Пошив и ремонт одежды, сумок, штор

Минск, Ленинский

Пашыў і вышыўка па замове

Договорная

Пашыў і вышыўка па замове

Минск, Ленинский

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Вязание на заказ

Договорная

Вязание на заказ

Минск, Ленинский

15 р.

Швея

Минск, Ленинский

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Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Минск, Ленинский

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Пошив

Договорная

Пошив

Минск, Ленинский

Ремонт и пошив одежды любой сложности

Договорная

Ремонт и пошив одежды любой сложности

Минск, Ленинский

Договорная

Ремонт одежды

Минск, Ленинский

Ремонт и пошив одежды

Договорная

Ремонт и пошив одежды

Минск, Ленинский

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Договорная

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50 р.

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Пошив одежды

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Разработка лекал одежды

Договорная

Разработка лекал одежды

Минск, Ленинский

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