Авто услуги в Ленинском районе Минска
450 р.
Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП
Минск, Ленинский
Договорная
Стапель.
Минск, Ленинский
600 р.
Антикоррозийная обработка кузова авто MERCASOL
Минск, Ленинский
Договорная
Стапель.
Минск, Ленинский
500 р.
Сварочные работы, замена арок, порогов и т.д
Минск, Ленинский
Договорная
Установка шумоизоляции на автомобиль
Минск, Ленинский
30 р.
Русификация автомобилей BMW, Mini, Rolls
Минск, Ленинский
120 р.
Ремонт амортизаторов
Минск, Ленинский
Договорная
Оклейка авто пленкой, броня, антихром
Минск, Ленинский
Договорная
Полимерная покраска дисков и металла. Минск.
Минск, Ленинский
50 р.
Зашиповка, ошиповка новых шин.
Минск, Ленинский
Договорная
Шиномонтаж ''Всё Включено'' от 45р. ХАЛВА, Карта Покупок, Черепаха
Минск, Ленинский
30 р.
Активация CarPlay, Android Auto, навигации BMW
Минск, Ленинский
200 р.
Химчистка авто, чистка паром и не только
Минск, Ленинский
Договорная
Установка шумоизоляции на автомобиль
Минск, Ленинский
70 р.
Автоподбор Минск
Минск, Ленинский
500 р.
Ремонт турбин
Минск, Ленинский
430 р.
Чистка сажевых фильтров (легковые и грузовые)
Минск, Ленинский
Бесплатно
AUTEL TPMS Датчики
Минск, Ленинский
Договорная
Свечи накала, весь спектр работ
Минск, Ленинский
60 р.
Достать форсунку , Вынуть форсунку, Извлечь, Сложн
Минск, Ленинский
600 р.
Антикоррозийная обработка кузова авто MERCASOL
Минск, Ленинский
Договорная
Эвакуатор Минск РБ РФ недорого
Минск, Ленинский
Договорная
Перетяжка (обтяжка) руля
Минск, Ленинский
Договорная
Перетяжка мото (скутер _мотоцикл )сидений
Минск, Ленинский
450 р.
Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП
Минск, Ленинский
25 р.
Мотошиномонтаж Минск Серебрянка ул. Горовца 3
Минск, Ленинский
40 р.
замена элементов и перетяжка сидений.
Минск, Ленинский
Договорная
Вскрытие Авто & Изготовление Автоключей с Чипом
Минск, Ленинский
50 р.
Ремонт Автомобильных Замков (Вскрытие & Замена)
Минск, Ленинский
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский