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Авто услуги в Ленинском районе Минска

Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП
vip

450 р.

Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП

Минск, Ленинский

Стапель.
vip

Договорная

Стапель.

Минск, Ленинский

Антикоррозийная обработка кузова авто MERCASOL
vip

600 р.

Антикоррозийная обработка кузова авто MERCASOL

Минск, Ленинский

Стапель.
vip

Договорная

Стапель.

Минск, Ленинский

Сварочные работы, замена арок, порогов и т.д

500 р.

Сварочные работы, замена арок, порогов и т.д

Минск, Ленинский

Установка шумоизоляции на автомобиль

Договорная

Установка шумоизоляции на автомобиль

Минск, Ленинский

Русификация автомобилей BMW, Mini, Rolls

30 р.

Русификация автомобилей BMW, Mini, Rolls

Минск, Ленинский

Ремонт амортизаторов

120 р.

Ремонт амортизаторов

Минск, Ленинский

Оклейка авто пленкой, броня, антихром

Договорная

Оклейка авто пленкой, броня, антихром

Минск, Ленинский

Полимерная покраска дисков и металла. Минск.

Договорная

Полимерная покраска дисков и металла. Минск.

Минск, Ленинский

Зашиповка, ошиповка новых шин.

50 р.

Зашиповка, ошиповка новых шин.

Минск, Ленинский

Шиномонтаж ''Всё Включено'' от 45р. ХАЛВА, Карта Покупок, Черепаха

Договорная

Шиномонтаж ''Всё Включено'' от 45р. ХАЛВА, Карта Покупок, Черепаха

Минск, Ленинский

Активация CarPlay, Android Auto, навигации BMW

30 р.

Активация CarPlay, Android Auto, навигации BMW

Минск, Ленинский

Химчистка авто, чистка паром и не только

200 р.

Химчистка авто, чистка паром и не только

Минск, Ленинский

Установка шумоизоляции на автомобиль

Договорная

Установка шумоизоляции на автомобиль

Минск, Ленинский

Автоподбор Минск

70 р.

Автоподбор Минск

Минск, Ленинский

Ремонт турбин

500 р.

Ремонт турбин

Минск, Ленинский

Чистка сажевых фильтров (легковые и грузовые)

430 р.

Чистка сажевых фильтров (легковые и грузовые)

Минск, Ленинский

AUTEL TPMS Датчики

Бесплатно

AUTEL TPMS Датчики

Минск, Ленинский

Свечи накала, весь спектр работ

Договорная

Свечи накала, весь спектр работ

Минск, Ленинский

60 р.

Достать форсунку , Вынуть форсунку, Извлечь, Сложн

Минск, Ленинский

Антикоррозийная обработка кузова авто MERCASOL
vip

600 р.

Антикоррозийная обработка кузова авто MERCASOL

Минск, Ленинский

Эвакуатор Минск РБ РФ недорого

Договорная

Эвакуатор Минск РБ РФ недорого

Минск, Ленинский

Перетяжка (обтяжка) руля

Договорная

Перетяжка (обтяжка) руля

Минск, Ленинский

Перетяжка мото (скутер _мотоцикл )сидений

Договорная

Перетяжка мото (скутер _мотоцикл )сидений

Минск, Ленинский

Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП
vip

450 р.

Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП

Минск, Ленинский

Мотошиномонтаж Минск Серебрянка ул. Горовца 3

25 р.

Мотошиномонтаж Минск Серебрянка ул. Горовца 3

Минск, Ленинский

замена элементов и перетяжка сидений.

40 р.

замена элементов и перетяжка сидений.

Минск, Ленинский

Вскрытие Авто & Изготовление Автоключей с Чипом

Договорная

Вскрытие Авто & Изготовление Автоключей с Чипом

Минск, Ленинский

Ремонт Автомобильных Замков (Вскрытие & Замена)

50 р.

Ремонт Автомобильных Замков (Вскрытие & Замена)

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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