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Услуги в Минске

Профессиональный репетитор по математике в Минске
vip

Договорная

Профессиональный репетитор по математике в Минске

Минск, Фрунзенский

Реклама в метро
vip

Договорная

Реклама в метро

Минск, Октябрьский

Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
vip

Договорная

Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев

Минск, Октябрьский

Рассрочка
УЗ чистка зубов

45 р.

УЗ чистка зубов

Минск, Фрунзенский

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Натяжной потолок. Парящие линии.

Договорная

Натяжной потолок. Парящие линии.

Минск, Московский

репетитор польского языка

30 р.

репетитор польского языка

Минск, Октябрьский

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Художественное оформление и реставрация памятников

Договорная

Художественное оформление и реставрация памятников

Минск, Заводской

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Ремонт телевизоров

10 р.

Ремонт телевизоров

Минск, Первомайский

Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли

26 р.

Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли

Минск, Ленинский

Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы

20 р.

Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы

Минск, Фрунзенский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Фрунзенский

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Дизайн визиток, баннеров, логотипов, брошюр

20 р.

Дизайн визиток, баннеров, логотипов, брошюр

Минск, Центральный

Репетитор английского языка 3-7 класс офлайн/онлай

20 р.

Репетитор английского языка 3-7 класс офлайн/онлай

Минск, Московский

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Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Договорная

Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Минск, Фрунзенский

Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

390 р.

Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

Минск, Московский

Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Советский

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

10 р.

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

Минск, Фрунзенский

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СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА

30 р.

СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА

Минск, Московский

Груминг/ грумер кошек

30 р.

Груминг/ грумер кошек

Минск, Заводской

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Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

5 000 р.

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

Минск, Партизанский

Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.

20 р.

Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.

Минск, Московский

Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату

35 р.

Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату

Минск, Центральный

Капитальный ремонт Амкодор

Договорная

Капитальный ремонт Амкодор

Минск, Центральный

МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

50 р.

МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

Минск, Первомайский

Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор

4 000 р.

Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор

Минск, Центральный

Фитнес тренер/ тренировки

Договорная

Фитнес тренер/ тренировки

Минск, Центральный

Репетитор по английскому

35 р.

Репетитор по английскому

Минск, Центральный

Репетитор по китайскому языку

Договорная

Репетитор по китайскому языку

Минск, Октябрьский

Личный мастер

20 р.

Личный мастер

Минск, Фрунзенский

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Ремонт окон и дверей из ПВХ

Договорная

Ремонт окон и дверей из ПВХ

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Договорная

Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Минск, Центральный

Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора

30 р.

Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора

Минск, Московский

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

10 р.

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

Минск, Заводской

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

150 р.

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

Минск, Центральный

ХИМИЯ

Договорная

ХИМИЯ

Минск, Октябрьский

Ремонт стиральных машин на дому

20 р.

Ремонт стиральных машин на дому

Минск, Заводской

Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного

80 р.

Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного

Минск, Фрунзенский

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Репетитор Математика.Физика ст.м.Институт Культуры

22 р.

Репетитор Математика.Физика ст.м.Институт Культуры

Минск, Октябрьский

Репетитор+переводчик АНГЛ. - IT, с нуля,разговор

Договорная

Репетитор+переводчик АНГЛ. - IT, с нуля,разговор

Минск, Фрунзенский

Няня

12 р.

Няня

Минск, Советский

Тату Студия

Договорная

Тату Студия

Минск, Фрунзенский

Ваш репетитор по математике

20 р.

Ваш репетитор по математике

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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