Услуги в Минске
Договорная
Профессиональный репетитор по математике в Минске
Минск, Фрунзенский
Договорная
Реклама в метро
Минск, Октябрьский
Договорная
Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
Минск, Октябрьский
45 р.
УЗ чистка зубов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Натяжной потолок. Парящие линии.
Минск, Московский
30 р.
репетитор польского языка
Минск, Октябрьский
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
Договорная
Художественное оформление и реставрация памятников
Минск, Заводской
10 р.
Ремонт телевизоров
Минск, Первомайский
26 р.
Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли
Минск, Ленинский
20 р.
Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
20 р.
Дизайн визиток, баннеров, логотипов, брошюр
Минск, Центральный
20 р.
Репетитор английского языка 3-7 класс офлайн/онлай
Минск, Московский
Договорная
Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске
Минск, Фрунзенский
390 р.
Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи
Минск, Московский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Советский
10 р.
Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского
Минск, Фрунзенский
30 р.
СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА
Минск, Московский
30 р.
Груминг/ грумер кошек
Минск, Заводской
5 000 р.
Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ
Минск, Партизанский
20 р.
Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.
Минск, Московский
35 р.
Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату
Минск, Центральный
Договорная
Капитальный ремонт Амкодор
Минск, Центральный
50 р.
МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Минск, Первомайский
4 000 р.
Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор
Минск, Центральный
Договорная
Фитнес тренер/ тренировки
Минск, Центральный
35 р.
Репетитор по английскому
Минск, Центральный
Договорная
Репетитор по китайскому языку
Минск, Октябрьский
20 р.
Личный мастер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт окон и дверей из ПВХ
Минск, Октябрьский
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Укладка паркета , кварцвенила и т.п.
Минск, Центральный
Договорная
Репетитор по английскому языку
Минск, Первомайский
30 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора
Минск, Московский
10 р.
Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.
Минск, Заводской
150 р.
Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив
Минск, Центральный
Договорная
ХИМИЯ
Минск, Октябрьский
20 р.
Ремонт стиральных машин на дому
Минск, Заводской
80 р.
Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного
Минск, Фрунзенский
22 р.
Репетитор Математика.Физика ст.м.Институт Культуры
Минск, Октябрьский
Договорная
Репетитор+переводчик АНГЛ. - IT, с нуля,разговор
Минск, Фрунзенский
12 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Тату Студия
Минск, Фрунзенский
20 р.
Ваш репетитор по математике
Минск, Ленинский
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель