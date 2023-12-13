Услуги по благоустройству в саду в Минске
9 р.
Обрезка деревьев. Услуги садовника.
Минск, Фрунзенский
18 р.
Спил деревьев.Уборка участка .
Минск, Первомайский
Договорная
Консультация по черенкам и саженцам.
Минск, Первомайский
8 р.
РАСЧИСТКА УЧАСТКА. ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Минск, Московский
6 р.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ .
Минск, Октябрьский
Договорная
Чистка снега
Минск, Московский
9 р.
Зимняя ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.
Минск, Центральный
Договорная
Спил деревьев. Удаление пней. Обрезка веток. Уборка веток.
Минск, Фрунзенский
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
20 р.
Распиловка дров
Минск, Октябрьский
10 р.
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .
Минск, Первомайский
100 р.
Спилить дерево
Минск, Первомайский
40 р.
Обрезка сада
Минск, Первомайский
Договорная
Расчистка участка от деревьев и растительности
Минск, Первомайский
7 р.
СТРИЖКА ТУЙ. ПОСАДКА ТУЙ.
Минск, Первомайский
Договорная
Бурение скважин. Скважина под ключ
Минск, Московский
50 р.
Колка дров на мощном дровоколе у Вас на участке.
Минск, Партизанский
9 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.
Минск, Московский
40 р.
Расчистка участка, спил деревьев, удаление пней
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка снега
Минск, Московский
7 р.
Обрезка сада.
Минск, Октябрьский
Договорная
Консультация по черенкам винограда
Минск, Советский
Договорная
УБОРКА СНЕГА. +375 29 779 83 22
Минск, Первомайский
50 р.
Спилить дерево,обрезка деревьев,расчистка участка.
Минск, Советский
1 р.
Вспашка земли,культивация,фрезерование.
Минск, Центральный
Договорная
Уборка чистка от снега
Минск, Первомайский
357 р.
Благоустройство участка. Выполним полный комплекс
Минск, Советский
1 р.
Обрезка плодовых деревьев и спил деревьев.
Минск, Заводской
5 р.
Благоустройство участка, посев газона, уборка
Минск, Первомайский
15 р.
Спилить дерево, спил деревьев, покок травы
Минск, Первомайский
15 р.
Обрезка,обработка плодовых деревьев, уход за садом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Покос травы, распил дров.
Минск, Октябрьский
Договорная
Благоустройство сад двора террасы
Минск, Заводской
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
9 р.
Разнорабочие
Минск, Первомайский
8.50 р.
Тротуарная плитка, газоны, отмостка, канализация
Минск, Фрунзенский
2 р.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Минск, Заводской
11 р.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА.
Минск, Московский
12 р.
УБОРКА УЧАСТКА. УСЛУГИ САДОВНИКА..
Минск, Первомайский
10 р.
Уборка листвы/травы/снега
Минск, Октябрьский
120 р.
Ландшафтные работы
Минск, Центральный
18 р.
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА.
Минск, Первомайский
Договорная
Обрезка винограда
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно