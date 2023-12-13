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Услуги для торжеств в Минске

Дед Мороз и Снегурочка

20 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

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Дед Мороз

50 р.

Дед Мороз

Минск, Фрунзенский

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Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

390 р.

Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

Минск, Московский

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

150 р.

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

Минск, Центральный

Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины

120 р.

Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины

Минск, Первомайский

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Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей

350 р.

Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей

Минск, Первомайский

Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

Шоу-мен Денис Наркевич и его команда

79.33 р.

Шоу-мен Денис Наркевич и его команда

Минск, Первомайский

Музыканты,шоу программа

Договорная

Музыканты,шоу программа

Минск, Фрунзенский

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

150 р.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Минск, Центральный

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Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,

80 р.

Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,

Минск, Центральный

Артур Пирожков на праздник

80 р.

Артур Пирожков на праздник

Минск, Центральный

Чебурашка Минск на праздник. Аниматор

80 р.

Чебурашка Минск на праздник. Аниматор

Минск, Центральный

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Фрунзенский

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Договорная

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Минск, Партизанский

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Аквагрим на праздник

10 р.

Аквагрим на праздник

Минск, Центральный

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

599 р.

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

Минск, Ленинский

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Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Минск, Ленинский

Корпоратив новогодний

150 р.

Корпоратив новогодний

Минск, Фрунзенский

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ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

59.99 р.

ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

Минск, Московский

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Дед Мороз и Снегурочка

55 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Партизанский

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Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков

1 р.

Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков

Минск, Центральный

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Дед Мороз и Снегурочка на дом

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Минск, Октябрьский

Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ

35 р.

Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ

Минск, Центральный

Медведь, Мишка, аниматор на праздник

70 р.

Медведь, Мишка, аниматор на праздник

Минск, Октябрьский

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Профессиональный ведущий семейных праздников

Договорная

Профессиональный ведущий семейных праздников

Минск, Заводской

Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО

Договорная

Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО

Минск, Московский

Тамада ведущий аккордеон застольные песни

100 р.

Тамада ведущий аккордеон застольные песни

Минск, Первомайский

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Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Фрунзенский

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Баянист на Юбилей Тамада Ведущий Дискотека

250 р.

Баянист на Юбилей Тамада Ведущий Дискотека

Минск, Первомайский

Услуги повара и официанта

Договорная

Услуги повара и официанта

Минск, Фрунзенский

ведущий лучших праздников

Договорная

ведущий лучших праздников

Минск, Советский

Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие

200 р.

Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие

Минск, Московский

Аниматор. Шоу профессора Зажигалкина

40 р.

Аниматор. Шоу профессора Зажигалкина

Минск, Октябрьский

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Дед Мороз и снегурочка на дом РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

50 р.

Дед Мороз и снегурочка на дом РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Минск, Первомайский

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Личный Шеф Повар

Договорная

Личный Шеф Повар

Минск, Фрунзенский

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ВЕДУЩИЙ НА ВАШ ПРАЗДНИК

Договорная

ВЕДУЩИЙ НА ВАШ ПРАЗДНИК

Минск, Центральный

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Большой медведь белый Мишка аниматор аэромедведь

100 р.

Большой медведь белый Мишка аниматор аэромедведь

Минск, Центральный

Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь

80 р.

Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь

Минск, Первомайский

Аниматор фотограф шары студия

250 р.

Аниматор фотограф шары студия

Минск, Ленинский

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Колонка караоке JBL on the go прокат / аренда

50 р.

Колонка караоке JBL on the go прокат / аренда

Минск, Фрунзенский

JBL Partybox 310 в аренду/прокат

75 р.

JBL Partybox 310 в аренду/прокат

Минск, Фрунзенский

Договорная

DJ на ваше мероприятие корпоратив свет звук

Минск, Центральный

Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

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аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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