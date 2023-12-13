Услуги для торжеств в Минске
20 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
50 р.
Дед Мороз
Минск, Фрунзенский
390 р.
Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи
Минск, Московский
150 р.
Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив
Минск, Центральный
120 р.
Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины
Минск, Первомайский
350 р.
Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей
Минск, Первомайский
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
79.33 р.
Шоу-мен Денис Наркевич и его команда
Минск, Первомайский
Договорная
Музыканты,шоу программа
Минск, Фрунзенский
150 р.
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
Минск, Центральный
80 р.
Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,
Минск, Центральный
80 р.
Артур Пирожков на праздник
Минск, Центральный
80 р.
Чебурашка Минск на праздник. Аниматор
Минск, Центральный
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор
Минск, Партизанский
10 р.
Аквагрим на праздник
Минск, Центральный
599 р.
Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора
Минск, Ленинский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка поздравление
Минск, Ленинский
150 р.
Корпоратив новогодний
Минск, Фрунзенский
59.99 р.
ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск
Минск, Московский
55 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Партизанский
1 р.
Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков
Минск, Центральный
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Минск, Октябрьский
35 р.
Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ
Минск, Центральный
70 р.
Медведь, Мишка, аниматор на праздник
Минск, Октябрьский
Договорная
Профессиональный ведущий семейных праздников
Минск, Заводской
Договорная
Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО
Минск, Московский
100 р.
Тамада ведущий аккордеон застольные песни
Минск, Первомайский
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Фрунзенский
250 р.
Баянист на Юбилей Тамада Ведущий Дискотека
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги повара и официанта
Минск, Фрунзенский
Договорная
ведущий лучших праздников
Минск, Советский
200 р.
Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие
Минск, Московский
40 р.
Аниматор. Шоу профессора Зажигалкина
Минск, Октябрьский
50 р.
Дед Мороз и снегурочка на дом РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Минск, Первомайский
Договорная
Личный Шеф Повар
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВЕДУЩИЙ НА ВАШ ПРАЗДНИК
Минск, Центральный
100 р.
Большой медведь белый Мишка аниматор аэромедведь
Минск, Центральный
80 р.
Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь
Минск, Первомайский
250 р.
Аниматор фотограф шары студия
Минск, Ленинский
50 р.
Колонка караоке JBL on the go прокат / аренда
Минск, Фрунзенский
75 р.
JBL Partybox 310 в аренду/прокат
Минск, Фрунзенский
Договорная
DJ на ваше мероприятие корпоратив свет звук
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский