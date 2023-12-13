Авто услуги в Минске
450 р.
Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП
Минск, Ленинский
Договорная
Стапель.
Минск, Ленинский
550 р.
Антикоррозийная обработка KROWN. Антикор защита
Минск, Партизанский
5 000 р.
Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ
Минск, Партизанский
Договорная
Капитальный ремонт Амкодор
Минск, Центральный
4 000 р.
Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор
Минск, Центральный
20 р.
Привязка датчиков давления шин на GM машины
Минск, Центральный
158.67 р.
Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,
Минск, Московский
100 р.
Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.
Минск, Московский
Договорная
Кузовной ремонт,сварочные работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт высоковольтных батарей
Минск, Заводской
Договорная
Услуги эвакуатора
Минск, Заводской
1 500 р.
перегон авто из Китая
Минск, Центральный
Договорная
Покраска авто
Минск, Центральный
Договорная
Стапель.
Минск, Ленинский
500 р.
Сварочные работы, замена арок, порогов и т.д
Минск, Ленинский
1 р.
кузовной ремонт автомобилей
Минск, Советский
15 р.
АВТОэлектрик. Диагностика-ВЫЕЗД
Минск, Советский
Договорная
Русификация, кодирование
Минск, Партизанский
Договорная
Установка Камер Парктроников Видеорегистраторов Магнитол
Минск, Партизанский
Договорная
Регулировка фар. полировка фар и авто
Минск, Партизанский
Договорная
Bi-Led Ремонт фар
Минск, Партизанский
Договорная
TESLA Диагностика, Навигация, Сим-карта Ретрофит
Минск, Партизанский
Договорная
Подогрев сидений и зеркал
Минск, Партизанский
Договорная
Автомагнитолы Автозвук Сабвуферы Установка
Минск, Партизанский
Договорная
Установка шумоизоляции на автомобиль
Минск, Ленинский
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварочные работы,ремонт кузова
Минск, Фрунзенский
30 р.
Русификация автомобилей BMW, Mini, Rolls
Минск, Ленинский
Договорная
Эвакуатор аварийных, неисправных автомобилей
Минск, Заводской
Договорная
Кузовной ремонт
Минск, Московский
120 р.
Ремонт амортизаторов
Минск, Ленинский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Химчистка авто
Минск, Первомайский
Договорная
Установка ГБО и ремонт газового оборудования
Минск, Советский
60 р.
Качественная автомойка
Минск, Заводской
Договорная
Эвакуатор Минск, РБ, РФ
Минск, Октябрьский
Договорная
Автопомощь круглосуточно
Минск, Октябрьский
Договорная
Эвакуация
Минск, Центральный
90 р.
Автоподбор, Разовый осмотр, Диагностика авто перед
Минск, Центральный
Договорная
Кузовной ремонт
Минск, Московский
Договорная
Переварка авто
Минск, Московский
150 р.
Покраска авто , Кузовной ремонт
Минск, Заводской
Бесплатно
Star Diagnosis - диагностика Mercedes.
Минск, Первомайский
35 р.
Выездная компьютерная авто диагностика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Чип-тюнинг авто, отключение экологии
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский