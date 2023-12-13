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Авто услуги в Минске

Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП
vip

450 р.

Покраска авто, кузовной ремонт, ремонт после ДТП

Минск, Ленинский

Стапель.
vip

Договорная

Стапель.

Минск, Ленинский

Антикоррозийная обработка KROWN. Антикор защита
vip

550 р.

Антикоррозийная обработка KROWN. Антикор защита

Минск, Партизанский

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

5 000 р.

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

Минск, Партизанский

Капитальный ремонт Амкодор

Договорная

Капитальный ремонт Амкодор

Минск, Центральный

Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор

4 000 р.

Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор

Минск, Центральный

20 р.

Привязка датчиков давления шин на GM машины

Минск, Центральный

Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,

158.67 р.

Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,

Минск, Московский

Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.

100 р.

Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.

Минск, Московский

Кузовной ремонт,сварочные работы

Договорная

Кузовной ремонт,сварочные работы

Минск, Октябрьский

Ремонт высоковольтных батарей

Договорная

Ремонт высоковольтных батарей

Минск, Заводской

Услуги эвакуатора

Договорная

Услуги эвакуатора

Минск, Заводской

перегон авто из Китая

1 500 р.

перегон авто из Китая

Минск, Центральный

Покраска авто

Договорная

Покраска авто

Минск, Центральный

Стапель.
vip

Договорная

Стапель.

Минск, Ленинский

Сварочные работы, замена арок, порогов и т.д

500 р.

Сварочные работы, замена арок, порогов и т.д

Минск, Ленинский

кузовной ремонт автомобилей

1 р.

кузовной ремонт автомобилей

Минск, Советский

АВТОэлектрик. Диагностика-ВЫЕЗД

15 р.

АВТОэлектрик. Диагностика-ВЫЕЗД

Минск, Советский

Русификация, кодирование

Договорная

Русификация, кодирование

Минск, Партизанский

Установка Камер Парктроников Видеорегистраторов Магнитол

Договорная

Установка Камер Парктроников Видеорегистраторов Магнитол

Минск, Партизанский

Регулировка фар. полировка фар и авто

Договорная

Регулировка фар. полировка фар и авто

Минск, Партизанский

Bi-Led Ремонт фар

Договорная

Bi-Led Ремонт фар

Минск, Партизанский

TESLA Диагностика, Навигация, Сим-карта Ретрофит

Договорная

TESLA Диагностика, Навигация, Сим-карта Ретрофит

Минск, Партизанский

Подогрев сидений и зеркал

Договорная

Подогрев сидений и зеркал

Минск, Партизанский

Автомагнитолы Автозвук Сабвуферы Установка

Договорная

Автомагнитолы Автозвук Сабвуферы Установка

Минск, Партизанский

Установка шумоизоляции на автомобиль

Договорная

Установка шумоизоляции на автомобиль

Минск, Ленинский

УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сварочные работы,ремонт кузова

Договорная

Сварочные работы,ремонт кузова

Минск, Фрунзенский

Русификация автомобилей BMW, Mini, Rolls

30 р.

Русификация автомобилей BMW, Mini, Rolls

Минск, Ленинский

Эвакуатор аварийных, неисправных автомобилей

Договорная

Эвакуатор аварийных, неисправных автомобилей

Минск, Заводской

Кузовной ремонт

Договорная

Кузовной ремонт

Минск, Московский

Ремонт амортизаторов

120 р.

Ремонт амортизаторов

Минск, Ленинский

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Химчистка авто

Договорная

Химчистка авто

Минск, Первомайский

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Установка ГБО и ремонт газового оборудования

Договорная

Установка ГБО и ремонт газового оборудования

Минск, Советский

Качественная автомойка

60 р.

Качественная автомойка

Минск, Заводской

Эвакуатор Минск, РБ, РФ

Договорная

Эвакуатор Минск, РБ, РФ

Минск, Октябрьский

Автопомощь круглосуточно

Договорная

Автопомощь круглосуточно

Минск, Октябрьский

Эвакуация

Договорная

Эвакуация

Минск, Центральный

Автоподбор, Разовый осмотр, Диагностика авто перед

90 р.

Автоподбор, Разовый осмотр, Диагностика авто перед

Минск, Центральный

Кузовной ремонт

Договорная

Кузовной ремонт

Минск, Московский

Договорная

Переварка авто

Минск, Московский

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Покраска авто , Кузовной ремонт

150 р.

Покраска авто , Кузовной ремонт

Минск, Заводской

Star Diagnosis - диагностика Mercedes.

Бесплатно

Star Diagnosis - диагностика Mercedes.

Минск, Первомайский

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Выездная компьютерная авто диагностика

35 р.

Выездная компьютерная авто диагностика

Минск, Фрунзенский

Чип-тюнинг авто, отключение экологии

Договорная

Чип-тюнинг авто, отключение экологии

Минск, Советский

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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