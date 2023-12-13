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Компьютерные услуги, интернет в Минске

Реклама в Google и Яндекс. Создание сайтов.
vip

150 р.

Реклама в Google и Яндекс. Создание сайтов.

Минск, Центральный

Рассрочка
Частное SEO продвижение сайта
vip

100 р.

Частное SEO продвижение сайта

Минск, Центральный

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Презентация

Договорная

Презентация

Минск, Центральный

Компьютерная Помощь. Настройка. Ремонт

Договорная

Компьютерная Помощь. Настройка. Ремонт

Минск, Фрунзенский

Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Договорная

Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Минск, Фрунзенский

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

10 р.

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

Минск, Заводской

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

20 р.

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

Минск, Фрунзенский

СОЗДАНИЕ и ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ в БЕЛАРУСИ

200 р.

СОЗДАНИЕ и ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ в БЕЛАРУСИ

Минск, Центральный

Компьютерный мастер с выездом на дом

15 р.

Компьютерный мастер с выездом на дом

Минск, Заводской

Ремонт компьютеров, ноутбуков

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков

Минск, Центральный

Частный компьютерный мастер. Установка Windows

Договорная

Частный компьютерный мастер. Установка Windows

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

11 р.

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

Минск, Фрунзенский

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Договорная

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

20 р.

Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

Минск, Первомайский

Быстрый Интернет Wi-Fi на дачу или загородный дом

Договорная

Быстрый Интернет Wi-Fi на дачу или загородный дом

Минск, Фрунзенский

Создание сайта+ поток клиентов из интернета

999 р.

Создание сайта+ поток клиентов из интернета

Минск, Центральный

Срочный РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Адекватные цены

19 р.

Срочный РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Адекватные цены

Минск, Ленинский

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков в Минске

17 р.

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков в Минске

Минск, Фрунзенский

Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому

15 р.

Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому

Минск, Ленинский

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Московский

РЕМОНТ и Настройка ПК и НОУТБУКОВ и другой техники

19 р.

РЕМОНТ и Настройка ПК и НОУТБУКОВ и другой техники

Минск, Московский

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

15 р.

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

Минск, Фрунзенский

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Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

15 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Первомайский

Установка Windows Ремонт компьютера Честный Мастер

19 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Честный Мастер

Минск, Партизанский

Разработка сайтов, интернет-магазинов, лендингов

Договорная

Разработка сайтов, интернет-магазинов, лендингов

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ремонт телевизоров

15 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ремонт телевизоров

Минск, Центральный

Ремонт компьютеров, ноутбуков. установка Windows

17 р.

Ремонт компьютеров, ноутбуков. установка Windows

Минск, Московский

Установка Windows. Ремонт компьютеров и ноутбуков

21 р.

Установка Windows. Ремонт компьютеров и ноутбуков

Минск, Центральный

Профессиональная настройка рекламы Google, Яндекс

300 р.

Профессиональная настройка рекламы Google, Яндекс

Минск, Первомайский

Ремонт компьютеров ноутбуков Компьютерный мастер

19 р.

Ремонт компьютеров ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Октябрьский

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

14 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерный мастер

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Ускорение ноутбука/пк, установка windows, SSD

10 р.

Ускорение ноутбука/пк, установка windows, SSD

Минск, Заводской

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Компьютерная помощь. Установка Windows, Чистка ПК

10 р.

Компьютерная помощь. Установка Windows, Чистка ПК

Минск, Фрунзенский

Компьютерный мастер Ремонт ноутбуков и компьютеров

Договорная

Компьютерный мастер Ремонт ноутбуков и компьютеров

Минск, Первомайский

Рассрочка
Ремонт ноутбуков, скупка, прокат ноутбуков.

20 р.

Ремонт ноутбуков, скупка, прокат ноутбуков.

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерный мастер

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Разработка и создание сайта (CMS WordPress)

500 р.

Разработка и создание сайта (CMS WordPress)

Минск, Первомайский

Переустановка, настройка windows, шабаны

15 р.

Переустановка, настройка windows, шабаны

Минск, Заводской

Договорная

Требуется настроить систему доступа на Hikvision

Минск, Центральный

Контекстная реклама. Настройка и ведение. Y/G

200 р.

Контекстная реклама. Настройка и ведение. Y/G

Минск, Партизанский

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

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