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Ремонт мебели в Минске

Договорная

Отремонтирую мебель...

Минск, Первомайский

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сборка мебели (дом, офис)

Договорная

сборка мебели (дом, офис)

Минск, Центральный

Ремонт мебели

100 р.

Ремонт мебели

Минск, Заводской

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Минск, Заводской

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка мебели

100 р.

Перетяжка мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

200 р.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Минск, Заводской

Ремонт мебели

5 р.

Ремонт мебели

Минск, Центральный

Перетяжка и обивка ремонт мягкой мебели

10 р.

Перетяжка и обивка ремонт мягкой мебели

Минск, Центральный

Перетяжка/Обивка/Недорого, мягкой мебли.

Договорная

Перетяжка/Обивка/Недорого, мягкой мебли.

Минск, Первомайский

Перетяжка мебели

100 р.

Перетяжка мебели

Минск, Советский

Замена наполнителя (поролона).

100 р.

Замена наполнителя (поролона).

Минск, Ленинский

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ремонт и сборка мебели

Договорная

ремонт и сборка мебели

Минск, Центральный

Перетяжка Мягкой Мебели

100 р.

Перетяжка Мягкой Мебели

Минск, Московский

Ремонт мебели

100 р.

Ремонт мебели

Минск, Советский

Перетяжка мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка мягкой мебели.

Минск, Советский

Мебель на заказ

Договорная

Мебель на заказ

Минск, Заводской

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

100 р.

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Минск, Центральный

Перетяжка мебели

200 р.

Перетяжка мебели

Минск, Московский

Изготовление мебели

Договорная

Изготовление мебели

Минск, Центральный

Нужен мастер

Договорная

Нужен мастер

Минск, Московский

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ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНА

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНА

Минск, Центральный

Перетяжка Мебели

Договорная

Перетяжка Мебели

Минск, Заводской

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Минск, Октябрьский

Договорная

Швея

Минск, Фрунзенский

Изготовление тумбы

Договорная

Изготовление тумбы

Минск, Первомайский

Ремонт офисных кресел и стульев.

Договорная

Ремонт офисных кресел и стульев.

Минск, Фрунзенский

Перетяжка обивка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка обивка и ремонт мягкой мебели

Минск, Советский

Изготавливаем различные подстолья, каркасы ЛОФТ

Договорная

Изготавливаем различные подстолья, каркасы ЛОФТ

Минск, Первомайский

Обивка мягкой мебели на дому.

Договорная

Обивка мягкой мебели на дому.

Минск, Ленинский

Сборка мебели, ремонт, сборка мебели из вагонки

Договорная

Сборка мебели, ремонт, сборка мебели из вагонки

Минск, Центральный

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой мебели.

Минск, Ленинский

СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Минск, Центральный

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Лучшая перетяжка стульев и кресел

39.90 р.

Лучшая перетяжка стульев и кресел

Минск, Центральный

ПЕРЕТЯЖКА, ОБИВКА, РЕМОНТ мягкой мебели в Минске

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА, ОБИВКА, РЕМОНТ мягкой мебели в Минске

Минск, Партизанский

Рассрочка
Перетяжка мягкой мебели в мастерской.

100 р.

Перетяжка мягкой мебели в мастерской.

Минск, Ленинский

Перетяжка, обивка и ремонт кресла.

100 р.

Перетяжка, обивка и ремонт кресла.

Минск, Ленинский

Перетяжка мебели в Минске

30 р.

Перетяжка мебели в Минске

Минск, Московский

Антикварная мебель (реставрация)

15 р.

Антикварная мебель (реставрация)

Минск, Заводской

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Перетяжка ,обивка мебели, ремонт дивана

20 р.

Перетяжка ,обивка мебели, ремонт дивана

Минск, Московский

Перетяжка, обивка и ремонт кровати в Минске.

Договорная

Перетяжка, обивка и ремонт кровати в Минске.

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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