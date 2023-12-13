Услуги в сфере красоты и здоровья в Минске
35 р.
Маникюр (педикюр) Чижовка
Минск, Заводской
28 р.
Лазерная эпиляция со скидкой до 52%
Минск, Центральный
40 р.
Наращивание ногтей. Действует акция
Минск, Первомайский
5 р.
Ищу моделей на окрашивание бровей,пишите в лс.Опла
Минск, Фрунзенский
15 р.
Массаж лица, Минск
Минск, Центральный
35 р.
Маникюр
Минск, Первомайский
30 р.
Маникюр. Наращивание
Минск, Фрунзенский
80 р.
Окрашивание волос
Минск, Первомайский
35 р.
Долговременное покрытие
Минск, Ленинский
50 р.
Окрашивание волос.Выход из черного,стрижки,
Минск, Фрунзенский
50 р.
Макияж и прически
Минск, Первомайский
Договорная
Маникюр ,педикюр
Минск, Фрунзенский
50 р.
ПРИЧЁСКИ/УКЛАДКИ/МИНСК
Минск, Фрунзенский
50 р.
Наращивание ногтей гелем на ручках и ножках
Минск, Фрунзенский
35 р.
Маникюр, педикюр
Минск, Ленинский
50 р.
Наращивание ногтей по цене коррекции
Минск, Фрунзенский
20 р.
Маникюр
Минск, Первомайский
Договорная
МАНИКЮР/ПЕДИКЮР/МИНСК/АВТОЗАВОДСКАЯ
Минск, Заводской
Договорная
Шугаринг. Депиляция. Воск.
Минск, Фрунзенский
70 р.
Причёски
Минск, Октябрьский
45 р.
Маникюр-Педикюр (гель-лак)
Минск, Октябрьский
40 р.
Наращивание ногтей. Действует акция
Минск, Первомайский
40 р.
Маникюр
Минск, Первомайский
35 р.
Маникюр
Минск, Октябрьский
40 р.
Нужны модели на наращивание волос
Минск, Первомайский
25 р.
Коррекция, окрашивание, ДУ бровей
Минск, Фрунзенский
70 р.
Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке
Минск, Ленинский
45 р.
Массаж лица
Минск, Фрунзенский
100 р.
Наращивание волос
Минск, Центральный
90 р.
Причёски
Минск, Заводской
50 р.
Маникюр
Минск, Советский
25 р.
Маникюр с покрытие гель лак.
Минск, Московский
40 р.
Депиляция воском
Минск, Фрунзенский
15 р.
Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского
Минск, Фрунзенский
50 р.
МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Минск, Первомайский
Договорная
Фитнес тренер/ тренировки
Минск, Центральный
80 р.
Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного
Минск, Фрунзенский
Договорная
Тату Студия
Минск, Фрунзенский
80 р.
Причёски Минск
Минск, Первомайский
35 р.
Наращивание ресниц,
Минск, Заводской
55 р.
С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.
Минск, Центральный
80 р.
Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица
Минск, Фрунзенский
35 р.
ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ
Минск, Советский
35 р.
Маникюр (педикюр) Чижовка
Минск, Заводской
30 р.
Маникюр
Минск, Фрунзенский
50 р.
Маникюр/Наращивание ногтей
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный