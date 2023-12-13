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Услуги в сфере красоты и здоровья в Минске

Маникюр (педикюр) Чижовка
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35 р.

Маникюр (педикюр) Чижовка

Минск, Заводской

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Лазерная эпиляция со скидкой до 52%
vip

28 р.

Лазерная эпиляция со скидкой до 52%

Минск, Центральный

Наращивание ногтей. Действует акция
vip

40 р.

Наращивание ногтей. Действует акция

Минск, Первомайский

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Ищу моделей на окрашивание бровей,пишите в лс.Опла

5 р.

Ищу моделей на окрашивание бровей,пишите в лс.Опла

Минск, Фрунзенский

Массаж лица, Минск

15 р.

Массаж лица, Минск

Минск, Центральный

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

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Маникюр. Наращивание

30 р.

Маникюр. Наращивание

Минск, Фрунзенский

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Окрашивание волос

80 р.

Окрашивание волос

Минск, Первомайский

Долговременное покрытие

35 р.

Долговременное покрытие

Минск, Ленинский

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Окрашивание волос.Выход из черного,стрижки,

50 р.

Окрашивание волос.Выход из черного,стрижки,

Минск, Фрунзенский

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Макияж и прически

50 р.

Макияж и прически

Минск, Первомайский

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Маникюр ,педикюр

Договорная

Маникюр ,педикюр

Минск, Фрунзенский

ПРИЧЁСКИ/УКЛАДКИ/МИНСК

50 р.

ПРИЧЁСКИ/УКЛАДКИ/МИНСК

Минск, Фрунзенский

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Наращивание ногтей гелем на ручках и ножках

50 р.

Наращивание ногтей гелем на ручках и ножках

Минск, Фрунзенский

Маникюр, педикюр

35 р.

Маникюр, педикюр

Минск, Ленинский

Наращивание ногтей по цене коррекции

50 р.

Наращивание ногтей по цене коррекции

Минск, Фрунзенский

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

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МАНИКЮР/ПЕДИКЮР/МИНСК/АВТОЗАВОДСКАЯ

Договорная

МАНИКЮР/ПЕДИКЮР/МИНСК/АВТОЗАВОДСКАЯ

Минск, Заводской

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Шугаринг. Депиляция. Воск.

Договорная

Шугаринг. Депиляция. Воск.

Минск, Фрунзенский

Причёски

70 р.

Причёски

Минск, Октябрьский

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Маникюр-Педикюр (гель-лак)

45 р.

Маникюр-Педикюр (гель-лак)

Минск, Октябрьский

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Наращивание ногтей. Действует акция
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40 р.

Наращивание ногтей. Действует акция

Минск, Первомайский

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Маникюр

40 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Минск, Октябрьский

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Нужны модели на наращивание волос

40 р.

Нужны модели на наращивание волос

Минск, Первомайский

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Коррекция, окрашивание, ДУ бровей

25 р.

Коррекция, окрашивание, ДУ бровей

Минск, Фрунзенский

Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке

70 р.

Кератиновое выпрямление /Ботокс волос в Малиновке

Минск, Ленинский

Массаж лица

45 р.

Массаж лица

Минск, Фрунзенский

Наращивание волос

100 р.

Наращивание волос

Минск, Центральный

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Причёски

90 р.

Причёски

Минск, Заводской

Маникюр

50 р.

Маникюр

Минск, Советский

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Маникюр с покрытие гель лак.

25 р.

Маникюр с покрытие гель лак.

Минск, Московский

40 р.

Депиляция воском

Минск, Фрунзенский

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

15 р.

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

Минск, Фрунзенский

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МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

50 р.

МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

Минск, Первомайский

Фитнес тренер/ тренировки

Договорная

Фитнес тренер/ тренировки

Минск, Центральный

Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного

80 р.

Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного

Минск, Фрунзенский

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Тату Студия

Договорная

Тату Студия

Минск, Фрунзенский

Причёски Минск

80 р.

Причёски Минск

Минск, Первомайский

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Наращивание ресниц,

35 р.

Наращивание ресниц,

Минск, Заводской

С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.

55 р.

С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.

Минск, Центральный

Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица

80 р.

Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица

Минск, Фрунзенский

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ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ

35 р.

ШУГАРИНГ / ДЕПИЛЯЦИЯ

Минск, Советский

Маникюр (педикюр) Чижовка
vip

35 р.

Маникюр (педикюр) Чижовка

Минск, Заводской

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Фрунзенский

Маникюр/Наращивание ногтей

50 р.

Маникюр/Наращивание ногтей

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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