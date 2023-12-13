Ремонт квартир в Минске
Договорная
Натяжные потолки . Быстро , качественно , надёжно
Минск, Центральный
Договорная
Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
Минск, Первомайский
10 р.
Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры
Минск, Московский
80 р.
Установка межкомнатных дверей
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурка стен
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт квартир. Малярные-отделочные работы
Минск, Октябрьский
10 р.
Электромонтажные работы
Минск, Центральный
Договорная
Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др
Минск, Заводской
10 р.
Электромонтажные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно
Минск, Октябрьский
1.50 р.
Поклейка обоев любых видов
Минск, Фрунзенский
Договорная
укладка плитки
Минск, Заводской
12 р.
Штукатурные работы
Минск, Московский
450 р.
Натяжной потолок
Минск, Первомайский
190 р.
Слив воды с натяжного потолка
Минск, Московский
25.39 р.
Установка натяжных потолков в Минске
Минск, Партизанский
Договорная
Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн
Минск, Ленинский
Договорная
Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки
Минск, Ленинский
Договорная
Поклейка обоев,ламинат,потолки,шпаклёвка
Минск, Заводской
Договорная
ремонт квартиры под ключ, отделочные работы
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжной потолок. Парящие линии.
Минск, Московский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
20 р.
Личный мастер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт окон и дверей из ПВХ
Минск, Октябрьский
Договорная
Укладка паркета , кварцвенила и т.п.
Минск, Центральный
Договорная
Качественная оклейка обоями,шпатлевка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Первомайский
Договорная
Натяжные потолки. Бесплатный замер
Минск, Первомайский
25 р.
Натяжные и тканевые потолки.
Минск, Первомайский
4 р.
поклейка обоев
Минск, Московский
31 р.
Облицовка плиткой ''Под ключ''
Минск, Фрунзенский
35 р.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Минск, Фрунзенский
208 р.
Честный и качественный ремонт
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
Минск, Октябрьский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стяжка Пола
Минск, Заводской
Договорная
Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.
Минск, Фрунзенский
15 р.
Шпаклевка и штукатурка
Минск, Ленинский
Договорная
Ремонт под ключ
Минск, Центральный
Договорная
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Минск, Фрунзенский
4 р.
Поклейка обоев
Минск, Московский
7.50 р.
Укладка ламината
Минск, Фрунзенский
320 р.
Натяжные потолки
Минск, Ленинский
20 р.
Натяжные потолки
Минск, Заводской
1 р.
Резка бетона проемы
Минск, Партизанский
Договорная
Укладка плитки
Минск, Первомайский
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель