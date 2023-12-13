logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Ремонт квартиры, дома
Демонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Цена
Продавец
Услуги

Ремонт квартир в Минске

Натяжные потолки . Быстро , качественно , надёжно
vip

Договорная

Натяжные потолки . Быстро , качественно , надёжно

Минск, Центральный

Рассрочка
Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
vip

Договорная

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой

Минск, Первомайский

Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры
vip

10 р.

Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры

Минск, Московский

Установка межкомнатных дверей

80 р.

Установка межкомнатных дверей

Минск, Первомайский

badge-icon
Штукатурка стен

Договорная

Штукатурка стен

Минск, Центральный

badge-icon
Ремонт квартир. Малярные-отделочные работы

Договорная

Ремонт квартир. Малярные-отделочные работы

Минск, Октябрьский

Электромонтажные работы

10 р.

Электромонтажные работы

Минск, Центральный

Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др

Договорная

Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др

Минск, Заводской

Электромонтажные работы

10 р.

Электромонтажные работы

Минск, Первомайский

Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно

Договорная

Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно

Минск, Октябрьский

Поклейка обоев любых видов

1.50 р.

Поклейка обоев любых видов

Минск, Фрунзенский

badge-icon
укладка плитки

Договорная

укладка плитки

Минск, Заводской

Штукатурные работы

12 р.

Штукатурные работы

Минск, Московский

badge-icon
Натяжной потолок

450 р.

Натяжной потолок

Минск, Первомайский

Рассрочка
Слив воды с натяжного потолка

190 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минск, Московский

Установка натяжных потолков в Минске

25.39 р.

Установка натяжных потолков в Минске

Минск, Партизанский

Рассрочка
Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн

Договорная

Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн

Минск, Ленинский

Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки

Договорная

Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки

Минск, Ленинский

Поклейка обоев,ламинат,потолки,шпаклёвка

Договорная

Поклейка обоев,ламинат,потолки,шпаклёвка

Минск, Заводской

ремонт квартиры под ключ, отделочные работы

Договорная

ремонт квартиры под ключ, отделочные работы

Минск, Ленинский

Натяжной потолок. Парящие линии.

Договорная

Натяжной потолок. Парящие линии.

Минск, Московский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Личный мастер

20 р.

Личный мастер

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Ремонт окон и дверей из ПВХ

Договорная

Ремонт окон и дверей из ПВХ

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Договорная

Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Минск, Центральный

Качественная оклейка обоями,шпатлевка

Договорная

Качественная оклейка обоями,шпатлевка

Минск, Фрунзенский

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Первомайский

Натяжные потолки. Бесплатный замер

Договорная

Натяжные потолки. Бесплатный замер

Минск, Первомайский

Рассрочка
Натяжные и тканевые потолки.

25 р.

Натяжные и тканевые потолки.

Минск, Первомайский

поклейка обоев

4 р.

поклейка обоев

Минск, Московский

Облицовка плиткой ''Под ключ''

31 р.

Облицовка плиткой ''Под ключ''

Минск, Фрунзенский

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

35 р.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Честный и качественный ремонт

208 р.

Честный и качественный ремонт

Минск, Ленинский

Рассрочка
Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
vip

Договорная

Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Фрунзенский

Стяжка Пола

Договорная

Стяжка Пола

Минск, Заводской

Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.

Договорная

Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Шпаклевка и штукатурка

15 р.

Шпаклевка и штукатурка

Минск, Ленинский

Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Минск, Центральный

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

Договорная

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

Минск, Фрунзенский

Поклейка обоев

4 р.

Поклейка обоев

Минск, Московский

Укладка ламината

7.50 р.

Укладка ламината

Минск, Фрунзенский

Натяжные потолки

320 р.

Натяжные потолки

Минск, Ленинский

Натяжные потолки

20 р.

Натяжные потолки

Минск, Заводской

Резка бетона проемы

1 р.

Резка бетона проемы

Минск, Партизанский

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги