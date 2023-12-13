Няни и сиделки в Минске
12 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Услуги сиделки в новый год
Минск, Фрунзенский
60 р.
Ищу работу сиделкой
Минск, Советский
Договорная
Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Помощница/Сиделка/Медицинский работник
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги няни
Минск, Ленинский
8 р.
Сиделки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Няня на полную занятость
Минск, Московский
10 р.
Няня / услуги няни / репетитор английского языка
Минск, Центральный
60 р.
Прическа на корпоратив (Полный образ)
Минск, Ленинский
10 р.
Няня
Минск, Московский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Няня
Минск, Московский
10 р.
Няня
Минск, Центральный
12 р.
Няня
Минск, Советский
10 р.
Услуги няни / помощь с ребёнком
Минск, Заводской
Договорная
Услуги Няни. Полная или частичная занятость.
Минск, Заводской
Договорная
Сиделка для пожилых людей
Минск, Советский
20 р.
Сиделка визитами, консультации.
Минск, Московский
Договорная
Услуги
Минск, Советский
50 р.
Няня
Минск, Московский
Договорная
Возьму на свою территорию пожилого
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги няни
Минск, Первомайский
Договорная
Опытная сиделка с медицинским образованием
Минск, Фрунзенский
Договорная
Опытный помощник (сиделка) для пожилого человека (
Минск, Фрунзенский
Договорная
сиделка для пожилых людей
Минск, Первомайский
10 р.
Услуги няни
Минск, Первомайский
10 р.
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка
Минск, Первомайский
13 р.
НЯНЯ
Минск, Фрунзенский
5 р.
Няня (только подработка)
Минск, Фрунзенский
8 р.
Няня срочная на час день сутки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Медсестра,сиделка
Минск, Заводской
Договорная
Няня для вашего малыша
Минск, Центральный
Договорная
VIP Сиделка за пожилыми, инвалидами.Без проживания
Минск, Фрунзенский
Договорная
Предлагаю услуги няни. Лен.и Окт.р-н
Минск, Ленинский
10 р.
Няня,бебиситтер
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня Анастасия
Минск, Заводской
12 р.
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Услуги сиделки
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка
Минск, Первомайский
10 р.
Няня
Минск, Центральный