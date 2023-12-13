Ремонтно-строительные работы в Минске
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Октябрьский
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
Договорная
Сварщик. Сварочные работы любой сложности
Минск, Центральный
Договорная
Каркасные дома
Минск, Центральный
75 000 р.
Строительство а-фрейм дом шалаш
Минск, Центральный
80 р.
Аренда фронтального погрузчика
Минск, Московский
80 р.
Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3
Минск, Московский
250 р.
Эскизный проект дома. Архитектор.
Минск, Центральный
700 р.
Архитектор, проекты домов
Минск, Центральный
200 р.
Проект бани, хозпостройки, гаража
Минск, Центральный
250 р.
Проект дачи. Архитектор
Минск, Центральный
Договорная
Монтаж отопления, водоснабжения и канализации
Минск, Московский
Договорная
Сруб дома,бани и беседки
Минск, Центральный
Договорная
Обшивка балконов панелями ПВХ, МДФ
Минск, Центральный
95 р.
Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71
Минск, Центральный
85 р.
Фундамент под ключ.Гарантия
Минск, Ленинский
26 р.
Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли
Минск, Ленинский
20 р.
Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кровельные работы
Минск, Центральный
100 р.
Отделка бань
Минск, Первомайский
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Лестница на второй этаж
Минск, Советский
Договорная
Стяжка пола под ключ (безналичный/наличный расчет)
Минск, Центральный
Договорная
Мастер на час
Минск, Центральный
900 р.
Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ
Минск, Ленинский
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
25 р.
Кровельные работы любой сложности
Минск, Октябрьский
Договорная
Кровельные работы .
Минск, Советский
15 р.
Услуги СВАРЩИКА
Минск, Советский
Договорная
Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .
Минск, Первомайский
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО
Минск, Заводской
Договорная
Кладка перегородок из блока и кирпича .
Минск, Советский
Договорная
Сварочные работы
Минск, Заводской
15 р.
Монтаж установка забора ворот калитки заборов
Минск, Заводской
Договорная
Строительство домов и ремонт квартир
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обшивка фронтонов сайдингом
Минск, Советский
1 300 р.
Лестницы Монолитные Бетонные 3D Проект
Минск, Центральный
50 р.
Монолитный Фундамент Перекрытие Забор Пояс Пол
Минск, Фрунзенский
50 р.
Канализация, водопровод, септик из бетонных колец
Минск, Московский
10 р.
Монтаж труб Канализация/Водопровод/
Минск, Московский
Договорная
Трубогиб, вальцовка труб, прокат труб, гибка труб
Минск, Первомайский
36 р.
Сварочное оборудование ремонт, диагностика
Минск, Московский
Договорная
Монтаж (установка) кондиционеров
Минск, Фрунзенский
1 600 р.
Обшивка балкона вагонкой без сучков
Минск, Центральный
Договорная
Монтаж подшивы кровельного свеса
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный