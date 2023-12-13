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Бытовые услуги, ремонт в Минске

Муж на час
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Договорная

Муж на час

Минск, Фрунзенский

Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Советский

Сборка мебели / сборщик мебели

Договорная

Сборка мебели / сборщик мебели

Минск, Первомайский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Партизанский

Муж на час
vip

Договорная

Муж на час

Минск, Фрунзенский

Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.

Договорная

Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.

Минск, Московский

Уборка квартир, домов

Договорная

Уборка квартир, домов

Минск, Заводской

Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Фрунзенский

Уборка снега

50 р.

Уборка снега

Минск, Заводской

Мастер на час ( Муж на час).

Договорная

Мастер на час ( Муж на час).

Минск, Советский

Химчистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий

7 р.

Химчистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий

Минск, Центральный

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Сборка мебели, Ремонт, Сборщик мебели

50 р.

Сборка мебели, Ремонт, Сборщик мебели

Минск, Советский

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Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Bvlgari

399 р.

Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Bvlgari

Минск, Советский

Химчистка мебели/дивана/матраса/ковра/Минск/

5 р.

Химчистка мебели/дивана/матраса/ковра/Минск/

Минск, Московский

Уборка квартир, домов

Договорная

Уборка квартир, домов

Минск, Первомайский

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Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.

Договорная

Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.

Минск, Фрунзенский

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Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Первомайский

Уборка квартир,мойка окон.Недорого.Без посредников

Договорная

Уборка квартир,мойка окон.Недорого.Без посредников

Минск, Центральный

Бесплатно

уборка домов,квартир

Минск, Центральный

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Центральный

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Реставрация ванн в Минске

200 р.

Реставрация ванн в Минске

Минск, Октябрьский

Срочный ремонт обуви сумок чемоданов портфелей

5 р.

Срочный ремонт обуви сумок чемоданов портфелей

Минск, Фрунзенский

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сборка мебели, кухни

Договорная

сборка мебели, кухни

Минск, Партизанский

Уборка квартир, Клининг недорого

Договорная

Уборка квартир, Клининг недорого

Минск, Центральный

Стиральная машина Атлант. Гарантия 6 месяцев

450 р.

Стиральная машина Атлант. Гарантия 6 месяцев

Минск, Фрунзенский

Сборка диванов, кроватей, шкафов. Доступные цены

25 р.

Сборка диванов, кроватей, шкафов. Доступные цены

Минск, Фрунзенский

Держатель настенный ИКЕЯ

15 р.

Держатель настенный ИКЕЯ

Минск, Первомайский

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Ёлочные огоньки 12м украшения для красоты

10 р.

Ёлочные огоньки 12м украшения для красоты

Минск, Первомайский

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Клининг помощь в уборке

Договорная

Клининг помощь в уборке

Минск, Фрунзенский

Ремонт телевизоров

Договорная

Ремонт телевизоров

Минск, Советский

Муж на час, мебель, сантехника, электрика

Договорная

Муж на час, мебель, сантехника, электрика

Минск, Ленинский

КЛИНИНГ УБОРКА МИНСК

Договорная

КЛИНИНГ УБОРКА МИНСК

Минск, Центральный

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Клининг

Договорная

Клининг

Минск, Октябрьский

Уборка квартир коттеджей Минск и р-н

Договорная

Уборка квартир коттеджей Минск и р-н

Минск, Первомайский

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Уборка

Договорная

Уборка

Минск, Центральный

Договорная

Услуга уборка квартир, офисы, коттеджи, дома

Минск, Первомайский

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Клининг,уборка квартир

60 р.

Клининг,уборка квартир

Минск, Ленинский

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Выездные и стационарные банкеты

25 р.

Выездные и стационарные банкеты

Минск, Фрунзенский

Уборка и вывоз снега

Договорная

Уборка и вывоз снега

Минск, Центральный

20 р.

уборка квартир

Минск, Фрунзенский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Московский

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Уборка квартир, домов .

20 р.

Уборка квартир, домов .

Минск, Октябрьский

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Клининг, уборка квартир и домов, мытье окон

Договорная

Клининг, уборка квартир и домов, мытье окон

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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