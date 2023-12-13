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Услуги в Гродненской области

Стяжка пола по немецкой технологии
vip

Договорная

Стяжка пола по немецкой технологии

Гродно

Сборка мебели, мастер на дом

25 р.

Сборка мебели, мастер на дом

Гродно

Репетитор по русскому языку онлайн

25 р.

Репетитор по русскому языку онлайн

Гродно

Ремонт любой сложности

Договорная

Ремонт любой сложности

Гродно

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Маникюр/педикюр, наращивание, коррекция, укреплени

25 р.

Маникюр/педикюр, наращивание, коррекция, укреплени

Гродно

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грузоперевозки зил 130, самосвал до 6 тон

Договорная

грузоперевозки зил 130, самосвал до 6 тон

Гродно

ХИМИЯ - индивидуальные занятия +ЛЕТО

Договорная

ХИМИЯ - индивидуальные занятия +ЛЕТО

Гродно

Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Гродно

Английский язык. Девятовка

Договорная

Английский язык. Девятовка

Гродно

Печник

Договорная

Печник

Гродно

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гродненская, Лида

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Услуги электрика Электромонтажные работы в Гродно

10 р.

Услуги электрика Электромонтажные работы в Гродно

Гродно

Наращивание ресниц и Окрашивание бровей

45 р.

Наращивание ресниц и Окрашивание бровей

Гродненская, Волковыск

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН в Гродно. Срочный выезд

10 р.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН в Гродно. Срочный выезд

Гродно

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гродненская, Лида

Репетитор по химии и математике

30 р.

Репетитор по химии и математике

Гродно

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Сварка металла, труб, металлоконструеций

20 р.

Сварка металла, труб, металлоконструеций

Гродно

Грузовое Такси Островец-Ошмяны. Попутно в Минск.

Договорная

Грузовое Такси Островец-Ошмяны. Попутно в Минск.

Гродненская, Островец

Грузовое Такси Сморгонь - Ошмяны. Попутно в Минск.

Договорная

Грузовое Такси Сморгонь - Ошмяны. Попутно в Минск.

Гродненская, Сморгонь

Грузоперевозки Ошмяны

Договорная

Грузоперевозки Ошмяны

Гродненская, Ошмяны

Грузовое Такси в Ошмянах(Эдвард). Попутно в Минск.

Договорная

Грузовое Такси в Ошмянах(Эдвард). Попутно в Минск.

Гродненская, Ошмяны

Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Волковыск

Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Ивье

БЮДЖЕТНЫЕ ПАМЯТНИКИ, КОТОРЫЕ НЕ БЬЮТ ПО КАРМАНУ. Памятник из гранита бюджетный. Благоустройство.

Договорная

БЮДЖЕТНЫЕ ПАМЯТНИКИ, КОТОРЫЕ НЕ БЬЮТ ПО КАРМАНУ. Памятник из гранита бюджетный. Благоустройство.

Гродно

Видеомонтаж

Договорная

Видеомонтаж

Гродненская, Слоним

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Служба Грузотакси с Грузчиками

Договорная

Служба Грузотакси с Грузчиками

Гродно

Гель лак(Ольшанка)

25 р.

Гель лак(Ольшанка)

Гродно

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гродненская, Слоним

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гродненская, Дятлово

Маникюр, гель-лак, наращивание, педикюр

35 р.

Маникюр, гель-лак, наращивание, педикюр

Гродно

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20 р.

Репетитор 1-4 кл. Район Погораны

Гродно

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Маникюр Покрытие ногтей

45 р.

Маникюр Покрытие ногтей

Гродно

Рисунок для печати на одежде/предметах (на заказ)

10 р.

Рисунок для печати на одежде/предметах (на заказ)

Гродно

Арка для регистрации

250 р.

Арка для регистрации

Гродно

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Бухгалтерские услуги

Договорная

Бухгалтерские услуги

Гродно

Большой медведь на ваш праздник

Договорная

Большой медведь на ваш праздник

Гродненская, Волковыск

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого

Договорная

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого

Гродно

Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои

5 р.

Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои

Гродно

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

5 р.

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

Гродно

Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Гродно

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Натяжной потолок остров с диффузным освещением в Сморгони

25 р.

Натяжной потолок остров с диффузным освещением в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка
Окна ПВХ в рассрочку в Лиде

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Лиде

Гродненская, Лида

Рассрочка
Окна ПВХ в рассрочку в Новогрудке

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Новогрудке

Гродненская, Новогрудок

Рассрочка

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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