Ремонт квартир в Гродненской области
Договорная
Электрик. Электромонтажные работы.
Гродно
Договорная
Поклейка обой
Гродно
30 р.
Укладка плитки
Гродно
20 р.
Электрик .(электромонтажные работы)
Гродненская, Лида
Договорная
ШТУКАТУРКА механизированным способом
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Сборка мебели, мастер на дом
Гродно
Договорная
Ремонт любой сложности
Гродно
10 р.
Услуги электрика Электромонтажные работы в Гродно
Гродно
Договорная
Натяжные потолки
Гродненская, Лида
Договорная
Натяжные потолки
Гродненская, Слоним
Договорная
Натяжные потолки
Гродненская, Дятлово
5 р.
Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои
Гродно
25 р.
Натяжной потолок остров с диффузным освещением в Сморгони
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Лиде
Гродненская, Лида
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Новогрудке
Гродненская, Новогрудок
20 р.
Натяжной потолок с трековым освещением в Сморгони
Гродненская, Сморгонь
20 р.
Натяжной потолок со световыми линиями в Ошмянах
Гродненская, Ошмяны
20 р.
Натяжной потолок в Щучине
Гродненская, Щучин
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Вороново
Гродненская, Вороново
371 р.
Окна ПВХ профиль Rehau ш1100*в1200 2створч (1 открыв) в Ивье
Гродненская, Ивье
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Островце
Гродненская, Островец
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Ошмянах
Гродненская, Ошмяны
999 р.
Замена проводки в квартире.
Гродно
20 р.
Плиточник - опыт 16лет. Облицовка плиткой камнем
Гродно
85 р.
Демонтаж + гидромолот и вывоз строительного мусора
Гродно
Договорная
Электромонтажные работы в Гродно и районе
Гродно
Договорная
Отделка любой сложности. Квартиры, дома и офисы
Гродненская, Лида
Договорная
Отделка,декоративная штукатурка
Гродно
Договорная
Натяжной потолок и теневое примыкание
Гродно
Договорная
Облицовка плиткой любой сложности
Гродно
Договорная
Укладка плитки
Гродно
20 р.
Ремонт. Укладка плитки
Гродно
Договорная
Услуги электрика, электромонтажные работы
Гродно
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Рассрочка 0% / С пылесосом
Гродно
Договорная
Отделка, обшивка сайдингом, монтаж сайдинг Гродно
Гродно
Договорная
Проект в Гродно: электрика. [Электромонтаж]
Гродно
Договорная
Поклейка обоев,укладка ламината
Гродно
Договорная
Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка
Гродненская, Березовка
Договорная
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремон квартир и офисов
Гродно
16 р.
Натяжные потолки
Гродно
20 р.
Услуги сантехника, сантехнические работы в Гродно
Гродно
Договорная
Бюджетные натяжные потолки
Гродно
20 р.
Натяжные потолки Островец, Ошмяны, Сморгонь
Гродненская, Островец
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель