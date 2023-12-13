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Ремонтно-строительные работы в Гродненской области

Стяжка пола по немецкой технологии
vip

Договорная

Стяжка пола по немецкой технологии

Гродно

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

2 400 р.

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

Гродно

Лестница из массива сосны

3 200 р.

Лестница из массива сосны

Гродно

Лестницы из ясеня

4 500 р.

Лестницы из ясеня

Гродно

Деревянная лестница

4 400 р.

Деревянная лестница

Гродно

деревянная лестница

3 500 р.

деревянная лестница

Гродно

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Договорная

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Гродненская, Лида

Печник

Договорная

Печник

Гродно

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Сварка металла, труб, металлоконструеций

20 р.

Сварка металла, труб, металлоконструеций

Гродно

Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Волковыск

Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Ивье

Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн

85 р.

Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн

Гродно

Устройство и ремонт крыш

Договорная

Устройство и ремонт крыш

Гродненская, Островец

Сварка Аргоном, Алюминия, Нержавейки, чёрный метал

15 р.

Сварка Аргоном, Алюминия, Нержавейки, чёрный метал

Гродно

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Механизированная штукатурка стен

Договорная

Механизированная штукатурка стен

Гродненская, Сморгонь

Наружная металлическая лестница на второй этаж

Договорная

Наружная металлическая лестница на второй этаж

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Лестница на ломаном косоуре

Договорная

Лестница на ломаном косоуре

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сварка ворот распошные, откатные, калиток,

100 р.

Сварка ворот распошные, откатные, калиток,

Гродно

Утепление мансард ППУ

Договорная

Утепление мансард ППУ

Гродно

Рассрочка
Утепление ангаров и хранилищ

Договорная

Утепление ангаров и хранилищ

Гродно

Рассрочка
Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн

Договорная

Услуги ,Аренда,Гидромолот, Мини-экскаватор,отбойн

Гродно

Пескоструйная обработка в Гродно. Пескоструй

Договорная

Пескоструйная обработка в Гродно. Пескоструй

Гродно

Лестница продам. Изготовление лестница. Козырек .

Договорная

Лестница продам. Изготовление лестница. Козырек .

Гродно

Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Лида

Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Вороново

Перекачка бетона

Договорная

Перекачка бетона

Гродно

Ошмяны. Проект дома, дачи, реконструкция.

300 р.

Ошмяны. Проект дома, дачи, реконструкция.

Гродненская, Ошмяны

Бурение скважин на воду и обустройство скважин

Договорная

Бурение скважин на воду и обустройство скважин

Гродненская, Дятлово

Бурение скважин на воду - без крупной техники

Договорная

Бурение скважин на воду - без крупной техники

Гродненская, Слоним

Рассрочка
Бурение скважин - опыт более 8 лет

Договорная

Бурение скважин - опыт более 8 лет

Гродненская, Островец

Рассрочка
Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гродно

Островец. Проект дома, дачи, реконструкция.

300 р.

Островец. Проект дома, дачи, реконструкция.

Гродненская, Островец

Рассрочка
НАВЕС ДЛЯ АВТО

Договорная

НАВЕС ДЛЯ АВТО

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА В ГРОДНО И ОБЛАСТИ

Договорная

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА В ГРОДНО И ОБЛАСТИ

Гродно

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гродно

Бурение и обустройство скважин в Гродно и области

Договорная

Бурение и обустройство скважин в Гродно и области

Гродно

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Гродно

Ликвидационный тампонаж скважин

Договорная

Ликвидационный тампонаж скважин

Гродно

Земляные и ландшафтные работы минипогрузчик

65 р.

Земляные и ландшафтные работы минипогрузчик

Гродно

Видеонаблюдение установка

Договорная

Видеонаблюдение установка

Гродно

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Гродно

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Гродно

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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