Ремонт мебели в Гродненской области
Договорная
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.
Гродненская, Мосты
Договорная
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.
Гродненская, Волковыск
95 р.
Реставрация
Гродненская, Лида
59 р.
французская раскладушка
Гродно
Договорная
Реставрация корпусной мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка/Обивка/Ремонт мягкой мебели, диван, тахт
Гродно
20 р.
Сборка, ремонт мебели
Гродненская, Лида
Договорная
Реставрация, ремонт кухонной мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Гродненская, Волковыск
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Гродно
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности
Гродненская, Лида
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности
Гродненская, Слоним
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели любой сложности
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гродненская, Мосты
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гродно
30 р.
Сборка и ремонт мебели
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Гродно
Договорная
Ремонт матрасов и изготовление по индивидуальному
Гродно
Договорная
Реставрация кухонных фасадов
Гродно
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%
Гродненская, Островец
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%
Гродненская, Сморгонь
350 р.
Перетяжка мягкой мебели
Гродно
Договорная
Сборка и установка кухонь
Гродно
Договорная
Пошив съёмных чехлов на стулья
Гродно
Договорная
Перетяжка,ремонт мягкой мебели
Гродно
Договорная
Сборка мебели
Гродненская, Лида
Договорная
Ремонт/Перетяжка любой мебели
Гродненская, Слоним
Договорная
Кухни по индивидуальному проекту
Гродно
Договорная
Шкафы по индивидуальным размерам
Гродно
Договорная
Мебель для ванных комнат и санузлов
Гродно
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Гродно
150 р.
Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели
Гродно
20 р.
Ремонт и реставрация мягкой мебели
Гродненская, Лида
Бесплатно
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка мягкой мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гродненская, Лида
Договорная
Сборка мягкой и корпусной мебели, перетяжка.
Гродно
Договорная
Рестоврация корпусной мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка мягкой мебели
Гродно
Договорная
Ремонт мягкой и корпусной мебели
Гродненская, Дятлово
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Каретная стяжка.
Гродно
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Гродненская, Лида
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