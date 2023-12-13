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Фото и видеосъемка в Гродненской области

Видеомонтаж

Договорная

Видеомонтаж

Гродненская, Слоним

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фотоальбомы, свадьбы ,для бизнеса

16 р.

фотоальбомы, свадьбы ,для бизнеса

Гродно

Фотосессия & фотообработка.

35 р.

Фотосессия & фотообработка.

Гродно

Профессиональное фото+FULL HD видеосъёмкка

Договорная

Профессиональное фото+FULL HD видеосъёмкка

Гродненская, Волковыск

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ВИДЕОСЬЕМКА в Садиках. Свадеб, выпускных

Договорная

ВИДЕОСЬЕМКА в Садиках. Свадеб, выпускных

Гродно

Альбомы для фото выпускников

2 р.

Альбомы для фото выпускников

Гродно

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видеомантаж

Договорная

видеомантаж

Гродненская, Щучин

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Реквизит для фотосессии

250 р.

Реквизит для фотосессии

Гродненская, Лида

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Реквизит для фотосессии

50 р.

Реквизит для фотосессии

Гродненская, Лида

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Фотограф Гродно

Договорная

Фотограф Гродно

Гродно

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Съемка детских мероприятий

Договорная

Съемка детских мероприятий

Гродно

Софтбокс

140 р.

Софтбокс

Гродно

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Новогодние фотосессии

Договорная

Новогодние фотосессии

Гродно

Фото зона

Договорная

Фото зона

Гродненская, Лида

ВИДЕОСЪЕМКА. Красиво, качественно.

Договорная

ВИДЕОСЪЕМКА. Красиво, качественно.

Гродно

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Фотограф

Договорная

Фотограф

Гродно

ВИДЕОГРАФ ФОТОГРАФ ГРОДНО

50 р.

ВИДЕОГРАФ ФОТОГРАФ ГРОДНО

Гродно

Видеосъёмка

Договорная

Видеосъёмка

Гродно

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Фотосессии

Договорная

Фотосессии

Гродно

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Монтаж рекламы, Reels, Youtube, Tik-Tok, видео

12 р.

Монтаж рекламы, Reels, Youtube, Tik-Tok, видео

Гродно

Фото альбомы школа садик

35 р.

Фото альбомы школа садик

Гродненская, Слоним

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Договорная

работа в photoshop

Гродно

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Фотограф

Договорная

Фотограф

Гродно

ФОТОГРАФ

Договорная

ФОТОГРАФ

Гродно

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Крещение

Договорная

Крещение

Гродно

Профессиональное фото+FULL HD видеосъёмкка

Договорная

Профессиональное фото+FULL HD видеосъёмкка

Гродно

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Видео съёмка

100 р.

Видео съёмка

Гродненская, Слоним

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Фотограф

Договорная

Фотограф

Гродненская, Лида

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Видеосъёмка Новогоднего утренника

Договорная

Видеосъёмка Новогоднего утренника

Гродно

Фотосъёмка

150 р.

Фотосъёмка

Гродно

ВИДЕО и ФОТО НОВОГОДНЕГО утренника.

Договорная

ВИДЕО и ФОТО НОВОГОДНЕГО утренника.

Гродно

ВИДЕОГРАФ ФОТОГРАФ ГРОДНО

50 р.

ВИДЕОГРАФ ФОТОГРАФ ГРОДНО

Гродно

Новогодние детские мероприятия

10 р.

Новогодние детские мероприятия

Гродно

Договорная

Фотосъемка

Гродно

Семейная/детская фотосъемка

80 р.

Семейная/детская фотосъемка

Гродно

Фотограф Гродно

25 р.

Фотограф Гродно

Гродно

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Новогодние фотосессии

70 р.

Новогодние фотосессии

Гродно

Видео монтаж, фото обработка

2.50 р.

Видео монтаж, фото обработка

Гродно

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Фотоальбомы

10 р.

Фотоальбомы

Гродно

Бинбег и стойка для фотосессии новорожденных

200 р.

Бинбег и стойка для фотосессии новорожденных

Гродненская, Островец

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Услуги фотографа

40 р.

Услуги фотографа

Гродненская, Островец

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Видеосъемка новогоднего утренника

Договорная

Видеосъемка новогоднего утренника

Гродно

Монтаж видео/фото

10 р.

Монтаж видео/фото

Гродно

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Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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