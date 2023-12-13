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Бытовые услуги, ремонт в Гродненской области

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Гродно

Монтаж установка кондиционера

400 р.

Монтаж установка кондиционера

Гродно

Сборка и установка кухни

Договорная

Сборка и установка кухни

Гродно

Проверка дымовых и вентиляционных каналов

Договорная

Проверка дымовых и вентиляционных каналов

Гродненская, Лида

Реставрация ванн Волковыск

200 р.

Реставрация ванн Волковыск

Гродненская, Волковыск

Откачка luntrans.by в Гродно

Договорная

Откачка luntrans.by в Гродно

Гродно

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Гродно

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Уборка квартир и домов. КЛИНИНГ

Договорная

Уборка квартир и домов. КЛИНИНГ

Гродно

Аренда/Прокат кварцевого обогревателя

13 р.

Аренда/Прокат кварцевого обогревателя

Гродно

Аренда / Прокат Холодильник без морозильника

32 р.

Аренда / Прокат Холодильник без морозильника

Гродно

Аренда / Прокат Электрическая настольная плита

9 р.

Аренда / Прокат Электрическая настольная плита

Гродно

Аренда / Прокат детских шезлонгов (качелей)

24 р.

Аренда / Прокат детских шезлонгов (качелей)

Гродно

Пуск, обслуживание и ремонт газовых котлов

Договорная

Пуск, обслуживание и ремонт газовых котлов

Гродненская, Лида

Сборка мебели в Гродно и Гродненской области.

Договорная

Сборка мебели в Гродно и Гродненской области.

Гродно

Сборка мебели Гродно

20 р.

Сборка мебели Гродно

Гродно

Выездная химчистка мягкой мебели на дому

Договорная

Выездная химчистка мягкой мебели на дому

Гродненская, Лида

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Сборка корпусной мебели / Сборка мягкой мебели

25 р.

Сборка корпусной мебели / Сборка мягкой мебели

Гродно

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Домофонные ключи с доставкой на дом

10 р.

Домофонные ключи с доставкой на дом

Гродно

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Реставрация ванн Гродно

200 р.

Реставрация ванн Гродно

Гродненская, Другие города

Сборка и ремонт корпусной мебели

Договорная

Сборка и ремонт корпусной мебели

Гродно

Уборка квартир в Гродно +375 (29) 894-74-08 МТС

Договорная

Уборка квартир в Гродно +375 (29) 894-74-08 МТС

Гродно

Уборка квартир в Гродно +375 (29) 894-74-08 МТС

Договорная

Уборка квартир в Гродно +375 (29) 894-74-08 МТС

Гродно

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Гродно

Договорная

Уборка снега

Гродненская, Слоним

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1 р.

Почищу ваш автомобиль от снега.

Гродненская, Слоним

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Договорная

Монтаж котлов, систем отопления,водоснабжения

Гродненская, Лида

Реставрация ванн Щучин

200 р.

Реставрация ванн Щучин

Гродненская, Щучин

Откачка канализации, Uslugi-grodno.by.

Договорная

Откачка канализации, Uslugi-grodno.by.

Гродно

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Гродно

Реставрация ванн Лида

230 р.

Реставрация ванн Лида

Гродненская, Лида

РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)

50 р.

РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)

Гродненская, Лида

Спутниковое ТВ.

Договорная

Спутниковое ТВ.

Гродно

Уборка квартир/домов

Договорная

Уборка квартир/домов

Гродненская, Слоним

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Химчистка стирка ковров, подушек Лида

Договорная

Химчистка стирка ковров, подушек Лида

Гродненская, Лида

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Сморгонь

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Сморгонь

Гродненская, Сморгонь

Выкачать, откачать, откачка в Гродно

Договорная

Выкачать, откачать, откачка в Гродно

Гродно

Химчистка мягкой мебели с выездом на дом

30 р.

Химчистка мягкой мебели с выездом на дом

Гродненская, Слоним

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Уборка квартир.Клининг

50 р.

Уборка квартир.Клининг

Гродненская, Сморгонь

Поверка и ремонт весов

25 р.

Поверка и ремонт весов

Гродно

Уборка снега

10 р.

Уборка снега

Гродно

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Договорная

Уборка снега вручную

Гродненская, Слоним

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Клининг / Уборка квартир, домов, мойка окон и тд

Договорная

Клининг / Уборка квартир, домов, мойка окон и тд

Гродненская, Волковыск

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Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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