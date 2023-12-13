Бытовые услуги, ремонт в Гродненской области
Договорная
Уборка квартир
Гродно
400 р.
Монтаж установка кондиционера
Гродно
Договорная
Сборка и установка кухни
Гродно
Договорная
Проверка дымовых и вентиляционных каналов
Гродненская, Лида
200 р.
Реставрация ванн Волковыск
Гродненская, Волковыск
Договорная
Откачка luntrans.by в Гродно
Гродно
Договорная
Уборка квартир
Гродно
Договорная
Уборка квартир и домов. КЛИНИНГ
Гродно
13 р.
Аренда/Прокат кварцевого обогревателя
Гродно
32 р.
Аренда / Прокат Холодильник без морозильника
Гродно
9 р.
Аренда / Прокат Электрическая настольная плита
Гродно
24 р.
Аренда / Прокат детских шезлонгов (качелей)
Гродно
Договорная
Пуск, обслуживание и ремонт газовых котлов
Гродненская, Лида
Договорная
Сборка мебели в Гродно и Гродненской области.
Гродно
20 р.
Сборка мебели Гродно
Гродно
Договорная
Выездная химчистка мягкой мебели на дому
Гродненская, Лида
25 р.
Сборка корпусной мебели / Сборка мягкой мебели
Гродно
10 р.
Домофонные ключи с доставкой на дом
Гродно
200 р.
Реставрация ванн Гродно
Гродненская, Другие города
Договорная
Сборка и ремонт корпусной мебели
Гродно
Договорная
Уборка квартир в Гродно +375 (29) 894-74-08 МТС
Гродно
Договорная
Уборка квартир в Гродно +375 (29) 894-74-08 МТС
Гродно
Договорная
Сборка мебели
Гродно
Договорная
Уборка снега
Гродненская, Слоним
1 р.
Почищу ваш автомобиль от снега.
Гродненская, Слоним
Договорная
Монтаж котлов, систем отопления,водоснабжения
Гродненская, Лида
200 р.
Реставрация ванн Щучин
Гродненская, Щучин
Договорная
Откачка канализации, Uslugi-grodno.by.
Гродно
Договорная
Уборка квартир
Гродно
230 р.
Реставрация ванн Лида
Гродненская, Лида
50 р.
РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)
Гродненская, Лида
Договорная
Спутниковое ТВ.
Гродно
Договорная
Уборка квартир/домов
Гродненская, Слоним
Договорная
Химчистка стирка ковров, подушек Лида
Гродненская, Лида
Договорная
Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Сморгонь
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Выкачать, откачать, откачка в Гродно
Гродно
30 р.
Химчистка мягкой мебели с выездом на дом
Гродненская, Слоним
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
50 р.
Уборка квартир.Клининг
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Поверка и ремонт весов
Гродно
10 р.
Уборка снега
Гродно
Договорная
Уборка снега вручную
Гродненская, Слоним
Договорная
Клининг / Уборка квартир, домов, мойка окон и тд
Гродненская, Волковыск
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель