Услуги по благоустройству в саду в Гродненской области
Договорная
Обрезка деревьев, стрижка туй, уход за газоном
Гродно
50 р.
Спилить дерево
Гродно
10 р.
Обрезка деревьев, все услуги по уходу за приусаде
Гродно
Бесплатно
Услуги мотоблока Новогрудок
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Расчистка и уборка запущенных участков
Гродно
Договорная
Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник
Гродно
Договорная
Окажу услуги по распиловке древесины на дрова
Гродненская, Слоним
Договорная
ПОКОС ТРАВЫ, бурьяна.+375298428128 Руслан
Гродненская, Кореличи
Договорная
Канализация.Бетонные кольца.
Гродненская, Другие города
Договорная
распиловка дров
Гродненская, Дятлово
Договорная
Спил деревьв
Гродно
60 р.
Ландшафтные работы в Гродно, спецтехника
Гродно
80 р.
Спил деревьев любой сложности DROvovaSEK
Гродно
Договорная
Спил сложных деревьев, арбористика
Гродненская, Другие города
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.
Гродно
65 р.
услуги мини-экскаватора ,гидромолот,канализация
Гродно
Договорная
Наружная канализация.РАССРОЧКА 10 месяцев
Гродно
Договорная
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ,ПОКОС ТРАВЫ БУРЬЯНА, РАСЧИСТКА
Гродно
Договорная
уборка участков, покос, спиливание, обработка
Гродно
Договорная
Уход за газоном, Аэрация, Скарификация, внесение у
Гродно
Договорная
Стрижка туй и декоративных кустарников
Гродно
70 р.
Копаю абсолютно ЛЮБЫЕ колодцы
Гродно
Договорная
Культивация и вспашка земли,покос травы
Гродно
Договорная
Чистка питьевых колодцев
Гродно
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гродненская, Мосты
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гродненская, Слоним
Договорная
Удаление деревьев
Гродно
Договорная
Обрезка плодовых деревьев. Обрезка сада.
Гродно
Договорная
Услуги мини экскаватора JCB
Гродно
100 р.
Покос травы, Стрижка газонов, Услуги газонокосильщ
Гродно
Договорная
Вспашка земли мотоблоком.
Гродненская, Щучин
Договорная
Рубка дров
Гродненская, Мосты
Договорная
Спил деревьев. Удалить дерево. Распиловка дров
Гродно
Договорная
Ландшафтный дизайн/Фигурная стрижка растений
Гродно
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Вспашка огорода
Гродно
Договорная
Покос травы, бурьян, расчистка территории
Гродно
Договорная
Покос травы, спил деревьев
Гродно
Договорная
Расчистка участков, покос травы, спилить дерево.
Гродно
Договорная
Услуги Трактора (Вспашка , фрезеровка )
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Окажу помощь
Гродненская, Слоним
50 р.
Услуги
Гродненская, Кореличи
100 р.
Покос травы, Стрижка газонов, Спил, Расчистка
Гродно
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно