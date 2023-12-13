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Услуги для торжеств в Гродненской области

Арка для регистрации

250 р.

Арка для регистрации

Гродно

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Большой медведь на ваш праздник

Договорная

Большой медведь на ваш праздник

Гродненская, Волковыск

Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам

Гродненская, Волковыск

Торт медовик

30 р.

Торт медовик

Гродно

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

50 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Гродненская, Волковыск

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Поздравления от Чебурашки

Договорная

Поздравления от Чебурашки

Гродно

Дед Мороз на ваш праздник

Договорная

Дед Мороз на ваш праздник

Гродно

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Стас Михайлов (Ростовая кукла)

Договорная

Стас Михайлов (Ростовая кукла)

Гродно

Свадебное оформление

Договорная

Свадебное оформление

Гродненская, Лида

Музыка+ведение на Ваше торжество

Договорная

Музыка+ведение на Ваше торжество

Гродненская, Волковыск

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1 р.

Услуги повара

Гродно

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Дед Мороз на дом

Договорная

Дед Мороз на дом

Гродненская, Островец

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Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Гродненская, Щучин

Ростовой Медведь

80 р.

Ростовой Медведь

Гродно

Панда на ваш праздник

Договорная

Панда на ваш праздник

Гродненская, Сморгонь

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Белый мишка на ваш праздник

Договорная

Белый мишка на ваш праздник

Гродненская, Лида

Услуги торжества

Договорная

Услуги торжества

Гродно

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Мулат Джони-красавчик и милашка

80 р.

Мулат Джони-красавчик и милашка

Гродненская, Волковыск

Ростовый белый медведь

500 р.

Ростовый белый медведь

Гродненская, Щучин

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Ростовые куклы на ваш праздник

Договорная

Ростовые куклы на ваш праздник

Гродненская, Лида

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ЧЕБУРАШКА на ваш праздник Ростовые куклы

Договорная

ЧЕБУРАШКА на ваш праздник Ростовые куклы

Гродненская, Лида

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Украшение свадеб , декор

Договорная

Украшение свадеб , декор

Гродно

Аниматоры на день рождения и Новый год

80 р.

Аниматоры на день рождения и Новый год

Гродно

Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник

Гродненская, Новогрудок

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Гродно

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Иллюзионная программа на ваше торжество на взрослу

350 р.

Иллюзионная программа на ваше торжество на взрослу

Гродно

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Детская цирковая развлекательная программа

250 р.

Детская цирковая развлекательная программа

Гродно

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Проведение праздников

Договорная

Проведение праздников

Гродненская, Ошмяны

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Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

50 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Гродненская, Волковыск

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Поздравление Деда Мороза (БЕЗ СНЕГУРОЧКИ) от 30р.

30 р.

Поздравление Деда Мороза (БЕЗ СНЕГУРОЧКИ) от 30р.

Гродно

Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Гродно

Повар на ваш праздник

15 р.

Повар на ваш праздник

Гродно

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Тамада гродно скидель щучин ведущий на свадьбу

Договорная

Тамада гродно скидель щучин ведущий на свадьбу

Гродно

Крио Шоу

Договорная

Крио Шоу

Гродно

Услуги повара на торжества

18 р.

Услуги повара на торжества

Гродно

Дед мороз у вас дома

40 р.

Дед мороз у вас дома

Гродно

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Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Гродно

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Прокат детских новогодних костюмов

20 р.

Прокат детских новогодних костюмов

Гродненская, Лида

Декор на свадьбу

Договорная

Декор на свадьбу

Гродно

Дед Мороз

50 р.

Дед Мороз

Гродно

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Кейтеринг

Договорная

Кейтеринг

Гродно

Музыка на свадьбы и праздники

Договорная

Музыка на свадьбы и праздники

Гродненская, Лида

Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гродненская, Лида

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vip

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