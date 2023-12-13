Услуги для торжеств в Гродненской области
250 р.
Арка для регистрации
Гродно
Договорная
Большой медведь на ваш праздник
Гродненская, Волковыск
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам
Гродненская, Волковыск
30 р.
Торт медовик
Гродно
50 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Гродненская, Волковыск
Договорная
Поздравления от Чебурашки
Гродно
Договорная
Дед Мороз на ваш праздник
Гродно
Договорная
Стас Михайлов (Ростовая кукла)
Гродно
Договорная
Свадебное оформление
Гродненская, Лида
Договорная
Музыка+ведение на Ваше торжество
Гродненская, Волковыск
1 р.
Услуги повара
Гродно
Договорная
Дед Мороз на дом
Гродненская, Островец
Договорная
Дед Мороз
Гродненская, Щучин
80 р.
Ростовой Медведь
Гродно
Договорная
Панда на ваш праздник
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Белый мишка на ваш праздник
Гродненская, Лида
Договорная
Услуги торжества
Гродно
80 р.
Мулат Джони-красавчик и милашка
Гродненская, Волковыск
500 р.
Ростовый белый медведь
Гродненская, Щучин
Договорная
Ростовые куклы на ваш праздник
Гродненская, Лида
Договорная
ЧЕБУРАШКА на ваш праздник Ростовые куклы
Гродненская, Лида
Договорная
Украшение свадеб , декор
Гродно
80 р.
Аниматоры на день рождения и Новый год
Гродно
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Гродно
350 р.
Иллюзионная программа на ваше торжество на взрослу
Гродно
250 р.
Детская цирковая развлекательная программа
Гродно
Договорная
Проведение праздников
Гродненская, Ошмяны
50 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Гродненская, Волковыск
30 р.
Поздравление Деда Мороза (БЕЗ СНЕГУРОЧКИ) от 30р.
Гродно
Договорная
Дед Мороз
Гродно
15 р.
Повар на ваш праздник
Гродно
Договорная
Тамада гродно скидель щучин ведущий на свадьбу
Гродно
Договорная
Крио Шоу
Гродно
18 р.
Услуги повара на торжества
Гродно
40 р.
Дед мороз у вас дома
Гродно
Договорная
Дед Мороз
Гродно
20 р.
Прокат детских новогодних костюмов
Гродненская, Лида
Договорная
Декор на свадьбу
Гродно
50 р.
Дед Мороз
Гродно
Договорная
Кейтеринг
Гродно
Договорная
Музыка на свадьбы и праздники
Гродненская, Лида
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гродненская, Лида
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский