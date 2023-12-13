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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Гродненской области

Договорная

Услуги няни

Гродно

Договорная

услуги сиделки

Гродно

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Договорная

Услуги сиделки, няни

Гродно

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Договорная

Оказание услуг по уходу за лежачими больными

Гродненская, Слоним

10 р.

Няня

Гродно

Договорная

Сиделка

Гродно

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Договорная

Сиделка

Гродно

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Договорная

Услуги няни

Гродно

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Услуги Сиделки

12 р.

Услуги Сиделки

Гродно

Договорная

Готовка на дому

Гродно

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Договорная

Услуги няни.

Гродно

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Сиделка

Договорная

Сиделка

Гродненская, Другие города

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Договорная

Услуги сиделки

Гродненская, Волковыск

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Договорная

Подработка

Гродненская, Волковыск

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СИДЕЛКА ищет работу

Договорная

СИДЕЛКА ищет работу

Гродно

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Договорная

Няня

Гродно

Договорная

Ищем няню

Гродненская, Островец

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Договорная

Сидела для старого человека

Гродно

Договорная

Работа

Гродно

Сиделка

12 р.

Сиделка

Гродно

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Договорная

Ищу подработку(сиделка)

Гродненская, Волковыск

Договорная

Услуги сиделки

Гродненская, Лида

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Договорная

Сиделка в своём доме

Гродненская, Свислочь

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Договорная

Услуги сиделки

Гродненская, Слоним

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СИДЕЛКА ищет работу

Договорная

СИДЕЛКА ищет работу

Гродно

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Договорная

Ищу подработку

Гродно

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Приглашаем на работу сиделку

Договорная

Приглашаем на работу сиделку

Гродненская, Волковыск

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Договорная

Ищу работу сиделкой

Гродненская, Лида

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5 р.

Услуги няни

Гродно

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Договорная

Сиделка срочно

Гродно

Няня (логопед) в новогодние праздники свободна

10 р.

Няня (логопед) в новогодние праздники свободна

Гродно

Договорная

Услуги сиделки

Гродно

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Договорная

Сиделка

Гродно

Няня

8 р.

Няня

Гродно

Сиделка, няня

Договорная

Сиделка, няня

Гродненская, Волковыск

Ищу работу сиделки

Договорная

Ищу работу сиделки

Гродно

Договорная

Сиделка Октябрьский район

Гродно

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Договорная

Сиделка на час. /сутки.

Гродненская, Слоним

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Оказываю услуги сиделки

12 р.

Оказываю услуги сиделки

Гродно

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5 р.

няня

Гродно

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Услуги СИДЕЛКИ

Договорная

Услуги СИДЕЛКИ

Гродно

Договорная

Сиделка

Гродно

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5 р.

Няня

Гродно

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