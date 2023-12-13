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Товары от Куфар Маркета

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Товары для мам и детей в Беларуси

Коляска прогулочная BEBETTO Rainbow 4 (Польша)Коляска прогулочная BEBETTO Rainbow 4 (Польша)
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333 р.

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Коляска прогулочная BEBETTO Rainbow 4 (Польша)

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Туфли Туфли
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54 р.

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Туфли

28,29,30,31,32,33 р-р

Доставка по Беларуси
Нож бабочка тренировочныйНож бабочка тренировочный
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16 р.

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Нож бабочка тренировочный

Доставка по Беларуси
Брюки спортивные утеплённые джоггеры карго на байке.Турция Брюки спортивные утеплённые джоггеры карго на байке.Турция

39 р.

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Брюки спортивные утеплённые джоггеры карго на байке.Турция

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Доставка по Беларуси
Одежда для девочкиОдежда для девочки

15 р.

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Одежда для девочки

134 - 140 (9 лет)

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Новый поильникНовый поильник

14 р.

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Новый поильник

Свитер на мальчикаСвитер на мальчика

5 р.

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Свитер на мальчика

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Слип и чепчик Слип и чепчик

30 р.

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Слип и чепчик

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Комбинезон (слип) Carter's рост 110 смКомбинезон (слип) Carter's рост 110 см

15 р.

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Комбинезон (слип) Carter's рост 110 см

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Новый зимний комплект huppa 98+6,для мальчика Новый зимний комплект huppa 98+6,для мальчика

260 р.

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Новый зимний комплект huppa 98+6,для мальчика

98 - 104 (4 года)

Новый зимний комбинезон Huppa p80Новый зимний комбинезон Huppa p80

260 р.

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Новый зимний комбинезон Huppa p80

80 - 86 (1-2 года)

Новый зимний комбинезон Huppa p122+6Новый зимний комбинезон Huppa p122+6

260 р.

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Новый зимний комбинезон Huppa p122+6

122 - 128 (7 лет)

Новый зимний комплект Huppa p134+6Новый зимний комплект Huppa p134+6

300 р.

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Новый зимний комплект Huppa p134+6

134 - 140 (9 лет)

Новые зимние ботинки Lassie p30,p31, оригинал Новые зимние ботинки Lassie p30,p31, оригинал

100 р.

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Новые зимние ботинки Lassie p30,p31, оригинал

30,31 р-р

Новые зимние ботинки Lassie p29 (оригинал)Новые зимние ботинки Lassie p29 (оригинал)

100 р.

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Новые зимние ботинки Lassie p29 (оригинал)

29 р-р

Новый зимний комплект Huppa p104+6, для девочки Новый зимний комплект Huppa p104+6, для девочки

260 р.

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Новый зимний комплект Huppa p104+6, для девочки

104 - 110 (5 лет)

Новые зимние ботинки minimen p28Новые зимние ботинки minimen p28

80 р.

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Новые зимние ботинки minimen p28

28 р-р

Новый зимний комплект Huppa p134+6Новый зимний комплект Huppa p134+6

320 р.

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Новый зимний комплект Huppa p134+6

134 - 140 (9 лет)

Новый зимний комплект Huppa p146+6,для мальчика Новый зимний комплект Huppa p146+6,для мальчика

350 р.

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Новый зимний комплект Huppa p146+6,для мальчика

146 - 152 (11 лет)

Новый зимний комбинезон Huppa p86+6Новый зимний комбинезон Huppa p86+6

250 р.

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Новый зимний комбинезон Huppa p86+6

86 - 92 (2 года)

Новый утепленный комбинезон Choupette Новый утепленный комбинезон Choupette

70 р.

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Новый утепленный комбинезон Choupette

74 - 80 (8-12 месяцев)

Новый зимний полукомбинезон р98+6Новый зимний полукомбинезон р98+6

90 р.

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Новый зимний полукомбинезон р98+6

98 - 104 (4 года)

Новый зимний комплект Huppa p104+6Новый зимний комплект Huppa p104+6

260 р.

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Новый зимний комплект Huppa p104+6

104 - 110 (5 лет)

Новый зимний комплект Huppa p110+6Новый зимний комплект Huppa p110+6

270 р.

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Новый зимний комплект Huppa p110+6

110 - 116 (5-6 лет)

Ботинки для мальчика Ботинки для мальчика

15 р.

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Ботинки для мальчика

31,30 р-р

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Туфли натуральный замшТуфли натуральный замш

20 р.

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Туфли натуральный замш

36,37 р-р

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Бутсы футбольные demixБутсы футбольные demix

30 р.

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Бутсы футбольные demix

30 р-р

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ДжинсыДжинсы

10 р.

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Джинсы

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Конструктор лего дупло Поезд Lego Duplo 10507Конструктор лего дупло Поезд Lego Duplo 10507

110 р.

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Конструктор лего дупло Поезд Lego Duplo 10507

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Куртка р. 44-46Куртка р. 44-46

50 р.

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Куртка р. 44-46

164 - 170, 158 - 164 (13 лет)

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БотинкиБотинки

25 р.

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Ботинки

37 р-р

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БоулингБоулинг

8 р.

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Боулинг

Варежки детские Kerry оригинал Варежки детские Kerry оригинал

25 р.

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Варежки детские Kerry оригинал

Б/у, аксессуары для детей

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Сорочка для мальчикаСорочка для мальчика

10 р.

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Сорочка для мальчика

122 - 128 (7 лет)

КомбинезонКомбинезон

10 р.

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Комбинезон

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Брюки для девочки р.158Брюки для девочки р.158

15 р.

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Брюки для девочки р.158

152 - 158 (12 лет)

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Санки Санки

60 р.

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Санки

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Кроссовки 19 размер Кроссовки 19 размер

10 р.

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Кроссовки 19 размер

19 р-р

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Штаны тёплые для девочки Штаны тёплые для девочки

10 р.

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Штаны тёплые для девочки

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Комбинезоны поддева на 6-9 мес.Комбинезоны поддева на 6-9 мес.

15 р.

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Комбинезоны поддева на 6-9 мес.

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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РубашкаРубашка

25 р.

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Рубашка

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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ПлатьеПлатье

9 р.

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Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

КомбинезонКомбинезон

150 р.

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Комбинезон

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюм Champion 4-5 летКостюм Champion 4-5 лет

20 р.

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Костюм Champion 4-5 лет

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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СандалииСандалии

10 р.

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Сандалии

<18 р-р

Пальто зимнее до 128 рост Пальто зимнее до 128 рост

52 р.

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Пальто зимнее до 128 рост

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

Сапожки зимние для девочки

65 р.

Сапожки зимние для девочки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Сапожки-угги зимние

70 р.

Сапожки-угги зимние

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Сапоги дутики для девочек

70 р.

Сапоги дутики для девочек

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Сапоги мембрана зимние для мальчиков

100 р.

Сапоги мембрана зимние для мальчиков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Вигвам. Отправка почтой

100 р.

Вигвам. Отправка почтой

Гомель

Доставка по Беларуси
Вигвам почтой. 6шт в наличии

150 р.

Вигвам почтой. 6шт в наличии

Гомельская, Ветка

Доставка по Беларуси
Термокомбинезон Marmar для девочки

70 р.

Термокомбинезон Marmar для девочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детская одежда до года Lupilu

6 р.

Детская одежда до года Lupilu

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
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