Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Детская одежда до 1 года в Беларуси
190 р.
Комбинезон'' Newborn''
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
350 р.
Зимний конверт
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
30 р.
Наборчики для младенцев
50 - 56 (1-2 месяца)
10 р.
Костюмчик
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
100 р.
Конверт (покупался только на выписку) плюс НОВЫЙ к
50 - 56 (1-2 месяца)
150 р.
Одежда до года
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
40 р.
Комбинезон детский демисезонный
74 - 80 (8-12 месяцев)
10 р.
Комбенизон
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
7 р.
Комбинезон (слип)
50 - 56 (1-2 месяца)
30 р.
Костюм h&m 74
68 - 74 (6-8 месяцев)
60 р.
Одежда до года
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
5 р.
Джинсы
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
8 р.
Новые вещи
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
1 р.
Отдам даром одежду на 9-12 мес
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Костюм+ободок
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Комбинезон
74 - 80 (8-12 месяцев)
75 р.
Зимний комбинезон
74 - 80 (8-12 месяцев)
65 р.
Комбинезон зима рост 80
74 - 80 (8-12 месяцев)
90 р.
Новорожденные
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
Бесплатно
Отдам даром одежду 9-12 мес
74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
40 р.
НОВЫЙ плюшевый комбинезон
50 - 56 (1-2 месяца)
5 р.
Вещи для девочки
68 - 74 (6-8 месяцев)
15 р.
Комбинезон
74 - 80 (8-12 месяцев)
80 р.
Комбинезон
74 - 80 (8-12 месяцев)
5 р.
Кофточка
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
1 р.
Отдам даром одежду 3-6 мес
62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
10 р.
Шапки
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Костюм
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
5 р.
Боди
62 - 68 (4-5 месяцев)
6 р.
Лот боди
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
30 р.
Детское платье
68 - 74 (6-8 месяцев)
10 р.
Продам платья
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
15 р.
Платье H&M рост 80 на Новый год
74 - 80 (8-12 месяцев)
10 р.
Штаны утепленные
74 - 80 (8-12 месяцев)
10 р.
Платье морское р. 62-68
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
Бесплатно
ОТДАМ ДАРОМ одежду 0-3 мес
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Костюмчик детский
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Детские вещи от рождения
50 - 56 (1-2 месяца)
33 р.
Лот детской одежды р.62
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
45 р.
Одежда на 5-9 месяцев
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
35 р.
Комбинезон плюс 2 шапочки. Состояние нового
62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
11.50 р.
13 боди лот
62 - 68 (4-5 месяцев)
4 р.
Джинсы детские
74 - 80 (8-12 месяцев)
12 р.
Комбинезон
74 - 80 (8-12 месяцев)
30 р.
Комбинезон зимний детский
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 50 - 56 (1-2 месяца)
10 р.
Костюмчик
56 - 62 (2-3 месяца)
Товары с доставкой от магазинов
35 р.
Новый костюм
Брестская, Барановичи
50 р.
Зимний комбинезон-трансформер для девочки, 62 и 68 рост
Гродненская, Щучин
15 р.
Штанишки
Брестская, Барановичи
28 р.
Костюмы
Минск, Центральный
20 р.
Слип/комбинезон
Брестская, Барановичи
35 р.
Костюмы
Брестская, Барановичи
60 р.
Новые комбинезоны в ассортименте
Брестская, Барановичи
45 р.
АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция
Гомель