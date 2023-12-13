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Всё для детей и мам

Детская одежда до 1 года в Беларуси

Комбинезон'' Newborn'' Комбинезон'' Newborn''
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190 р.

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Комбинезон'' Newborn''

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Зимний конверт Зимний конверт
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350 р.

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Зимний конверт

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Наборчики для младенцевНаборчики для младенцев
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30 р.

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Наборчики для младенцев

50 - 56 (1-2 месяца)

КостюмчикКостюмчик

10 р.

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Костюмчик

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Конверт (покупался только на выписку) плюс НОВЫЙ кКонверт (покупался только на выписку) плюс НОВЫЙ к

100 р.

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Конверт (покупался только на выписку) плюс НОВЫЙ к

50 - 56 (1-2 месяца)

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Одежда до года Одежда до года

150 р.

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Одежда до года

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбинезон детский демисезонныйКомбинезон детский демисезонный

40 р.

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Комбинезон детский демисезонный

74 - 80 (8-12 месяцев)

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КомбенизонКомбенизон

10 р.

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Комбенизон

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Комбинезон (слип)Комбинезон (слип)

7 р.

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Комбинезон (слип)

50 - 56 (1-2 месяца)

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Костюм h&m 74Костюм h&m 74

30 р.

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Костюм h&m 74

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Одежда до года Одежда до года

60 р.

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Одежда до года

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Джинсы Джинсы

5 р.

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Джинсы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Новые вещи Новые вещи

8 р.

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Новые вещи

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Отдам даром одежду на 9-12 месОтдам даром одежду на 9-12 мес

1 р.

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Отдам даром одежду на 9-12 мес

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Костюм+ободокКостюм+ободок

25 р.

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Костюм+ободок

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбинезон Комбинезон

25 р.

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Комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Зимний комбинезон Зимний комбинезон

75 р.

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Зимний комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбинезон зима рост 80Комбинезон зима рост 80

65 р.

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Комбинезон зима рост 80

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Новорожденные Новорожденные

90 р.

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Новорожденные

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Отдам даром одежду 9-12 месОтдам даром одежду 9-12 мес

Бесплатно

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Отдам даром одежду 9-12 мес

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

НОВЫЙ плюшевый комбинезон НОВЫЙ плюшевый комбинезон

40 р.

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НОВЫЙ плюшевый комбинезон

50 - 56 (1-2 месяца)

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Вещи для девочки Вещи для девочки

5 р.

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Вещи для девочки

68 - 74 (6-8 месяцев)

Комбинезон Комбинезон

15 р.

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Комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбинезон Комбинезон

80 р.

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Комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Кофточка Кофточка

5 р.

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Кофточка

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Отдам даром одежду 3-6 месОтдам даром одежду 3-6 мес

1 р.

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Отдам даром одежду 3-6 мес

62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

Шапки Шапки

10 р.

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Шапки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Костюм Костюм

15 р.

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Костюм

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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БодиБоди

5 р.

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Боди

62 - 68 (4-5 месяцев)

Лот бодиЛот боди

6 р.

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Лот боди

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Детское платьеДетское платье

30 р.

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Детское платье

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Продам платьяПродам платья

10 р.

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Продам платья

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Платье H&M рост 80 на Новый год Платье H&M рост 80 на Новый год

15 р.

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Платье H&M рост 80 на Новый год

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Штаны утепленныеШтаны утепленные

10 р.

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Штаны утепленные

74 - 80 (8-12 месяцев)

Платье морское р. 62-68 Платье морское р. 62-68

10 р.

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Платье морское р. 62-68

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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ОТДАМ ДАРОМ одежду 0-3 месОТДАМ ДАРОМ одежду 0-3 мес

Бесплатно

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ОТДАМ ДАРОМ одежду 0-3 мес

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Костюмчик детский Костюмчик детский

15 р.

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Костюмчик детский

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Детские вещи от рождения Детские вещи от рождения

15 р.

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Детские вещи от рождения

50 - 56 (1-2 месяца)

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Лот детской одежды р.62Лот детской одежды р.62

33 р.

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Лот детской одежды р.62

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Одежда на 5-9 месяцев Одежда на 5-9 месяцев

45 р.

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Одежда на 5-9 месяцев

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Комбинезон плюс 2 шапочки. Состояние нового Комбинезон плюс 2 шапочки. Состояние нового

35 р.

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Комбинезон плюс 2 шапочки. Состояние нового

62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

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13 боди лот13 боди лот

11.50 р.

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13 боди лот

62 - 68 (4-5 месяцев)

Джинсы детскиеДжинсы детские

4 р.

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Джинсы детские

74 - 80 (8-12 месяцев)

КомбинезонКомбинезон

12 р.

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Комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

Комбинезон зимний детский Комбинезон зимний детский

30 р.

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Комбинезон зимний детский

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 50 - 56 (1-2 месяца)

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КостюмчикКостюмчик

10 р.

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Костюмчик

56 - 62 (2-3 месяца)

Товары с доставкой от магазинов

Новый костюм

35 р.

Новый костюм

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Зимний комбинезон-трансформер для девочки, 62 и 68 рост

50 р.

Зимний комбинезон-трансформер для девочки, 62 и 68 рост

Гродненская, Щучин

Доставка по Беларуси
Штанишки

15 р.

Штанишки

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Костюмы

28 р.

Костюмы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Слип/комбинезон

20 р.

Слип/комбинезон

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Костюмы

35 р.

Костюмы

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Новые комбинезоны в ассортименте

60 р.

Новые комбинезоны в ассортименте

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция

45 р.

АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
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