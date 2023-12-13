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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мам

Товары для кормления и ухода за ребенком в Беларуси

Электрический молокоотсос Canpol BabiesЭлектрический молокоотсос Canpol Babies
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55 р.

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Электрический молокоотсос Canpol Babies

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СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ BABY PRESTIGEСТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ BABY PRESTIGE
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265 р.

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СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ BABY PRESTIGE

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрический молокоотсос Электрический молокоотсос

80 р.

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Электрический молокоотсос

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Стул для кормленияСтул для кормления

70 р.

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Стул для кормления

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Подогреватель AventПодогреватель Avent

40 р.

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Подогреватель Avent

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Соски от 0-6 мес.Соски от 0-6 мес.

10 р.

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Соски от 0-6 мес.

Подгузники Подгузники

28 р.

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Подгузники

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Pampers Подгузники Pampers Подгузники

10 р.

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Pampers Подгузники

Pampers Подгузники Pampers Подгузники

12 р.

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Pampers Подгузники

ГрызункиГрызунки

3 р.

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Грызунки

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Гамак для купания новорожденногоГамак для купания новорожденного

5 р.

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Гамак для купания новорожденного

Ниблер Ниблер

7 р.

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Ниблер

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Бутылочки для кормления лотБутылочки для кормления лот

10 р.

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Бутылочки для кормления лот

Ванночка детская для купания Ванночка детская для купания

20 р.

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Ванночка детская для купания

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Стульчик для кормления Стульчик для кормления

100 р.

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Стульчик для кормления

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Молокоотсос Philips AventМолокоотсос Philips Avent

45 р.

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Молокоотсос Philips Avent

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Лот. Кормление, уход.Лот. Кормление, уход.

10 р.

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Лот. Кормление, уход.

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Стульчик для кормленияСтульчик для кормления

100 р.

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Стульчик для кормления

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Ванночка с датчиком температурыВанночка с датчиком температуры

15 р.

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Ванночка с датчиком температуры

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Новый поильникНовый поильник

14 р.

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Новый поильник

Бутылочки для кормленияБутылочки для кормления

Бесплатно

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Бутылочки для кормления

Круг для купанияКруг для купания

7 р.

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Круг для купания

Памперсы для взрослых SENIПамперсы для взрослых SENI

30 р.

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Памперсы для взрослых SENI

Молокоотсос Canpol Basic ручнойМолокоотсос Canpol Basic ручной

17 р.

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Молокоотсос Canpol Basic ручной

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Стульчик Стульчик

200 р.

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Стульчик

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Подгузники трусикиПодгузники трусики

40 р.

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Подгузники трусики

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Лот нагрудников Лот нагрудников

15 р.

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Лот нагрудников

Доставка
Рассрочка
Памперсы Little Art размер lПамперсы Little Art размер l

40 р.

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Памперсы Little Art размер l

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Лот для мамы Avent, Курносики Лот для мамы Avent, Курносики

25 р.

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Лот для мамы Avent, Курносики

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Стульчик для кормления ChiccoСтульчик для кормления Chicco

95 р.

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Стульчик для кормления Chicco

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Продам сумку-термосПродам сумку-термос

10 р.

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Продам сумку-термос

Стерелизатор для баночек Стерелизатор для баночек

35 р.

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Стерелизатор для баночек

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Подгузники senso 2Подгузники senso 2

22 р.

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Подгузники senso 2

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Подгузники 94штПодгузники 94шт

48 р.

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Подгузники 94шт

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Стульчик для купанияСтульчик для купания

9 р.

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Стульчик для купания

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0.90 р.

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Овощные и мясные пюре

Набор для кормления силиконовыйНабор для кормления силиконовый

40 р.

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Набор для кормления силиконовый

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Пустышки NUKПустышки NUK

10 р.

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Пустышки NUK

Молокоотсос ручной, с бутылочкойМолокоотсос ручной, с бутылочкой

30 р.

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Молокоотсос ручной, с бутылочкой

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Детская ванночка Детская ванночка

10 р.

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Детская ванночка

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Стульчик для кормленияСтульчик для кормления

40 р.

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Стульчик для кормления

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Детский стол для еды или рисования в отличном состДетский стол для еды или рисования в отличном сост

6 р.

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Детский стол для еды или рисования в отличном сост

Поильник Поильник

Договорная

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Поильник

Пеленальная доскаПеленальная доска

30 р.

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Пеленальная доска

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Стульчик для кормления Стульчик для кормления

80 р.

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Стульчик для кормления

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Товары с доставкой от магазинов

Шикарная ДЕТСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ 50мл

16 р.

Шикарная ДЕТСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ 50мл

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Автокресло-бустер Peg-Perego Viaggio 2-3 Shuttle

581 р.

Автокресло-бустер Peg-Perego Viaggio 2-3 Shuttle

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Стульчик для кормления Peg-Perego Prima Pappa Follow Me

518 р.

Стульчик для кормления Peg-Perego Prima Pappa Follow Me

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
до 25 кг Стульчик - шезлонг для кормления 2в1 Martin noir Tody lux Plus

304 р.

до 25 кг Стульчик - шезлонг для кормления 2в1 Martin noir Tody lux Plus

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
стульчик для кормления Martin Noir Tody Lux

250 р.

стульчик для кормления Martin Noir Tody Lux

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
В наличии Стульчик для кормления 0+ с игрушками Martin

350 р.

В наличии Стульчик для кормления 0+ с игрушками Martin

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стульчик для кормления Martin Noir Tody Lux

250 р.

Стульчик для кормления Martin Noir Tody Lux

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стульчик трансформер Растишка Globex

110 р.

Стульчик трансформер Растишка Globex

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
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