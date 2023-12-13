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Одежда для девочек
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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мам

Одежда для девочек в Беларуси

Платье новогоднееПлатье новогоднее
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40 р.

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Платье новогоднее

134 - 140 (9 лет)

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Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
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148 р.

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Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
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140 р.

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Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Доставка по Беларуси
платье платье

15 р.

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платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Куртки для девочек Куртки для девочек

30 р.

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Куртки для девочек

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Штаны Штаны

3 р.

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Штаны

140 - 146 (10 лет)

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Платье на девочку Платье на девочку

20 р.

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Платье на девочку

98 - 104 (4 года)

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Платье нарядное Платье нарядное

20 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Куртка зимняяКуртка зимняя

70 р.

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Куртка зимняя

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Кардиган детский с ромашкамиКардиган детский с ромашками

32 р.

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Кардиган детский с ромашками

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платье нарядное с болеро Платье нарядное с болеро

30 р.

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Платье нарядное с болеро

134 - 140 (9 лет)

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Кофточка Кофточка

10 р.

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Кофточка

116 - 122 (6 лет)

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Нарядное платье, б/у, р.XSНарядное платье, б/у, р.XS

10 р.

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Нарядное платье, б/у, р.XS

158 - 164 (13 лет)

Куртка для девочкиКуртка для девочки

25 р.

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Куртка для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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ДубленкаДубленка

40 р.

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Дубленка

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Комплект зимний Войчик куртка, штаны ПулкаКомплект зимний Войчик куртка, штаны Пулка

20 р.

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Комплект зимний Войчик куртка, штаны Пулка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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КардиганКардиган

5 р.

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Кардиган

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Комбинезон дев., утеплённый, р.104Комбинезон дев., утеплённый, р.104

25 р.

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Комбинезон дев., утеплённый, р.104

98 - 104 (4 года)

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Юбка Bell Bimbo 158-164 как новаяЮбка Bell Bimbo 158-164 как новая

34 р.

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Юбка Bell Bimbo 158-164 как новая

158 - 164 (13 лет)

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спортивный костюмспортивный костюм

80 р.

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спортивный костюм

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье нарядное 122Платье нарядное 122

65 р.

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Платье нарядное 122

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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платьеплатье

20 р.

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платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье на девочку Платье на девочку

20 р.

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Платье на девочку

92 - 98 (3 года)

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Сарафан школьный Сарафан школьный

10 р.

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Сарафан школьный

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Нарядное платьеНарядное платье

25 р.

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Нарядное платье

98 - 104 (4 года)

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Платье для девочки Платье для девочки

30 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Сет: джинсы и лонгсливСет: джинсы и лонгслив

11 р.

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Сет: джинсы и лонгслив

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Куртка зимняяКуртка зимняя

50 р.

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Куртка зимняя

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Штаны зима Штаны зима

10 р.

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Штаны зима

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

50 р.

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Нарядное платье для девочки

116 - 122 (6 лет)

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Нарядное платье 110Нарядное платье 110

65 р.

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Нарядное платье 110

110 - 116 (5-6 лет), 104 - 110 (5 лет)

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Свитер Свитер

5 р.

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Свитер

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Штаны Штаны

4 р.

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Штаны

134 - 140 (9 лет)

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платье для танцев и фигурного катанияплатье для танцев и фигурного катания

40 р.

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платье для танцев и фигурного катания

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима) Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима)

220 р.

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Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима)

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Куртка пуховик 50-54Куртка пуховик 50-54

100 р.

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Куртка пуховик 50-54

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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БлузкаБлузка

15 р.

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Блузка

158 - 164 (13 лет)

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Платье ''морячка'' размер S/MПлатье ''морячка'' размер S/M

10 р.

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Платье ''морячка'' размер S/M

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платья на утренник Платья на утренник

9 р.

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Платья на утренник

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Джемпер MirdadaДжемпер Mirdada

5 р.

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Джемпер Mirdada

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Пуховик Пуховик

35 р.

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Пуховик

146 - 152 (11 лет)

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Детское праздничное платьеДетское праздничное платье

150 р.

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Детское праздничное платье

80 - 86 (1-2 года)

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Reima, комбинезон 98Reima, комбинезон 98

70 р.

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Reima, комбинезон 98

98 - 104 (4 года)

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Платье нарядное 122-128Платье нарядное 122-128

75 р.

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Платье нарядное 122-128

122 - 128 (7 лет)

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Куртки, шапки зимниеКуртки, шапки зимние

Договорная

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Куртки, шапки зимние

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Спорт костюм Спорт костюм

15 р.

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Спорт костюм

152 - 158 (12 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима)

220 р.

Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима)

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье ДЛЯ ПОЛНЫХ ДЕВОЧЕК.РАЗНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НОВОЕ

50 р.

Платье ДЛЯ ПОЛНЫХ ДЕВОЧЕК.РАЗНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НОВОЕ

Могилев

Доставка по Беларуси
Новогодний свитшот

29 р.

Новогодний свитшот

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее нарядное трикотажное с акцентными рукавами

39 р.

Платье новогоднее нарядное трикотажное с акцентными рукавами

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комбинезон мембрана (зима) 92-122

190 р.

Комбинезон мембрана (зима) 92-122

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гольф для девочки

12 р.

Гольф для девочки

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Лонги для девочки

11 р.

Лонги для девочки

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки

120 р.

Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки

Гродно

Доставка по Беларуси
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