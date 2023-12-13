Товары от Куфар Маркета
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Одежда для девочек в Беларуси
40 р.
Платье новогоднее
134 - 140 (9 лет)
148 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
140 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
15 р.
платье
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
30 р.
Куртки для девочек
122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)
3 р.
Штаны
140 - 146 (10 лет)
20 р.
Платье на девочку
98 - 104 (4 года)
20 р.
Платье нарядное
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
70 р.
Куртка зимняя
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
32 р.
Кардиган детский с ромашками
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
30 р.
Платье нарядное с болеро
134 - 140 (9 лет)
10 р.
Кофточка
116 - 122 (6 лет)
10 р.
Нарядное платье, б/у, р.XS
158 - 164 (13 лет)
25 р.
Куртка для девочки
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
40 р.
Дубленка
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
20 р.
Комплект зимний Войчик куртка, штаны Пулка
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
5 р.
Кардиган
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
25 р.
Комбинезон дев., утеплённый, р.104
98 - 104 (4 года)
34 р.
Юбка Bell Bimbo 158-164 как новая
158 - 164 (13 лет)
80 р.
спортивный костюм
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
65 р.
Платье нарядное 122
122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)
20 р.
платье
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
20 р.
Платье на девочку
92 - 98 (3 года)
10 р.
Сарафан школьный
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
25 р.
Нарядное платье
98 - 104 (4 года)
30 р.
Платье для девочки
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
11 р.
Сет: джинсы и лонгслив
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
50 р.
Куртка зимняя
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
10 р.
Штаны зима
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
50 р.
Нарядное платье для девочки
116 - 122 (6 лет)
65 р.
Нарядное платье 110
110 - 116 (5-6 лет), 104 - 110 (5 лет)
5 р.
Свитер
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
4 р.
Штаны
134 - 140 (9 лет)
40 р.
платье для танцев и фигурного катания
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
220 р.
Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима)
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
100 р.
Куртка пуховик 50-54
158 - 164 (13 лет), 164 - 170
15 р.
Блузка
158 - 164 (13 лет)
10 р.
Платье ''морячка'' размер S/M
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
9 р.
Платья на утренник
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
5 р.
Джемпер Mirdada
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
35 р.
Пуховик
146 - 152 (11 лет)
150 р.
Детское праздничное платье
80 - 86 (1-2 года)
70 р.
Reima, комбинезон 98
98 - 104 (4 года)
75 р.
Платье нарядное 122-128
122 - 128 (7 лет)
Договорная
Куртки, шапки зимние
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
15 р.
Спорт костюм
152 - 158 (12 лет)
Товары с доставкой от магазинов
220 р.
Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима)
Могилев
50 р.
Платье ДЛЯ ПОЛНЫХ ДЕВОЧЕК.РАЗНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НОВОЕ
Могилев
29 р.
Новогодний свитшот
Минск, Советский
39 р.
Платье новогоднее нарядное трикотажное с акцентными рукавами
Минск, Советский
190 р.
Комбинезон мембрана (зима) 92-122
Минск, Центральный
12 р.
Гольф для девочки
Минская, Солигорск
11 р.
Лонги для девочки
Минская, Солигорск
120 р.
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки
Гродно