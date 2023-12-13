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Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

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Всё для детей и мам

Товары для мам в Беларуси

Ночнушка для кормления Ночнушка для кормления

15 р.

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Ночнушка для кормления

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Послеродовой бандаж Послеродовой бандаж

10 р.

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Послеродовой бандаж

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Прокладки урологические Tena lady Extra Прокладки урологические Tena lady Extra

6 р.

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Прокладки урологические Tena lady Extra

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Вкладыши для грудиВкладыши для груди

3 р.

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Вкладыши для груди

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Подушка для беременных Подушка для беременных

30 р.

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Подушка для беременных

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Масло для беременных от растяжек Mustela. Масло для беременных от растяжек Mustela.

35 р.

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Масло для беременных от растяжек Mustela.

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Бандаж 0307Бандаж 0307

20 р.

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Бандаж 0307

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Варежки на ручку коляскиВарежки на ручку коляски

10 р.

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Варежки на ручку коляски

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Бандаж Бандаж

20 р.

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Бандаж

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Фетальный допплер Фетальный допплер

65 р.

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Фетальный допплер

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Подушка для беременныхПодушка для беременных

40 р.

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Подушка для беременных

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Прокладки для грудиПрокладки для груди

7 р.

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Прокладки для груди

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Молокоотсос + вкладыши лактационные+ пакеты для заМолокоотсос + вкладыши лактационные+ пакеты для за

20 р.

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Молокоотсос + вкладыши лактационные+ пакеты для за

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Подушка для беременныхПодушка для беременных

50 р.

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Подушка для беременных

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Лот для мамы в роддом Лот для мамы в роддом

10 р.

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Лот для мамы в роддом

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Трусы послеродовыеТрусы послеродовые

5 р.

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Трусы послеродовые

Прокладки послеродовыеПрокладки послеродовые

5 р.

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Прокладки послеродовые

Вкладыши для груди 24 шт Вкладыши для груди 24 шт

Бесплатно

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Вкладыши для груди 24 шт

Молокоотсос Молокоотсос

Бесплатно

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Молокоотсос

Подушка для беременныхПодушка для беременных

10 р.

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Подушка для беременных

Подушка для беременных и кормящих мам Подушка для беременных и кормящих мам

40 р.

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Подушка для беременных и кормящих мам

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Бандаж 4 в 1Бандаж 4 в 1

15 р.

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Бандаж 4 в 1

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ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ TEFAL BABY HOME 4150ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ TEFAL BABY HOME 4150

35 р.

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ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ TEFAL BABY HOME 4150

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Радио няняРадио няня

80 р.

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Радио няня

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Прокладки для грудиПрокладки для груди

10 р.

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Прокладки для груди

Бюстгальтер для кормления Бюстгальтер для кормления

10 р.

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Бюстгальтер для кормления

Послеродовой наборПослеродовой набор

15 р.

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Послеродовой набор

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Рюкзак для мамы и малышаРюкзак для мамы и малыша

15 р.

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Рюкзак для мамы и малыша

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Молокоотсос Philips Avent электрический Молокоотсос Philips Avent электрический

150 р.

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Молокоотсос Philips Avent электрический

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Бандаж + чулкиБандаж + чулки

40 р.

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Бандаж + чулки

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Пессарий медицинскийПессарий медицинский

Договорная

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Пессарий медицинский

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РадионяняРадионяня

120 р.

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Радионяня

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Одежда для беременных Одежда для беременных

Договорная

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Одежда для беременных

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Молокоотсос AVENT ручнойМолокоотсос AVENT ручной

10 р.

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Молокоотсос AVENT ручной

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Сумки в роддом НОВЫЕСумки в роддом НОВЫЕ

24 р.

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Сумки в роддом НОВЫЕ

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Подушка для беременных Подушка для беременных

45 р.

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Подушка для беременных

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Сумки в роддом НОВЫЕСумки в роддом НОВЫЕ

21 р.

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Сумки в роддом НОВЫЕ

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вкладыши для грудивкладыши для груди

5 р.

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вкладыши для груди

Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 штBabyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт

Онлайн-заказ

27.83 р.

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Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт

Доставка по Беларуси
Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653

Онлайн-заказ

15.57 р.

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Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653

Доставка по Беларуси
Обогатитель грудного молока preNANОбогатитель грудного молока preNAN

105 р.

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Обогатитель грудного молока preNAN

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Трусики после родов НОВЫЕТрусики после родов НОВЫЕ

Бесплатно

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Трусики после родов НОВЫЕ

Бандаж для беременных Бандаж для беременных

10 р.

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Бандаж для беременных

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Товары с доставкой от магазинов

Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт

Онлайн-заказ

27.83 р.

Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653

Онлайн-заказ

15.57 р.

Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Philips Avent Термонакладки на грудь 2-в-1 (уп. 2шт.), арт.SCF258/02

Онлайн-заказ

66.14 р.

Philips Avent Термонакладки на грудь 2-в-1 (уп. 2шт.), арт.SCF258/02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
BabyOno Вкладыши для бюстгальтера 100+40

Онлайн-заказ

44.99 р.

BabyOno Вкладыши для бюстгальтера 100+40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Онлайн-заказ

66.75 р.
55 р.-18%

Комплект сумок для мамы - вещей малыша Cute as a Button, 3 шт. Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видео няня беспроводная Video Baby monitor VB-603 (датчик температуры, ночное видение, 8 колыбельных

Онлайн-заказ

210 р.

Видео няня беспроводная Video Baby monitor VB-603 (датчик температуры, ночное видение, 8 колыбельных

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велосипед детский Lanq для девочки лёгкий

295 р.

Велосипед детский Lanq для девочки лёгкий

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
SANOSAN Mama Бальзам для сосков, 30 мл, арт.40894020

Онлайн-заказ

28.34 р.

SANOSAN Mama Бальзам для сосков, 30 мл, арт.40894020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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