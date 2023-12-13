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Товары от Куфар Маркета
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Товары для мам в Беларуси
15 р.
Ночнушка для кормления
10 р.
Послеродовой бандаж
6 р.
Прокладки урологические Tena lady Extra
3 р.
Вкладыши для груди
30 р.
Подушка для беременных
35 р.
Масло для беременных от растяжек Mustela.
20 р.
Бандаж 0307
10 р.
Варежки на ручку коляски
20 р.
Бандаж
65 р.
Фетальный допплер
40 р.
Подушка для беременных
7 р.
Прокладки для груди
20 р.
Молокоотсос + вкладыши лактационные+ пакеты для за
50 р.
Подушка для беременных
10 р.
Лот для мамы в роддом
5 р.
Трусы послеродовые
5 р.
Прокладки послеродовые
Бесплатно
Вкладыши для груди 24 шт
Бесплатно
Молокоотсос
10 р.
Подушка для беременных
40 р.
Подушка для беременных и кормящих мам
15 р.
Бандаж 4 в 1
35 р.
ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ TEFAL BABY HOME 4150
80 р.
Радио няня
10 р.
Прокладки для груди
10 р.
Бюстгальтер для кормления
15 р.
Послеродовой набор
15 р.
Рюкзак для мамы и малыша
150 р.
Молокоотсос Philips Avent электрический
40 р.
Бандаж + чулки
Договорная
Пессарий медицинский
120 р.
Радионяня
Договорная
Одежда для беременных
10 р.
Молокоотсос AVENT ручной
24 р.
Сумки в роддом НОВЫЕ
45 р.
Подушка для беременных
21 р.
Сумки в роддом НОВЫЕ
5 р.
вкладыши для груди
Онлайн-заказ
27.83 р.
Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
15.57 р.
Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653
Доставка по Беларуси
105 р.
Обогатитель грудного молока preNAN
Бесплатно
Трусики после родов НОВЫЕ
10 р.
Бандаж для беременных
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
27.83 р.
Babyono Пакеты для хранения грудного молока 180мл, 30 шт
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
15.57 р.
Canpol Babies Одноразовые прокладки в бюстгальтер, х/б, (30 шт.), арт.1/653
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
66.14 р.
Philips Avent Термонакладки на грудь 2-в-1 (уп. 2шт.), арт.SCF258/02
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
44.99 р.
BabyOno Вкладыши для бюстгальтера 100+40
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
66.75 р.
55 р.-18%
Комплект сумок для мамы - вещей малыша Cute as a Button, 3 шт. Голубая
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
210 р.
Видео няня беспроводная Video Baby monitor VB-603 (датчик температуры, ночное видение, 8 колыбельных
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
295 р.
Велосипед детский Lanq для девочки лёгкий
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
28.34 р.
SANOSAN Mama Бальзам для сосков, 30 мл, арт.40894020
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси